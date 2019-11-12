 90,9% жителей оккупированного Донбасса выступают за мир в регионе, - опрос

Как информирует Цензор.НЕТ, такие данные приводятся в совместном исследовании Украинского института будущего и "Зеркала недели. Украина", проведенном при помощи компании "Нью Имидж Маркетинг Групп".

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Те респонденты, которые выбрали победу, должны были сами вписать, над кем. И вот что получилось:



Инфографика: "Зеркало недели"

Как видно из таблицы, больше всего, 23,6% хотят победы (2,1% от общего числа) "над украинскими фашистами/укропами", а 14,3% — "над Украиной". И если есть среди ответов "над Америкой/США", "над НАТО" и "над ЕС", то "над Россией" нет. "Над ОРДЛО/ДНР" хотят одержать победу 2,9% (0,2% от общего числа).

Исследование проводилось с 7 по 31 октября 2019 г. Методом face-to-face опрошено 1606 респондентов: 800 — в неподконтрольной части Луганской и 806 — в неподконтрольной части Донецкой областей. Для расчета сравнительной выборки были использованы официальные статистические данные 2014 г., которые были скорректированы с учетом существующих демографических данных ВПЛ, покинувших неподконтрольные территории. Погрешность результатов не превышает 3,2%.