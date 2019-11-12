EN|RU|UK
Темы дня: Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  834  25
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (3626) переговоры (3714) США (15748) Трамп (2621)

 Трамп пообещал на этой неделе обнародовать стенограмму "первого и самого важного" разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп пообещал на этой неделе обнародовать стенограмму первого телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским.

Как инфорирует Цензор.НЕТ  об этом он написал в Twitter.

"Чтобы оставаться самым открытым президентом в истории, я на этой неделе опубликую стенограмму первого и, следовательно, самого важного телефонного разговора с президентом Украины. Я уверен, что это будет очень волнительно", - отметил Трамп.

Трамп пообещал на этой неделе обнародовать стенограмму первого и самого важного разговора с Зеленским 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп замораживал военную помощь Украине по политическим мотивам, - сотрудница Пентагона Купер

Он также написал, что не видит оснований для импичмента.

"Президент должен до 30 сентября предоставить помощь Украине. Она получит ее 11 сентября, за 3 недели до крайнего срока. Итак, мы предоставляем свою помощь союзнику, а дело против Джо Байдена не расследуют. Помните, что они получают помощь - мы ничего не получаем взамен. Демократы...", - добавил Трамп.

Трамп пообещал на этой неделе обнародовать стенограмму первого и самого важного разговора с Зеленским 02

Скорее всего, под "еще одним разговором" подразумевается телефонный звонок Трампа Зеленскому 21 апреля - сразу после того, как в Украине были объявлены предварительные результаты президентских выборов. Известно лишь то, что тогда президент США поздравил Зеленского с победой. И хотя о других деталях разговора публичной информации нет, издание Politico предполагает, что речь могла идти и о коррупции в Украине.

8 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что готов обнародовать стенограмму первой телефонной беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским, о которой "никто не знает".

Напомним, Конгресс США утвердил выделение Украины 250 млн долларов по линии Пентагона, но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни приостановить выделение средств. Деньги разморозили только в районе 11 сентября после многочисленных запросов из Конгресса о причине такого решения.

24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Также читайте: Решение о задержке военной помощи США Украине принял и.о. главы администрации Трампа Малвени

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3159139
 
 
 Топ комментарии
 
А обнародовать записи как его в московском отелле обсыкают шлюхи он не хочет?
Или записи только у Путина?)))
 показать весь комментарий
 
Пока Америка сражается внутри самой себя, Россия и Китай захватывают одну страну за другой. Африка уже захвачена по сути.

К сожалению, демократия в итоге проиграла: тоталитарные режимы оказались куда более сплочёнными и настойчивыми в достижении своих целей.
 показать весь комментарий
 
Блин, Зеля обосрался на весь мир с прошлой "стенограмой" ток, что Украина теперь для многих политиков стала синонимом чумы, не говоря уже про "полностью своего" прокурора, подтвердив статус Украины, где коррупция на самом высоком уровне (куда уже выше) культивируется. Могу себе представить, что сейчас всплывёт. Он ляпает своим языком, как баба базарная напрво и налево, чмо это.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А обнародовать записи как его в московском отелле обсыкают шлюхи он не хочет?
Или записи только у Путина?)))
 показать весь комментарий
 
 
ты ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ правильного мнения о нем (((( бери НИЖЕ : его ТОЛПОЙ мужики в углу !!!
 показать весь комментарий
 
Зеленський вже напружився.І піднатужився заодно. Змінювати прізвисько над о часто теж незручно
 показать весь комментарий
 
-Алло, это Владимир?
-Мур-мур 100, не 1000%! Мяу! Трамп пообещал на этой неделе обнародовать стенограмму "первого и самого важного" разговора с Зеленским - Цензор.НЕТ 7558
 показать весь комментарий
 
 
)))
Узнаем, что в первом разговоре Трамп называл Зе учителем?
 показать весь комментарий
 
Пока Америка сражается внутри самой себя, Россия и Китай захватывают одну страну за другой. Африка уже захвачена по сути.

К сожалению, демократия в итоге проиграла: тоталитарные режимы оказались куда более сплочёнными и настойчивыми в достижении своих целей.
 показать весь комментарий
 
 
Все по фен шую...
Третья мировая ну просто не избежна)
Каждый игрок на карте глобусе раставляет свои фигуры...
 показать весь комментарий
 
Третья Мировая давно идёт; её "горячую фазу" - как и во времена Холодной войны между СССР и США - сдерживает лишь гарантированное взаимное уничтожение.
 показать весь комментарий
 
 
Так и у Украины есть ядерное оружие. Атомные станции в смысле. Какая разница от чего сдохнуть от бомб или взорванной АЭС. Все кто говорят, что у Украины нет ядерного оружия врут
 показать весь комментарий
 
Не фантазируйте. Никто не будет взрывать ЗАЭС. Даже приказ такой отдать будет некому.
 показать весь комментарий
 
Якщо політика поважають, то питаються дозволу на такі дії. Висновок - Зеленський не має ніякої політичної ваги.
 показать весь комментарий
 
 
.....по ходу ВИДНО , что трамп егент ФСБ и сливает КОМПРОМАТ на президента , чтоб тот был более СГОВОРЧИВЫЙ с пуйлом ????
 показать весь комментарий
 
Блин, Зеля обосрался на весь мир с прошлой "стенограмой" ток, что Украина теперь для многих политиков стала синонимом чумы, не говоря уже про "полностью своего" прокурора, подтвердив статус Украины, где коррупция на самом высоком уровне (куда уже выше) культивируется. Могу себе представить, что сейчас всплывёт. Он ляпает своим языком, как баба базарная напрво и налево, чмо это.
 показать весь комментарий
 
 
Атака России в Керченском проливе: Трамп запретил публиковать важное заявление Главная / Украина 12 ноября 2019, 11:01 Президент США запретил Белому дому публиковать ключевое заявление о нападении России на украинские корабли в Керченском проливе. Напомним, что оно состоялось в ноябре 2018 года.
Бывший советник экс-спецпредставителя США по Украине Кристофер Андерсон во время дачи показаний комитетам палаты представителей отметил, что Трамп лично настоял на том, чтобы сообщение не публиковалось,
 показать весь комментарий
 
 
Як так трапилось, що така убога країна Україна ніяк не замерзне, не здохне з голоду і з голими задами налагодила експорт в Наросію консерв зі смаженими бурятами?
 показать весь комментарий
 
кто-то может объяснить, чего тот трамп пристебался к умственно отсталому зеленскому и несчастной Украине? я уверен, его разговоры с путиным в 100 раз интересней - нет, публикуют только зеленского! Что происходит????

и мне страшно представить, что наше чмо там опять намололо...Или трамп просто потешается над ним и нами заодно??
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх