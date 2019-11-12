 Рада назначила Шапрана членом Совета НБУ вместо Милованова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За соответствующее постановление проголосовали 268 народных депутатов.

Отмечается, что Виталий Шапран назначен членом Совета Национального банка до 7 июля 2021 года.

Шапран раньше работал главным экспертом Совета НБУ.

Члена Совета Нацбанка назначают на период до конца полномочий выбывшего члена.

Согласно ст. 10 закона об НБУ в состав Совета Нацбанка входят четыре члена от парламента и четыре от Президента Украины.

Напомним, 3 сентября Верховная Рада Украины уволила Тимофея Милованова с должности члена Совета Национального банка Украины.

Милованова уволили из совета НБУ, поскольку сейчас он занимает должность министра по развитию экономики.

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