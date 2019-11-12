 Наблюдатели СММ ОБСЕ 10 ноября слышали 12 выстрелов из стрелкового оружия возле Петровского, - отчет

Об этом говорится в оперативном отчете СММ ОБСЕ, информирует Цензор.НЕТ.

"Патрулируя на западной окраине Петровского и в Богдановке, команда СММ слышала 12 выстрелов из стрелкового оружия, соответственно в 1 км к юго-юго-западу и в 2-3 км к юго-востоку (все, по оценке, в пределах участка разведения сил и средств). Со своей позиции приблизительно в 2 км к северу от Петровского, члены патруля Миссии слышали 10 выстрелов из стрелкового оружия в 1-2 км к юго-западу (определить, в пределах участка разведения или вне его, не представлялось возможным)", - говорится в отчете.

Находясь на том же месте, команда СММ также услышала 3 взрыва неопределенного происхождения и 1 выстрел из стрелкового оружия в пределах 3-5 км к западу и 1-2 км к юго-юго-востоку соответственно (все, по оценке, за пределами участка разведения, но в пределах 5 км от его края).

Напомним, 9 ноября в Петровском Донецкой области начался процесс разведения сил и средств.

Разведение сил и средств уже произошло на двух участках - №1 в районе пгт Станица Луганская и №2 в районе Золотого Луганской области.

11 ноября стало известно, что процесс разведения сил в Петровском завершен.

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