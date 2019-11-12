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 Политика Украины
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 Если санкции против РФ отменят - Украине должны выплатить компенсацию, - Кулеба

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроантлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что в случае отмены санкций против Российской Федерации Украина должна будет получить компенсации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

По его словам, задача дипломатии, задача высокой политики в том, чтобы, во-первых, не допустить снятия санкций без достижения необходимых результатов по Минску. И, во-вторых, если это все же произойдет - получить за такое решение максимальный уровень компенсации в любой форме, которая подлежит переговорам.

"Есть агрессия, есть нарушения одной страной базового правового порядка всего континента, поэтому были введены санкции. Если вы решили их снять безосновательно - тогда нужны какие-то компенсаторы. Но первая задача - это не допустить снятия санкций", - заявил Кулеба.

"Мы вообще живем в эпоху "broken promises" - нарушенных обещаний. Сейчас обещания рушатся одни за другими, на всех уровнях. Мы должны понимать, что в любой момент любое обещание может быть нарушено. Но в этом и задача дипломатии и политики, чтобы не допустить этого, либо же получить максимальную выгоду в обмен на нарушение обещания. Так устроена политика. Конечно же, сказать: "Ребята, ну мы понимаем, что вы нам ничего не должны. Вы там сняли санкции. Ну хоть спасибо, что поддержали пять лет - и на том спасибо", - так не нужно делать", - подчеркнул Кулеба.

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Источник: https://censor.net.ua/n3159113
 
 
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То от на що ви чекаєте: на грошову компенсацію за капітуляцію? Ні, хлопці, як кажуть, горе переможеним.
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пора переизберать нового президента и начинать разработку своего ядерного оружия и всех тогда попустит и сразу причем
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Берите забирайте Крым и Донбасс только платите,а за тысячи убитых украинцев от кацапов тоже хочеш оплаты?
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Дулю вам, а не компенсацию кто даст.
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Ого! Какая больная муха его укусила?
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Украина будет должна вьіплатить компенсацию РФ за оказанную ими братскую помощь в камяноугольном бассейне
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А и правда! Ну как может новая команда попилить какие-то санкции? А вот попилить и порассовывать по карманам "компенсацию" очень даже реально. И похеру что там дальше.
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