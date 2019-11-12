EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Общество
  1112  83
Материалы по теме:
Все про:опрос (1770) Донбасс (19896)

 90,9% жителей оккупированного Донбасса выступают за мир в регионе, - опрос

90,9% опрошенных жителей ОРДЛО выступают за мир в регионе, а 8,7% — за победу.

Как информирует Цензор.НЕТ, такие данные приводятся в совместном исследовании Украинского института будущего и "Зеркала недели. Украина", проведенном при помощи компании "Нью Имидж Маркетинг Групп".

90,9% жителей оккупированного Донбасса выступают за мир в регионе, - опрос 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Наша мечта - интегрироваться в Россию всей Украиной", - жители оккупированного Донецка. ВИДЕО

Те респонденты, которые выбрали победу, должны были сами вписать, над кем. И вот что получилось:

90,9% жителей оккупированного Донбасса выступают за мир в регионе, - опрос 02
Инфографика: "Зеркало недели"

Как видно из таблицы, больше всего, 23,6% хотят победы (2,1% от общего числа) "над украинскими фашистами/укропами", а 14,3% — "над Украиной". И если есть среди ответов "над Америкой/США", "над НАТО" и "над ЕС", то "над Россией" нет. "Над ОРДЛО/ДНР" хотят одержать победу 2,9% (0,2% от общего числа).

Исследование проводилось с 7 по 31 октября 2019 г. Методом face-to-face опрошено 1606 респондентов: 800 — в неподконтрольной части Луганской и 806 — в неподконтрольной части Донецкой областей. Для расчета сравнительной выборки были использованы официальные статистические данные 2014 г., которые были скорректированы с учетом существующих демографических данных ВПЛ, покинувших неподконтрольные территории. Погрешность результатов не превышает 3,2%.

Источник: https://censor.net.ua/n3159132
 
 
 Топ комментарии
 
Это как в совке, Миру - Мир!!! Так и жители дамбаса, хотят мира, но служат в армейских корпусах РФ...
 показать весь комментарий
 
Русский мир, или Украинский? Надо было уточнить у дителей Бамбаса
 показать весь комментарий
 
Вопрос не стоит "за мир или за войну?".
Вопрос стоит "за победу или за капитуляцию?!"
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это как в совке, Миру - Мир!!! Так и жители дамбаса, хотят мира, но служат в армейских корпусах РФ...
 показать весь комментарий
 
 
трактор в поли дыр-дыр-дыр

мы за мыр
блеют каины
 показать весь комментарий
 
 
Мир наступить відразу після депортації миролюбивих донбасян в тайгу зауралья!
 показать весь комментарий
 
 
Та до сраки тих лугандонів. Спалити нахрен всіх напалмом без розбіру, а на території відкрити полігон для ВСУ
 показать весь комментарий
 
А ты все в своих мечтах? Пока что Украинцы добровольно "депортируются" из страны, как и войска с линии фронта.
 показать весь комментарий
 
цензор антиукраинский сайт выступающий за войну
 показать весь комментарий
 
Их мнение фашистов и карателей мало интересует! А вот преЗедент зебоб с ним согласен на 110 % 90,9% жителей оккупированного Донбасса выступают за мир в регионе, - опрос - Цензор.НЕТ 2850
 показать весь комментарий
 
 
Як і вони самі, до речі. Тільки чистилище у резервації. І це не примха - це просто для нашого з Вами самозбереження і для існування унітарної незалежної України. Необхідність така.
 показать весь комментарий
 
 
Так в сценарии написано, он тут причем?
 показать весь комментарий
 
 
За мир они выступают ? Так пусть едут на гастроли к путину и там выступают.
 показать весь комментарий
 
 
кровью умоется тот, кто не поверит в наше миролюбие..., как-то так...
 показать весь комментарий
 
 
Русский мир, или Украинский? Надо было уточнить у дителей Бамбаса
 показать весь комментарий
 
