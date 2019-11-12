 90,9% жителей оккупированного Донбасса выступают за мир в регионе, - опрос

Как информирует Цензор.НЕТ, такие данные приводятся в совместном исследовании Украинского института будущего и "Зеркала недели. Украина", проведенном при помощи компании "Нью Имидж Маркетинг Групп".
Те респонденты, которые выбрали победу, должны были сами вписать, над кем. И вот что получилось:
Как видно из таблицы, больше всего, 23,6% хотят победы (2,1% от общего числа) "над украинскими фашистами/укропами", а 14,3% — "над Украиной". И если есть среди ответов "над Америкой/США", "над НАТО" и "над ЕС", то "над Россией" нет. "Над ОРДЛО/ДНР" хотят одержать победу 2,9% (0,2% от общего числа).
Исследование проводилось с 7 по 31 октября 2019 г. Методом face-to-face опрошено 1606 респондентов: 800 — в неподконтрольной части Луганской и 806 — в неподконтрольной части Донецкой областей. Для расчета сравнительной выборки были использованы официальные статистические данные 2014 г., которые были скорректированы с учетом существующих демографических данных ВПЛ, покинувших неподконтрольные территории. Погрешность результатов не превышает 3,2%.
мы за мыр
блеют каины
И ШО?!
У них свое понятие мира....
Типа перестаньте стрелять, отстаньте от нас, платите нам бабло, и не мешайте дружить с рашкой!!!!
И покайтесь.... обязательно покайтесь !!!!
От этого и ненависть у них к вам западным немразям.
Вопрос стоит "за победу или за капитуляцию?!"
Запретить въезд на территорию Украины им, и всем отпрыскам, даже ещё не родившимся.
И в этом вся загвоздка!
А вот обнести минными полями и колючей проволкой это гетто, пока там все не сдохнут - это правильно!
Цена на нефть растет потихоньку. На сегодня в 1,5 раза выше чем была в 2014.
На продажу нефти и газа никаких санкций нет.
Так что ждать "конца" Раши нам еще долго.
ОРДЛО следует отгородить высоким забором, и объявить оккупированной территорией.
Зеленского, Пристайку и прочих "политиков" ждёт трибунал по статье 111-й УК Украины.
Либо за "мир", либо за "победу над Украиной"
Приехали 🤕
У 2012 році була серед тих фірм, що завищували рейтинг партії Королевської «Україна - вперед!».
Як з'ясували журналісти «Дзеркала тижня» у 2008 році, працівники компанії «Нью-імідж маркетинг груп» не мають звички залишати свої контактні телефони або е-mail: «Представник інформаційного агентства "Інтерфакс", прес-центр якого компанія вже не раз використовувала для обнародування своїх фантастичних рейтингів, повідомила: "Ці хлопці справді доволі дивні, завжди ходять парою й не залишають координат. Єдине, що в мене є - адреса якогось сайта". Головна сторінка останнього повідала нам, що компанія створена 2003 року, розташована вона в Харкові на вулиці Чернишевського й займається маркетинговими дослідженнями. Серед яких були посилання тільки на дослідження в столиці»1.
У 2008 році у прес-релізі із завищеним рейтингом Катеринчука на виборах київського мера вказано, що соціологічна компанія «Нью-імідж маркетинг груп» нібито працює на ринку з 2003 року. Основною сферою її діяльності є проведення соціальних, маркетингових і політичних досліджень2.
путєн ввьол
далжно бить всьо харашо!
А они учли что там 51%, а может и более уже не граждане Украины, а других стран?
Как минимум, при возврате лугандона, надо будет всю эту шваль выселять за поребрик!
Не надо облегчать рашке жизнь! Навесить всю эту свору ей на шею - это самый смак!!!!!!
1% не определился
вот девиз отряда дружба
вот вот, за русский мир в регионе