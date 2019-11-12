 Если нормандский саммит не состоится, то всем будет понятно, что это произошло по вине российской стороны, - посол Франции Понсен

Об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен в интервью газете День, передает Цензор.НЕТ.

Дипломат по итогам визита на Донбасс отметил, что увидел желание Украины выполнять взятые на себя обязательства. Так он прокомментировал процесс разведения сил и средств.

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"Интерпретировать ход мыслий президента Путина слишком сложная задача. На этот вопрос точно ответить не могу ни я, ни, думаю, президент Макрон. Со своей стороны, мы стремимся сделать так, чтобы были выполнены все условия, которые сделают возможным проведение этой встречи. Или же если "нормандский" саммит не состоится, то всем будет понятно, что это произошло по вине российской стороны", - сказал посол.

При этом он выразил надежду, что встреча четырех лидеров все же состоится: "Мы верим, что встреча состоится. Мы постоянно работаем, ежедневно на уровне президента республики идет работа по подготовке этого саммита. То есть мы сохраняем надежду и работаем в этом направлении".