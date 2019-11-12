 Слуга народа Арахамия оценил свое состояние в 20-25 млн долларов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью LIGA.net.

Арахамия говорит, что в декларации у него будут "деньги, немало биткоинов и венчурный фонд".

Свое нынешнее состояние он оценивает в $20-25 млн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отвечал честно, удивился вопросу об "Оппозиционной платформе", - эксперт о прохождении Арахамией полиграфа

"Я для себя посчитал, что политика за пять лет каденции (если они будут) мне обойдется в $750 000 моих расходов. После политики я вернусь в бизнес. Правда, я еще не решил в какой", - сказал нардеп.



