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Все про:минеральные удобрения (4) ДнепрАзот (17) Александр Дубинин (1)

 "Государство должно для себя понять, нужна ли ему химическая промышленность", - экс-руководитель "ДнепрАзота" Дубинин

Экс-глава правления ПАО "ДнепрАзот" (2009-2014 гг.) и экс-народный депутат Украины Александр Дубинин считает, что запрет на импорт российских удобрений в Украину, введенный Кабинетом Министров Украины в мае 2019 года, оказал позитивное влияние на позиции украинских производителей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на интервью Александра Дубинина изданию "Бизнес".

"Сегодня это, безусловно, поддержка для наших химиков. В то время, как на протяжении пяти лет все наши западные партнеры уже давно ввели подобные санкции, Украина все эти годы импортировала достаточно большое количество российской продукции, которая может производиться и в Украине с лихвой. В частности, те же минеральные удобрения", - считает эксперт.

Дубинин также отметил, что предприятия украинской химической промышленности полностью покрывают потребности украинского рынка и украинских аграриев по азотным удобрениям. Что касается спроса на фосфатные удобрения, то здесь, по мнению эксперта, необходимы длительные заградительные меры от российского импорта и стимулы для украинских предприятий.

Александр Дубинин также считает необходимым провести спецрасследования Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) в отношении импорта минеральных удобрений из третьих стран. По его мнению, продукция российского химпрома не должна попадать в Украину через другие страны, поскольку в отношении неё действуют санкции Кабинета Министров Украины.

"На мой взгляд, когда мы вводим какие-то ограничения на товары по каким-то конкретным странам, у нас, как правило, все это работает следующим образом: мы, к примеру, ввели санкции против России, и это значит, что мы контролируем украино-российскую границу. Ведь как было, например, по дизельному топливу: подняли пошлины, и все российское дизельное топливо пошло через Беларусь. Также и уголь "ходил". Так вот, необходимо не просто вводить пошлины на товар со стороны России, а контролировать надо сертификат происхождения. Даже если он "зашел" из Турции, но сертификат происхождения – из России, тогда мы не должны запускать этот товар с территории Турции или любой другой страны, которая, собственно говоря, подделывает документы и подает их", - считает эксперт.

Эксперт также предложил поддержать украинскую промышленность внедрением нового тарифа на газ.

"Безусловно, газ – это сырье, из которого, собственно говоря, изготавливаются все химические минеральные удобрения и вся химия. Для того, чтобы решить проблему, на мой взгляд, необходимо следующее. У нас есть тариф для населения и тариф для промышленных предприятий. У нас два тарифа по газу. Почему нельзя сделать так же, как по электроэнергии в развитых странах, три тарифа? То есть, есть тариф для населения – его принимает устанавливает государство. Есть промышленный тариф, коммерческий. А есть тариф как сырье", - заявил Дубинин.

Эксперт отмечает, что газ как сырье потребляют не только украинские химики, но и металлурги. По мнению Дубинина, правительство могло бы совместно с металлургами, с химиками, с Министерством энергетики, разработать тариф, который устраивал бы и промышленность в целом, и химиков.

"Государство просто должно сегодня для себя понять – ему химия нужна или нет", – заявил Дубинин.

Напомним, 21 августа 2019 года Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла решение возбудить и провести два специальных расследования. Первое — по импорту в Украину некоторых азотных удобрений (в частности, нитрата аммония и известково-аммиачной селитры, карбамида и карбамидно-аммиачной смеси) независимо от страны их происхождения и экспорта. Второе – касательно импорта в Украину минеральных удобрений с содержанием азота и фосфора, а также удобрений с содержанием азота, фосфора, калия, которые классифицируются по коду УКТВЭД 3105, независимо от страны их происхождения и экспорта.

