 Рада назначила Шапрана членом Совета НБУ вместо Милованова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
За соответствующее постановление проголосовали 268 народных депутатов.
Отмечается, что Виталий Шапран назначен членом Совета Национального банка до 7 июля 2021 года.
Шапран раньше работал главным экспертом Совета НБУ.
Члена Совета Нацбанка назначают на период до конца полномочий выбывшего члена.
Согласно ст. 10 закона об НБУ в состав Совета Нацбанка входят четыре члена от парламента и четыре от Президента Украины.
Напомним, 3 сентября Верховная Рада Украины уволила Тимофея Милованова с должности члена Совета Национального банка Украины.
Милованова уволили из совета НБУ, поскольку сейчас он занимает должность министра по развитию экономики.