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 Политика Украины
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 Думаю, что Украина вступит в НАТО раньше, чем в ЕС, - Кулеба рассказали о новом формате сотрудничества с Альянсом

Новый формат сотрудничества между Украиной и НАТО позволит повысить эффективность предоставления и использования помощи со стороны Альянса украинскому правительству.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина.

По его словам, новый формат сотрудничества даст возможность украинскому правительству определить приоритетные сферы, на которые необходимо направлять полученную помощь.

"Это новый подход, который повышает эффективность предоставления помощи и использования этой помощи, в частности, в рамках этого механизма нам будет легче приоритезировать те сферы, на которые мы будем направлять полученную помощь. В частности, мы хотим сфокусироваться на Силах специальных операций, военно-морском флоте и логистике", - сказал Кулеба.

Вице-премьер сообщил, что Североатлантический Альянс принял решение оптимизировать свои механизмы предоставления помощи государствам-партнерам и создал программу "один партнер - одна программа".

"У НАТО с Украиной особенно глубокий и масштабный формат отношений. Украина станет примером для других, потом по нашей модели будут выстраиваться отношения с другими странами. Это ни в какой мере не меняет сути наших отношений с Альянсом и нашей дальнейшей интеграции. Речь идет об оптимизации формы предоставления нам помощи", - заявил Кулеба.

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Также Кулеба отметил, что в планах правительства в ближайшие пять лет получить политическое решение Альянса о начале вступления Украины в НАТО.

"Политическое решение о том, что Украина будет членом Альянса, было принято еще в 2008 году. Но следующий этап – начало процедуры вступления. Мы за пять лет хотим выполнить наше домашнее задание, совместно с Альянсом, потому что интеграция - это двусторонний процесс. И через пять лет мы хотим сесть с ними за стол и сказать: ребята, мы готовы, теперь ваша очередь. Я считаю, что мы в НАТО вступим раньше, чем в ЕС", - сказал вице-премьер-министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3159119
 
   
 Топ комментарии
 
кулєба, дурень думкою багатіє, не чув?
краще оновіть заявку на ПДЧ (вдруге нагадую!)
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Скоріше "рак на горі свисне" чим Україна при такій владі як ви "слуги" не відомо якого народу - вступить в НАТО!
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Тіпа, відступаємо, щоб не провокувати, до кордону з Польщею. А то вже й НАТО.
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кулєба, дурень думкою багатіє, не чув?
краще оновіть заявку на ПДЧ (вдруге нагадую!)
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Україна з партнерами сформує свої європейські сили безпеки які отримають бойовий досвід на війні з путіним і буде конкурувати з мертвим НАТО в питаннях безпеки та оборони!
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Тіпа, відступаємо, щоб не провокувати, до кордону з Польщею. А то вже й НАТО.
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Это он намекает, что все кто хотят жить в Европе - должны переехать Пильшу. Вот малороссы не хотят уезжать и они тут будут с россией!!!
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Если ЗЕ добьётся членства в НАТО и американских "Томагавков" под Харьковом - тогда его дебильные выходки нужно простить и понять
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Сам то понял, что написал? Думаю, що Україна вступить до НАТО раніше, ніж до ЄС, - Кулеба розповів про новий формат співпраці з Альянсом - Цензор.НЕТ 698 Зеленский в нато, томагавки в харькове, малороссы в заложниках?
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Какие "Томагавки"? Украинские ракетьі средней дальности имеют другие названия.
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Зе не добется Кишка у Зе тонка. Зе есть проф не пригодный скоморох который по недорозумению сел в президенское кресло
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знаток, бляха-муха... уж ты бы лучше бы молчала бы...
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Кулєба забув про 5 колону яка набрала на виборах 12%.


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В ВР Украины все 100% состава -5ая колонна. Слуга Народа, ПЕС. Голос, НФ, и др. -все они олигархические партии с вкраплениями в них не многих патриотов. Все олигархи Украины топят за Московию. Они из шкуры лезут, чтобы привести Украину в Русский мир.
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Скоріше "рак на горі свисне" чим Україна при такій владі як ви "слуги" не відомо якого народу - вступить в НАТО!
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Это не в интересах наших олигархов, а значит и не в интересах Зели. Олигархи хотят законсервировать олигархическую систему в Украине.Для этого срочно надо в Русский Мир.
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А причина банальная - Коломойский фигурирует в открытых производствах рекордных отмываний денег в США, т.е. покидать пределы Украины гражданину нескольких стран крайне опасно. Ему грозят тюремные сроки в районе 150 лет. Для сохранения своей деятельности Бене остаётся один выход - возвращение бизнеса (Украины) в лоно Моржовии. Украина стала заложницей олигарха и его куклы с рукой в дупе. ЗЫ Остальные олигархи - тоже не против. Зеленский - это компромисное решение для них. ЗЫЗЫ При олигархе Порохе доля олигархов в экономике Украины упала на 30%, сейчас это "недоразумение" постепенно устраняется.
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Надо делать свою ядерную ракету. Тогда НАТО точно разместит свои войска по всей Украине.
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Портников давно рассказал, что это только так и работает. Сначала вступление в НАТО, потом под зонтиком НАТО подготовка ко вступлению в ЕС.
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До НАТЬІ нам як до Місяця рачки. Щоб стати членом НАТЬІ потрібно мати відповідний рівень життя в країні.
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таким чином можна зрозуміти, що до європи --це ніколи, а до нато на рік швидше
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