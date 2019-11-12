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 22-летний полицейский открыл стрельбу в метро Харькова, пострадавших нет

В Харькове полицейский отдела в метрополитене открыл стрельбу на станции. В результате происшествия никто не пострадал.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Информация о ЧП поступила в дежурную часть ГУНП в Харьковской области около 3:50.

"На момент инцидента станция метро "Научная" не работала и была пустой", - сказано в сообщении.

На место срочно прибыли руководство областного главка полиции, отдела полиции в метрополитене, инспекция по личному составу, Управление внутренней безопасности, следственно-оперативная группа и психологи.

Спецподразделение патрульной полиции "ТОР" разоружил 22-летнего капрала полиции и задержало его.

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Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

По данному факту назначено служебное расследование для привлечения виновных лиц к ответственности. О происшествии проинформированы территориальное управление ГБР в г. Полтаве.

Источник: https://censor.net.ua/n3159114
 
 
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Ну психанул парень, понять и простить, мог ведь и гранату бросить
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Саакашвили не создавал новую полицию Грузии, он скопировал американскую. Грузинские полицеские не ходят по одному, только с напарником. Если возьмет на лапу один, сядут оба, промах одного сразу ложится на второго. И напарники МЕНЯЮТСЯ каждые несколько месяцев, кооперация невозможна. Поэтому в Грузии полиция, у нас опять мусорня.
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Это не патрульный стрелял, это полицейский, находящийся на посту в метро
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Интересно, а почему территориальное управление ГБР находится в Полтаве? Харьков покрупнее Полтавы. Логично было бы управление делать в Харькове. Или это особая, альтернативная логика?
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стрелял по харьковской мозаике в метро, а пули не резиновьі бьіли?
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