 22-летний полицейский открыл стрельбу в метро Харькова, пострадавших нет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Информация о ЧП поступила в дежурную часть ГУНП в Харьковской области около 3:50.

"На момент инцидента станция метро "Научная" не работала и была пустой", - сказано в сообщении.

На место срочно прибыли руководство областного главка полиции, отдела полиции в метрополитене, инспекция по личному составу, Управление внутренней безопасности, следственно-оперативная группа и психологи.

Спецподразделение патрульной полиции "ТОР" разоружил 22-летнего капрала полиции и задержало его.

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Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

По данному факту назначено служебное расследование для привлечения виновных лиц к ответственности. О происшествии проинформированы территориальное управление ГБР в г. Полтаве.