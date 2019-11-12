 Если нормандский саммит не состоится, то всем будет понятно, что это произошло по вине российской стороны, - посол Франции Понсен

Об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен в интервью газете День, передает Цензор.НЕТ.
Дипломат по итогам визита на Донбасс отметил, что увидел желание Украины выполнять взятые на себя обязательства. Так он прокомментировал процесс разведения сил и средств.
"Интерпретировать ход мыслий президента Путина слишком сложная задача. На этот вопрос точно ответить не могу ни я, ни, думаю, президент Макрон. Со своей стороны, мы стремимся сделать так, чтобы были выполнены все условия, которые сделают возможным проведение этой встречи. Или же если "нормандский" саммит не состоится, то всем будет понятно, что это произошло по вине российской стороны", - сказал посол.
При этом он выразил надежду, что встреча четырех лидеров все же состоится: "Мы верим, что встреча состоится. Мы постоянно работаем, ежедневно на уровне президента республики идет работа по подготовке этого саммита. То есть мы сохраняем надежду и работаем в этом направлении".
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По данным российских источников, близких к администрации Президента России, основные концептуальные пункты предложений которые Россия собирается озвучить на заседании "нормандской четверки" следующие:
1. Конституционное закрепление "особого статуса " для территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей . В документе это называется "территории особой формы функционирования законодательства и государственной власти". Под понятие "особая форма" предлагается подвести закрепление в бюджете Украины отдельной статьи расходов по финансированию этих территорий, согласование формы налогообложения этих территорий, согласование формы общеобразовательных программ, функционирование политических партий и организаций, функционирование органов охраны правопорядка и судебной системы. Так же предлагается ввести квотированный принцип представительства этих территорий в Верховной Раде Украины.
2. Законодательное закрепление полной амнистии всем участникам вооруженных формирований ОРДЛО, всем участникам и организаторам выборов и референдумов.
3. Закрепление в законодательстве Украины функционирование трансграничной формы экономического сотрудничества по решению органов ОРДЛО.
4. Проведение выборов в местные органы после выполнения этих условий.
5. передача контроля за границей украинским подразделениям после проведения выборов.
Данный документ пока не утвержден Советом Безопасности РФ, но вероятность его утверждения очень высока.