 
а я за ров с кракадилами у территории Донбасса
 показать весь комментарий
 
 
Они на морозе не выживут,лучше стая голодных волков по периметру стены с донбассом
 показать весь комментарий
 
 
Ради такого будем греть воду. Поставим солярные станции, ну чтоб и экономно и подзаработать
 показать весь комментарий
 
а куда ж подевались те кто штабелями ложился под танки ВСУ и кричал пукин введи войска???!!!
 показать весь комментарий
 
 
Живут в Харькове и Днепре на пособия и соцвыплаты.
 показать весь комментарий
 
 
Мы не слушаем даунбас -понаехавшие прут в сибирь...
 показать весь комментарий
 
 
А 99,99% выступают за пенсии, субсидии, премии, компенсации, бесплатную жратву, бесплатный ремонт, бесплатные отпуска на лучших курортах мира, .....
И ШО?!

 показать весь комментарий
 
 
Так и мы здесь тоже за мир: разоружайте и разгоняйте свои бандформирования, выводите кацапских наемников, и все враз наладится!
 показать весь комментарий
 
 
Ан нет....
У них свое понятие мира....
Типа перестаньте стрелять, отстаньте от нас, платите нам бабло, и не мешайте дружить с рашкой!!!!
И покайтесь.... обязательно покайтесь !!!!
 показать весь комментарий
 
Благодаря зебилам теперь эти мрази будут иметь право голоса в Украине.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Тебе просто повезло, что ты родился не там. Головкой думай прежде чем писать такое.
От этого и ненависть у них к вам западным немразям.
 показать весь комментарий
 
Вопрос не стоит "за мир или за войну?".
Вопрос стоит "за победу или за капитуляцию?!"
 показать весь комментарий
 
 
Чем бы ещё помочь этим добрым людям? 90,9% жителей оккупированного Донбасса выступают за мир в регионе, - опрос - Цензор.НЕТ 3509
 показать весь комментарий
 
 
Пожелать им долгой, счастливой и здоровой жизни в "русском мире".
Запретить въезд на территорию Украины им, и всем отпрыскам, даже ещё не родившимся.
 показать весь комментарий
 
 
Увы.... они уже на территории Украины!
И в этом вся загвоздка!
А вот обнести минными полями и колючей проволкой это гетто, пока там все не сдохнут - это правильно!
 показать весь комментарий
 
 
Ну, необязательно желать им смерти. Достаточно изолировать от Украины наглухо.
 показать весь комментарий
 
Вообще то это естественный процесс! Все там будем!
 показать весь комментарий
 
Зачем изолировать? Хотят русского мира - выселять в "любимый" ими кацапстан с территории Украины
 показать весь комментарий
 
Как говорят специалисты, сравнивая ситуацию в засРашке с онкологическим заболеванием-там в экономике конец второй стадии, из-за санкций и цен на нефть и газ. "мир" нужен не этому донецкому быдлу, а пуйлу нужно снятие санкций. Задроченный "нелох" выступает в роли санитара, точно как при освобождении моряков.
 показать весь комментарий
 
 
100%.И минские нужны России,потому,что поняли-большой войны им не потянуть,а так гадить из под тишка,руками ОРДЛО-саме то.Неужели кто то думает Путина Минск остановил. 90,9% жителей оккупированного Донбасса выступают за мир в регионе, - опрос - Цензор.НЕТ 1294
 показать весь комментарий
 
 
Какие специалисты? Раша продает нефти и газа на 90 млрд.долл. в год, в основном Европе.
Цена на нефть растет потихоньку. На сегодня в 1,5 раза выше чем была в 2014.
На продажу нефти и газа никаких санкций нет.
Так что ждать "конца" Раши нам еще долго.
 показать весь комментарий
 
Странный вопрос....За мир? Или за Мир с УКРАИНОЙ? И даже если это "за Мир с Украиной, то НА КАКИХ УСЛОВИЯХ. Иначе - весь этот "опрос" не стоит выеденного яйца.
 показать весь комментарий
 
 
обычный пропагандистский опрос результатами которого можно крутить как угодно
 показать весь комментарий
 
 
Эти люди больны ментальной проказой, судя по их желанию бороться с "ноцизмом".
ОРДЛО следует отгородить высоким забором, и объявить оккупированной территорией.

