 14-летняя школьница выпала из окна квартиры в Киеве, не исключается версия самоубийства, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции в Киеве.

"Вчера утром в полицию поступило сообщение от киевлянина о том, что на ул. Михаила Ломоносова у подъезда многоэтажки лежит девушка без признаков жизни. ... По предварительной информации, 14-летняя девушка упала из окна квартиры примерно в шесть утра. В этом доме несовершеннолетняя жила со своей семьей", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины происшествия, а также опрашивают ее знакомых, с которыми она училась и общалась в последнее время.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией - самоубийство. Начато досудебное расследование.

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