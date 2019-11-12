 Строительство КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" на админгранице с Крымом завершается, - Криклий

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры, об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Мы готовы наконец обеспечить для наших граждан приемлемый уровень сервиса. Мы за два месяца сделали то, о чем говорили годами", - отметил министр.

В министерстве отмечают, что строительство, которое началось в сентябре 2019 во исполнение поручения Президента Украины Владимира Зеленского, осуществляется АО "Укрзализныця" с соблюдением установленных сроков исполнения.

"Готовность режимной зоны на КПВВ "Каланчак" - 97%, на КПВВ "Чонгар" в режимной зоне заканчиваются отделочные работы - 95% готовности. Смонтированы все теневые навесы, завершается монтаж кровель из профнастила, работы по обустройству систем видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации, вентиляции и кондиционирования, которые выполняют подрядные организации", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее глава Херсонской ОГА Юрий Гусев заявил, что во время рабочего визита, запланированного на 15 ноября, Президент Украины сможет посетить и посмотреть, как реализовано его поручение по обустройству КПВВ.

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