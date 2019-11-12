 Рада сегодня рассмотрит законопроекты о рынке электроэнергии, добыче янтаря, реформе ГБР и ликвидации коррупционной схемы в сфере оценки недвижимости

Об этом говорится в повестке дня пленарного заседания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Проекты законов 2233-1 (автор - внефракционный депутат Виктория Гриб), 2233-2 (автор - член фракции "Европейская солидарность" Михаил Бондарь), 2236-1 (автор - первый заместитель председателя комитета по энергетике и ЖКХ Алексей Кучеренко (фракция "Батькивщина")), 2236-2 (автор - председатель комитета по энергетике и ЖКХ Андрей Герус), согласно повестке дня, депутаты планируют рассмотреть в первом чтении шестым вопросом.

В начале же заседания Рада собирается внести изменение в состав Совета Национального банка Украины. Так, согласно проекта постановления № 2400, членом Совета НБУ предлагается назначить Виталия Шапрана до 7 июля 2021 года.

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Первое чтение должны пройти законопроекты № 2189 "О внесении изменений в Закон Украины "О добровольном объединении территориальных громад" (относительно упрощения процедуры утверждения перспективных планов формирования территорий громад Автономной Республики Крым, областей)" и № 2299 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования образовательной деятельности в сфере высшего образования".

Также в первом чтении Рада рассмотрит законопроекты: №2260, о введении единых подходов в сфере госслужбы и электронных формах коммуникации граждан с государством, №2047 и альтернативные, о ликвидации коррупционной схемы в сфере оценки недвижимости (этот законопроект вызвал скандал во фракции "Слуга народа" и привел к прохождению полиграфа рядом нардепов), №2172, об уменьшении давления на бизнес, №2131, о процедуре банкротства, №2164, о специальных досудебных расследованиях, №1148, об обеспечении прав работников на личную и семейную жизнь, № 2042, о доступе к инфраструктуре объектов строительства, транспорта и электроэнергетики, №2051, об уменьшении количества пластиковых пакетов.

В то же время депутаты намерены включить в повестку дня для принятия решения два проекта законов по добыче янтаря - правительственный № 2240 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса добычи янтаря" и проект № 2348 "О добыче янтаря-сырца и полезных ископаемых, которые экономически не выгодно разрабатывать промышленными методами" под авторством члена фракции "Слуга народа" Дмитрия Костюка.

Во втором чтении в парламенте должны рассматриваться законопроекты № 152-1 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за фальсификацию лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств" и № 2161 "О внесении изменений в Закон Украины "Об оперативно-розыскной деятельности" относительно совершенствования деятельности Государственной пограничной службы Украины".

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Также во втором чтении парламент рассмотрит законопроекты: №1041 и 1064, о среднесрочном планировании развития и содержания автодорог, №0953, о гармонизации законодательства о рекламе с правом ЕС.

Кроме того, парламентарии планируют рассмотреть проект постановления № 2395 "О досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Луценко И. С." Свое заявление о сложении мандата член фракции "Европейская солидарность" Ирина Луценко подала 4 ноября.