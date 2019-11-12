 Если моя помощь и знания будут не нужны правительству и президенту - готов подать в отставку, - Пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

В частности, главу МИД спросили, существуют ли определенные обстоятельства или решение, из-за которых он может уйти в отставку.

"Не надо даже каких-то решений. Я могу сложить мандат сам в любой момент", - сказал Пристайко.

В связи с этим у него уточнили, что должно произойти, чтобы он ушел в отставку.

"Если моя помощь, мои знания дипломата будут больше не нужны этому правительству и этому президенту, я готов избавиться от этой позиции. В этом нет проблем", - подчеркнул Пристайко.

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