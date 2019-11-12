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 Политика Украины
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Все про:МИД (5192) Пристайко (267)

 Если моя помощь и знания будут не нужны правительству и президенту - готов подать в отставку, - Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, при каких условиях может подать в отставку с должности главы украинского внешнеполитического ведомства.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

В частности, главу МИД спросили, существуют ли определенные обстоятельства или решение, из-за которых он может уйти в отставку.

"Не надо даже каких-то решений. Я могу сложить мандат сам в любой момент", - сказал Пристайко.

В связи с этим у него уточнили, что должно произойти, чтобы он ушел в отставку.

"Если моя помощь, мои знания дипломата будут больше не нужны этому правительству и этому президенту, я готов избавиться от этой позиции. В этом нет проблем", - подчеркнул Пристайко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3159111
 
 
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Спокойно выполняй работу !Собаки гавкают а караван идет.ЗАДАЧА ПРОКАЦАПЬЯ _ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ
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Ну у нас был один полудурок министром пять лет и ничего......
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Не у него говорящая лошадиная морда с Майкой - алкоголичкой ( купи ей шампунь лапоть)
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А я думал, что их знания и усилия нужны народу Украины.... Эх. Слуги, блд, ху@вые из вас, прожорливы сильно и тупы.
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А я думал,что министр МИДа служит не правительству или президенту, а стране и народу.Оказывается не только генеральный прокурор,но и министр ИД на 100% человек президента.А если президент чокнется и скажет,приставке,что он ему нужен подписать капитуляцию?Получается приставка согласится выполнить и это поручение?
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какие у тебя дебила знания, чмо, и чем и кому чмо может попомогать ?
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Зря ты зеле про трибунал ООН против раши напомнил, это сейчас табу, уж больно встреча с пуйлом необходима ...
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"...Я, признаюсь, немного смутился, вышел в халате: хотел отказаться, но думаю: дойдет до государя, ну да и послужной список тоже…" (с)
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Уровень знаний, конечно хромает. Но для власти паяцев самое то.

Ты больше фраз типа " встречу уже соглпсовали и обсуждаем, но россия ещё не согласилась" выдавай, чтоб люди чаще могли восхищаться насколько же ты умный!
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