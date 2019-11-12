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Все про:Киев (18191) Нацполиция (10393) самоубийство (661)

 14-летняя школьница выпала из окна квартиры в Киеве, не исключается версия самоубийства, - Нацполиция

Полицейские устанавливают обстоятельства смерти 14-летней школьницы, которая выпала из окна многоэтажного дома на ул. Михаила Ломоносова в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции в Киеве.

"Вчера утром в полицию поступило сообщение от киевлянина о том, что на ул. Михаила Ломоносова у подъезда многоэтажки лежит девушка без признаков жизни. ... По предварительной информации, 14-летняя девушка упала из окна квартиры примерно в шесть утра. В этом доме несовершеннолетняя жила со своей семьей", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины происшествия, а также опрашивают ее знакомых, с которыми она училась и общалась в последнее время.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией - самоубийство. Начато досудебное расследование.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Спустись к нам, поговорим", - полицейские спасли в Славянске 14-летнюю девушку, собиравшуюся прыгнуть с крыши. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3159131
 
 
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То не та дівчинка яку копи зняли пару днів взад з даху поверхівки ?
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То было в Славянске, или где то там. А эта в Киеве.
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Мне почему то сразу пришла мысля, что походу не родители "допилили"...
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Опять компьютерные игры типа Синий кит- по возрасту похоже
При порохе эту тему ликвидировали, а теперь опять началось
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Пора руцкий интрнет на территории Украины заблокировать. Ну а в остальных странах полиция серьезно занимается подобными играми
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всё вы хотите нам что-то заблокировать, то то , то это.
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компьютерная игра синий кит, ну ты жжешь, а есть ссылка на торрент, где скачать? 14-летняя школьница выпала из окна квартиры в Киеве, не исключается версия самоубийства, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5686
То в контакте и гавноклассниках, и других социанальных сетях, детям мозги пудряд и дводят до суицида
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Ссылки нет. Но КОГДАТО об жтом читала. И помню что при порохе полиция занялась блокировкой этих сайтов. И вроде все успокоилось. А теперь опять пошли случаи суицидов подростков.
А в Раде есть комиссия по подростковом проблемам?
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Да ради бога, пусть выпиливаются. Раз выпиливаются значит морально не устойчивые, а раз морально не устойчивые, то значит склонны к влиянию пропаганды. Нахрен нужны такие граждане ? Что бы они потом ишли на выборы и голосовали за Зе!?
Прости господи за политический оффтоп в такой новости...
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Обрубки полицейских сводок проишествий - зачем это выкидывать на обсуждение ?
Или это поддержка политики создания хаоса ?
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Общество должно требовать от полиции СПОКОЙСТВИЯ. За жто им украинцы платят налоги. А если полиция не создат спокойствия в Украине- бизнес , СОДЕРЖАЩИЙ БЮДЖЕТНИКОВ , ПОЛИЦИЮ И ГОСУДАРСТВО, переместится в более спокойную страну
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