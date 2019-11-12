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Все про:Херсонщина (836) Мининфраструктуры (645) Криклий (43) КПВВ (72)

 Строительство КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" на админгранице с Крымом завершается, - Криклий

Строительство КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" на административной границе с оккупированным Крымом завершается.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры, об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Мы готовы наконец обеспечить для наших граждан приемлемый уровень сервиса. Мы за два месяца сделали то, о чем говорили годами", - отметил министр.

В министерстве отмечают, что строительство, которое началось в сентябре 2019 во исполнение поручения Президента Украины Владимира Зеленского, осуществляется АО "Укрзализныця" с соблюдением установленных сроков исполнения. 

"Готовность режимной зоны на КПВВ "Каланчак" - 97%, на КПВВ "Чонгар" в режимной зоне заканчиваются отделочные работы - 95% готовности. Смонтированы все теневые навесы, завершается монтаж кровель из профнастила, работы по обустройству систем видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации, вентиляции и кондиционирования, которые выполняют подрядные организации", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее глава Херсонской ОГА Юрий Гусев заявил, что во время рабочего визита, запланированного на 15 ноября, Президент Украины сможет посетить и посмотреть, как реализовано его поручение по обустройству КПВВ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3159124
 
 
 Топ комментарии
 
Какой сервис? Почему за счет налогоплательщиков строят эту никому ненужную хрень? Я туда ехать не собираюсь! Нужно перекрыть там границу и: Всех впускать - никого не выпускать Строительство КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" на админгранице с Крымом завершается, - Криклий - Цензор.НЕТ 1662
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Навпаки. Нехай вата валить звідси назавжди.
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Валить к родне и жить дружно и счастливо и никакие патриоиы не мешают.
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Какой сервис? Почему за счет налогоплательщиков строят эту никому ненужную хрень? Я туда ехать не собираюсь! Нужно перекрыть там границу и: Всех впускать - никого не выпускать Строительство КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" на админгранице с Крымом завершается, - Криклий - Цензор.НЕТ 1662
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Навпаки. Нехай вата валить звідси назавжди.
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ну можна і так, я запропонував одну із робочих версій і готовий до обговорення цього питання Строительство КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" на админгранице с Крымом завершается, - Криклий - Цензор.НЕТ 7202
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ну так пункт і подубували, щоб вата швидше валила в свій мухосранськ
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Кстати все украинцы едущие в крым - едут туда по одной причине. Почтить память младшего сына Януковича и побывать на могиле легендарного гонщика, который пошел по стопам отца, который славил СССР в свое время на соревнованиях в Монте-Карло Строительство КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" на админгранице с Крымом завершается, - Криклий - Цензор.НЕТ 9502
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Придурки . Замість того щоб створювати мінні поля будують переходи.
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Валить к родне и жить дружно и счастливо и никакие патриоиы не мешают.
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И на хера ЭТО? Перекрыть все движение - делов то! Пускай чувствуют себя сепары как на острове. Та и еще десятки тысяч наших ватных туристов свои бабки туда везти не будут.
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Плямиsтьій Vinner 07

@Vola08444204

Операция "Сивоха": - РНБО отменяет КПВВ - росДРГ в цивильном убирают нашу оборону шоссе - колонны русни по очищенным шоссе без войны въезжают в тыл ЗСУ, захватывают облцентры, Киев. Оппа, и мы через 2 дня полностью "интегрированы".. И "минские" не нужны, и нормандские. тихо-мирно
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