Инициаторами расследования выступили представители украинской химической промышленности, заявившие о попадании в Украину минеральных удобрений из РФ через третьи страны в обход санкций Кабинета Министров Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подорожание газа уничтожит отечественную химическую отрасль, - директор "Днепроазота"

Источник: https://censor.net.ua/n3159120
 
 
 Топ комментарии
 
Пошел вон!
Производство удобрений - это бизнес, у бизнеса единственная цель - получать прибыли. С какого государство должно им газ по сниженной цене продавать? И ограничивать импорт, чтобы фермеры покупали удобрения по завышенным ценам?
Давайдосвидания.
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" правительство могло бы совместно с металлургами, с химиками, с Министерством энергетики, разработать тариф, который устраивал бы и промышленность в целом, и химиков"Источник: https://censor.net.ua/n3159120

вот вся суть наших бизнесменов, специальные тарифы для металлургов, химиков, Луганской ТЭС ..... а потом Украина берет долги за использованный вами газ

ну если вам нужен газ так покупайте его сами заграницей, что мешает
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Однозначно. "Государство должно для себя понять, нужна ли ему химическая промышленность"(с) - фраза где каждое слово на нормальное рыночное мышление вообще не налазит. Дядя хочет государственную сисю
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Пошел вон!
Производство удобрений - это бизнес, у бизнеса единственная цель - получать прибыли. С какого государство должно им газ по сниженной цене продавать? И ограничивать импорт, чтобы фермеры покупали удобрения по завышенным ценам?
Давайдосвидания.
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Однозначно. "Государство должно для себя понять, нужна ли ему химическая промышленность"(с) - фраза где каждое слово на нормальное рыночное мышление вообще не налазит. Дядя хочет государственную сисю
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Я думаю, что не нужна!!! Моющие средства, мыло, и стиральный порошок и так продаются в супермаркете. А еще у нас черноземы суперские для которых не нада хим удобрения. Так шо режем заводы на металл!!! "Государство должно для себя понять, нужна ли ему химическая промышленность", - экс-руководитель "ДнепрАзота" Дубинин - Цензор.НЕТ 748
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" правительство могло бы совместно с металлургами, с химиками, с Министерством энергетики, разработать тариф, который устраивал бы и промышленность в целом, и химиков"Источник: https://censor.net.ua/n3159120

вот вся суть наших бизнесменов, специальные тарифы для металлургов, химиков, Луганской ТЭС ..... а потом Украина берет долги за использованный вами газ

ну если вам нужен газ так покупайте его сами заграницей, что мешает
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Хімічна промисловість не потрібна! Науковцями доведена АБСОЛЮТНА НЕШКІДЛИВІСТЬ ГМО ПРОДУКТІВ. Та й як вони можуть бути шкідливими? Гени? Миж не боїмося перетворитись на свиню коли їмо свинину. Але ж там гени свині!)))
Та ж картопля ГМО має добавки генів ромашки від колорадського жука і гени пролісків для морозостійкості. Вважаєте це небезпечним?
Але ми не побачимо широкого використання таких продуктів поки хімічна промисловість приносе величезні доходи. Це як з авто- поки дозволяла екологія і була дешева нафта ніхто не хотів думати про єлектромобілі.
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ГМО жодним чином не позбавить необхідності вносити хімічні добрива у землю, компенсуючи хім. елементи, що забираються із землі з врожаєм.
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ГМО это классно, но оно отменяет необходимость только в пестицидах.
А минеральный азот, калий, фосфор надо все равно вносить, т.е. без удобрений никак.
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державні ж менеджери не ефективні, тому ці прибуткові хімічні монстри розійшлись по надійним рукам, людям залишили працю в тяжких умовах і брудне довкілля. колись стверджували, що без капралаактама не буде ковбаси. ковбаса і ??? все нормально, з свинячих кішок --набагато смачніша
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Дубинин - рыговская отрыжка. Днепроазот - это заводь бывший комсомольской номенклатуры, купившей за бесценок госпредприятие и доведшей производство до ручку. Я уже не говорю об экологии, которую они губят. Не нравится работать честно - продайте или закройте.Тут уже одни донецкие кормильцы были.
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Ні. Питання в іншому. Скільки владі платять, ті ж кацапи, за знищення нашої хімічної галузі?
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а если наша "химична галузь" не может без государственной сиськи, то может и пусть знищують?
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Шахтёры, металлурги, зелёные энергетики, автомобиле и авиастроители, курятники, киношники, а теперь и химики. Кто ещё забыл прильнуть к тёплой бюджетной сисе?!
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