Зеленского, Пристайку и прочих "политиков" ждёт трибунал по статье 111-й УК Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Ну если они хотят победить Украину, то о чем с ними говорить.
 показать весь комментарий
 
 
Ну так пусть идет записываются в ВСУ и освобождают Донбасс от оккупантов. Иначе мира не будет.
 показать весь комментарий
 
 
Зачем?Как сдавали Донбасс пуйлу,так и отбивайте.Киев может быть поможет. 90,9% жителей оккупированного Донбасса выступают за мир в регионе, - опрос - Цензор.НЕТ 3298
 показать весь комментарий
 
 
Яка несподіванка! А я вважав, що вони ******* феєрверки і садамазо на підвалі.
 показать весь комментарий
 
 
Пусть пишут своему ботоксному карлику в кремль. Он у них бох.
 показать весь комментарий
 
 
Почему им никогда не задают вопрос. Почему они считают, что к ним пришли? Ну они же часть Украины. Как это к ним могут прийти ВСУ? Они там были всегда с момента распада совка. Прийти к ним могли только кацапы.
 показать весь комментарий
 
 
ВСУ там должны быть всегда и ни у кого не должно возникать сомнения. Если им кажется, что к ним пришли, то они враги Украины, которые должны быть лишены всех прав и голосовать тоже.
 показать весь комментарий
 
 
Да это нормальные люди понимали и понимают. Другое дело кацапсячая вата и тупорылая алкашня которая окромя, в лучшем случае работы и генделыка за углом в жизни нихрена не видела. А таких там, скромно говоря. половина. Вы думаете их лишение права на голос разочаруют?
 показать весь комментарий
 
нет конечно не разочарует, но это устроило бы Украину.
 показать весь комментарий
 
В одном из домов на Корчеватом (Киев) живет алкоголичка, которая каждый день бухает со своими собутыльниками во дворе и орет на некоторых прохожих, что это не их дом, и чтоб они убирались из ее двора. Двор не обнесен забором и принадлежит городу, поскольку в доме нет ОСББ, но это не мешает алкоголичке заниматься мелким бытовым сепаратизмом. Вот на Донбассе все то же самое, только в более крупных масштабах.
 показать весь комментарий
 
 
ну если бы эти твари прокричали что нибудь не о дыре или ее пи..ов, так этих алкоголиков уже давно никто не видел бы.А так они могут на Украину все что угодно говорить и ничего.
 показать весь комментарий
 
Да знаю я... Бывал там много раз и при совке и после распада. Последний раз был в 1996-м году. Большая половина жителей этого региона или сами или их предки выходцы из сибири, урала и поволжья. Коренных жителей, в основном сел, называли и называют хохлами вонючими. Лично слышал не раз в разговорах между собой. Само падло стоит вАняет перегаром и немытым телом, а других вонючими называет
 показать весь комментарий
 
Результаты потрясают.
Либо за "мир", либо за "победу над Украиной"
Приехали 🤕
 показать весь комментарий
 
 
З такими питаннями звертатись на Донбасі, це всерівно ,що питати в хворого про здоровья. Миру вони хочуть без України--це в них в крові. Ця біомаса ,в основному, нелюбить і ненавидить все українське,тільки в цьому регіоні били і бють за розмову на українській мові. Колись Юля сказала. що потрібно цю територію відгородити колючою проволокою від України, тоді буде користь для нас.
 показать весь комментарий
 
