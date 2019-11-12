EN|RU|UK
Темы дня: Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  699  7
Материалы по теме:
Все про:ВР (23956) Совет НБУ (4) Милованов Тимофей (71)

 Рада назначила Шапрана членом Совета НБУ вместо Милованова

Верховная Рада назначила Виталия Шапрана членом Совета Национального банка Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За соответствующее постановление проголосовали 268 народных депутатов.

Отмечается, что Виталий Шапран назначен членом Совета Национального банка до 7 июля 2021 года.

Шапран раньше работал главным экспертом Совета НБУ.

Члена Совета Нацбанка назначают на период до конца полномочий выбывшего члена.

Согласно ст. 10 закона об НБУ в состав Совета Нацбанка входят четыре члена от парламента и четыре от Президента Украины. 

Напомним, 3 сентября Верховная Рада Украины уволила Тимофея Милованова с должности члена Совета Национального банка Украины.

Милованова уволили из совета НБУ, поскольку сейчас он занимает должность министра по развитию экономики.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Через несколько месяцев вы увидите новый Трудовой кодекс, - Милованов.

Источник: https://censor.net.ua/n3159140
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Голодное дите поволжья? Как юзики стефанчук?
Рада назначила Шапрана членом Совета НБУ вместо Милованова - Цензор.НЕТ 1757
 показать весь комментарий
 
 
Во как, кое кто назвал человека дебилом, и сразу кадровая реакция...
 показать весь комментарий
 
 
Ще з початку ХХ століття, подібне явище іменується "политическая чехарда"... Чим це закінчилось у жовтні 1917-го, всім відомо....
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх