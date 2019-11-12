 Слуга народа Арахамия оценил свое состояние в 20-25 млн долларов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью LIGA.net.
Арахамия говорит, что в декларации у него будут "деньги, немало биткоинов и венчурный фонд".
Свое нынешнее состояние он оценивает в $20-25 млн.
"Я для себя посчитал, что политика за пять лет каденции (если они будут) мне обойдется в $750 000 моих расходов. После политики я вернусь в бизнес. Правда, я еще не решил в какой", - сказал нардеп.
Может ему лучше идти писать коды, а не нести околесицу в ВР?
Кто это определял?
Вовочка - самый великий президент всех времен и народов, а этот - самый востребованный спикер. Все логично.
В августе 2014 был назначен советником председателя Николаевской облгосадминистрации по вопросам волонтёрской деятельности, в сентябре - уполномоченным министра обороны по вопросам закупок, а в октябре - советником министра обороны и председателем Совета волонтёров при Министерстве обороны Украины. В ноябре 2014 стал соучредителем Ассоциации народных волонтёров Украины и куратором «волонтёрского десанта» - группы волонтёров, которые начали работать в Минобороны.
Сиротинушка, однако . . .
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От, скажімо, хтось має стільки заощаджень, що може за них жити. На біса йти до ВР? Це --хобі для ексцентричного мільйонера?
А може навпаки - краще, щоб у ВР йшли забеспечені люди, які йдуть туди не задля заробітку і тому їх набагато важче купити?
А у "агрохімії" (у блаЗЄнського також) погляд блукає. Він не схожий на того, хто раптом так перейнявся долею народу, що "...кушать нє может..." (с).
У вас жеж претензія до нього була саме через те, що він вміє чесно заробляти гроші.
"А щодо "..не можна_купити...", то судді вже мають по 100тис. на місяць. Але продаються ще дорожче."
То інше - корумпованих неможливо виправити зарплатнєю, бо вони вже звикли до роскоші, яку не може забеспечити суддівська зарплатня в жодній країні світу. Тут же людина пішла у політику на одну каденцію, щоб щось зробити особисто для розвитку країні.
Давид Арахамия.
А Арахамия вовсю волонтёрил в МО и теперь даже сам не знает, 20 миллионов долларов у него состояние или 25)))
Такие Брауны, они хорошо живут и при Порошенко, и при Зеленском, и при Путине, ведь для них предать, это не предать, а предвидеть)
Крученко №2. Зіц-мільйонер
Мол, перемены грядут,
Только по-прежнему слуги народные
Лучше хозяев живут! (с) КВН
Тоесть он хочет убедить, что для того, чтобы обслуживать собственное состояние в 20-25 млн. дол. он пошел лидером фракции на зарплату в 20-40 тыс. грн. (или 4-8 тыс. дол....) ?
Что, так любит Украину, что готов даже избавится от собственного бизнесса и 750 тыс. дол.... ? Подонки колымойского......
а в большинстве случаев просто идиотом выглядит
Интересно за закон о рынке Земли можно "заработать" на биткойнах 50 миллионов $ на депутатское лицо, как не как на кону 2 триллиона $.
Вот это разводят украинцев квартальщики, Путин нервно курит и думает, а что так можно было и дает распоряжение на автомобильное путишествие Суркову в один конец.