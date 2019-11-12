 Трамп пообещал на этой неделе обнародовать стенограмму "первого и самого важного" разговора с Зеленским

Как инфорирует Цензор.НЕТ об этом он написал в Twitter.
"Чтобы оставаться самым открытым президентом в истории, я на этой неделе опубликую стенограмму первого и, следовательно, самого важного телефонного разговора с президентом Украины. Я уверен, что это будет очень волнительно", - отметил Трамп.
Он также написал, что не видит оснований для импичмента.
"Президент должен до 30 сентября предоставить помощь Украине. Она получит ее 11 сентября, за 3 недели до крайнего срока. Итак, мы предоставляем свою помощь союзнику, а дело против Джо Байдена не расследуют. Помните, что они получают помощь - мы ничего не получаем взамен. Демократы...", - добавил Трамп.
Скорее всего, под "еще одним разговором" подразумевается телефонный звонок Трампа Зеленскому 21 апреля - сразу после того, как в Украине были объявлены предварительные результаты президентских выборов. Известно лишь то, что тогда президент США поздравил Зеленского с победой. И хотя о других деталях разговора публичной информации нет, издание Politico предполагает, что речь могла идти и о коррупции в Украине.
8 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что готов обнародовать стенограмму первой телефонной беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским, о которой "никто не знает".
Напомним, Конгресс США утвердил выделение Украины 250 млн долларов по линии Пентагона, но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни приостановить выделение средств. Деньги разморозили только в районе 11 сентября после многочисленных запросов из Конгресса о причине такого решения.
24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.
Или записи только у Путина?)))
-Мур-мур 100, не 1000%! Мяу!
Узнаем, что в первом разговоре Трамп называл Зе учителем?
К сожалению, демократия в итоге проиграла: тоталитарные режимы оказались куда более сплочёнными и настойчивыми в достижении своих целей.
Третья мировая ну просто не избежна)
Каждый игрок на карте глобусе раставляет свои фигуры...
.....
Бывший советник экс-спецпредставителя США по Украине Кристофер Андерсон во время дачи показаний комитетам палаты представителей отметил, что Трамп лично настоял на том, чтобы сообщение не публиковалось,
и мне страшно представить, что наше чмо там опять намололо...Или трамп просто потешается над ним и нами заодно??