 
Нью-імідж маркетинг груп

У 2012 році була серед тих фірм, що завищували рейтинг партії Королевської «Україна - вперед!».
Як з'ясували журналісти «Дзеркала тижня» у 2008 році, працівники компанії «Нью-імідж маркетинг груп» не мають звички залишати свої контактні телефони або е-mail: «Представник інформаційного агентства "Інтерфакс", прес-центр якого компанія вже не раз використовувала для обнародування своїх фантастичних рейтингів, повідомила: "Ці хлопці справді доволі дивні, завжди ходять парою й не залишають координат. Єдине, що в мене є - адреса якогось сайта". Головна сторінка останнього повідала нам, що компанія створена 2003 року, розташована вона в Харкові на вулиці Чернишевського й займається маркетинговими дослідженнями. Серед яких були посилання тільки на дослідження в столиці»1.
У 2008 році у прес-релізі із завищеним рейтингом Катеринчука на виборах київського мера вказано, що соціологічна компанія «Нью-імідж маркетинг груп» нібито працює на ринку з 2003 року. Основною сферою її діяльності є проведення соціальних, маркетингових і політичних досліджень2.
 показать весь комментарий
 
Это вонючий фейковый опрос, его уже который день под разным соусом подают. Может хватит?
 показать весь комментарий
 
благали: путєн ввєді!
путєн ввьол
далжно бить всьо харашо!
 показать весь комментарий
 
 
Проблема в том, что им в лучшем случае насрать, что при этом будет с остальной Украиной.
 показать весь комментарий
 
 
Чтобы жить в Украине, нужно доказать ей свою преданность, но прежде стоит подумать,- нужен ли ты ей.
 показать весь комментарий
 
 
90,9% жителей оккупированного Донбасса выступают за мир, за РУЦКІЙ....
 показать весь комментарий
 
 
"90,9% жителей оккупированного Донбасса выступают за мир в регионе, - опрос" - теперь пусть начинают орать - "Путин выведи войска !!!"
 показать весь комментарий
 
 
Тупой опрос!
А они учли что там 51%, а может и более уже не граждане Украины, а других стран?
Как минимум, при возврате лугандона, надо будет всю эту шваль выселять за поребрик!
 показать весь комментарий
 
 
Навіщо, там багато старих глибоких копалень...
 показать весь комментарий
 
Да не......
Не надо облегчать рашке жизнь! Навесить всю эту свору ей на шею - это самый смак!!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
За мир !? Так так ! Але якою курва ціною ??
 показать весь комментарий
 
Зеленский собрался интегрировать в общество вот это? Пусть маринуются твари пока не сдохнут от русского мира!
 показать весь комментарий
 
Ага, возможно, что 90% членов российской ДРГ Стрелкова, похитивние в 2014 украинского студента и депутата Рыбака были за то, чтоб их отпустить. И их отпустили, бросив в речку с вещмешкаим с камнями за спиной и с распоротыми животами.
 показать весь комментарий
 
 
99% граждан Украины выступают за то, что бы быть богатыми и здоровыми!
1% не определился 90,9% жителей оккупированного Донбасса выступают за мир в регионе, - опрос - Цензор.НЕТ 3164
 показать весь комментарий
 
 
миру-мир, вайны не нужно!
вот девиз отряда дружба
 показать весь комментарий
 
Для цього вони в 2014 й закликали "путинвведи"? Для "миру"?
 показать весь комментарий
 
Понаехавшие боятся депортации. И правильно делают.
 показать весь комментарий
 
Це не ракова пухлина, це навіть не метостази. Це просто незаживаюча рана. І нам, на жаль з цим жити... Кажуть, що покоління нове все зрозуміє... НІ! Не зрозуміє, там гени в спадок передаються.
 показать весь комментарий
 
Потомственна зекота і алкашня в енному поколінні.
 показать весь комментарий
 
Оккупированную территорию освободить , население поделить , кто за Украину - пусть восстанавливают принудительно всё разграбленное касапами , остальных лишить гражданства и принудительно выгнать на мацковию , пусть Урал осваивают и Чукотку кто хочет.
 показать весь комментарий
 
 
"90,9% жителей оккупированного Донбасса выступают за мир в регионе"
вот вот, за русский мир в регионе
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх