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 Нардепа Медяника допрашивает ГПУ

ГПУ расследует дело о возможном вмешательстве нардепа в работу органов прокуратуры.


Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) допросила народного депутата Вячеслава Медяника.

Об этом рассказал заместитель главы комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура перед заседанием фракции, передает УНИАН со ссылкой на РБК-Украина. По его словам, ГПУ продолжает расследовать дело о возможном вмешательстве нардепа в работу органов прокуратуры.

"В отношении Медяника, в этом вопросе поставят точку уже правоохранительные органы. Зарегистрированное производства, проводят процессуальные действия, его вызвали на допрос. Так как это вроде признаки коррупции, здесь с точки зрения лингвистической, очень спорно. Это уже не переписка с девушкой, это переписка по деятельности правоохранительного органа", – заявил Качур. Как ранее сообщал УНИАН, специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство в отношении народного депутата от "Слуги народа" Вячеслава Медяника. Депутата поймали в Верховной Раде на переписке, которая может свидетельствовать о том, что он причастен к коррупционным деяниям.


Источник: https://censor.net.ua/n3159128
 
 
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