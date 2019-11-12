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Все про:Марченко Дмитрий (9) ГБР (692) Европейская Солидарность (153)

 Дело против генерала Марченко - попытка дискредитировать реформу ВСУ и деморализировать армию, - "Европейская Солидарность"

Партия "Европейская Солидарность" возмущена немотивированными преследованиями со стороны силовых структур людей, которые в самые тяжелые времена российской агрессии создавали на обломках уничтоженной украинской армии мощные современные Вооруженные Силы.

Об этом говорится в заявлении пратии "ЕС", передает Цензор.НЕТ

"Печерское судилище над участником АТО, воином 79-й бригады, начальником ГУРСМО генерал-майором Дмитрием Марченко и другими должностными лицами Минобороны Украины по сфабрикованному делу играет на руку врагу и является составной частью процесса разрушения тех реформ, которые произошли в системе ВСУ. Представители ГБР, используя предоставленные им широкие полномочия, вместо борьбы с преступностью и коррупцией, направляют свои усилия на дискредитацию настоящих героев Украины. Более того, во время судебного заседания дерзко и цинично называют присутствующих на нем воинов, защитников Донецкого аэропорта "ушльопками", - говорится в заявлении.

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"Европейская Солидарность" считает недопустимой подобную риторику со стороны представителей правоохранительных органов. Все чаще власть демонстрирует пренебрежение к украинским воинам, бросает за решетку реальных защитников государства и отпускает на свободу деятелей режима Януковича. "Европейская Солидарность" готова предоставить генералу Марченко и его коллегам всю необходимую правовую помощь в этом деле. Считаем этот прецедент чрезвычайно опасным и призываем все патриотические силы, которым небезразлична дальнейшая судьба независимости Украины, объединиться против реванша и капитуляции", - призвали в политсиле.

Напомним, Марченко и его коллег подозревают в причастности к закупке некачественных бронежилетов. Марченко инкриминируют ч. 2 ст 28 (преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч.3 ст. 426 (бездействие военной власти).

11 ноября Печерский суд оставил генерал-майора Марченко под стражей с возможностью выхода под залог в 76 млн грн

Источник: https://censor.net.ua/n3159107
 
   
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Может и правда что Марченко не виновать. да вот беда...не верит никто Пете-параше и его песикам... Добрехался...
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Никто так не деморализовал армию как мальдивский Кнур, "создавший ее с нуля"
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Портнов, как и другие деятели администрации и правительства Януковича не имеют права находиться во власти. Ты согласен, спивун?
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В законе о люстрации вроде бы указано, что "работавший там не меньше года".
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Да как раз ВСУ и волонтерам верят больше всего, а не продажным зебобикам: судьям-прокурорам и иже с ними.
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Почему не трясут МВС за закупку таких же бронежилетов?
Ответ очевиден, там как рулил, так и рулит свой, Аваков.
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будь спок Дело против генерала Марченко - попытка дискредитировать реформу ВСУ и деморализировать армию, - "Европейская Солидарность" - Цензор.НЕТ 3974 Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу российского президента Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Reuters.Как отметил Назарбаев, он получил согласие Зеленского на встречу
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Новость конечно сногсшибательная ,только убейте не пойму каким боком она сюда?
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Во, шо делают С...... ки, наезжают, наезжают, а никого не садят. Конечно ПЭТРУХИНЫ не довольны.
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я вот не пойму - почему у нас армия это до сих пор терпит - когда настанет конец терпению ? - вот в чем вопрос
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Как только пересадят все, что цвета ШАКАЛАда, так и все....
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Так если воров и мародеров отправляют на нары, то при чем здесь армия?
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Создается впечатление,что у нелоха поставлена задача уничтожить всех тех,кто воевал и сохранил страну,чтобы тыловым крысам никто не смел дорекнуть,что они КРЫСЫ.
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ПЕСыкы воют, значит все делается правильно.
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Что характерно - как только берут за жопу одного из подельников соевого мародера, помогавшего тому разворовывать страну, блохстые ПЕСыки сразу вылазят из будок и начинают лай по поводу политических преследований кровавым тираном Зеленским Дело против генерала Марченко - попытка дискредитировать реформу ВСУ и деморализировать армию, - "Европейская Солидарность" - Цензор.НЕТ 1792
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Может он пил и курил и тёщу мамой не называл, а для зебов это большое преступление, как Г+Г им пояснило...
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