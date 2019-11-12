 Дело против генерала Марченко - попытка дискредитировать реформу ВСУ и деморализировать армию, - "Европейская Солидарность"

Об этом говорится в заявлении пратии "ЕС", передает Цензор.НЕТ

"Печерское судилище над участником АТО, воином 79-й бригады, начальником ГУРСМО генерал-майором Дмитрием Марченко и другими должностными лицами Минобороны Украины по сфабрикованному делу играет на руку врагу и является составной частью процесса разрушения тех реформ, которые произошли в системе ВСУ. Представители ГБР, используя предоставленные им широкие полномочия, вместо борьбы с преступностью и коррупцией, направляют свои усилия на дискредитацию настоящих героев Украины. Более того, во время судебного заседания дерзко и цинично называют присутствующих на нем воинов, защитников Донецкого аэропорта "ушльопками", - говорится в заявлении.

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"Европейская Солидарность" считает недопустимой подобную риторику со стороны представителей правоохранительных органов. Все чаще власть демонстрирует пренебрежение к украинским воинам, бросает за решетку реальных защитников государства и отпускает на свободу деятелей режима Януковича. "Европейская Солидарность" готова предоставить генералу Марченко и его коллегам всю необходимую правовую помощь в этом деле. Считаем этот прецедент чрезвычайно опасным и призываем все патриотические силы, которым небезразлична дальнейшая судьба независимости Украины, объединиться против реванша и капитуляции", - призвали в политсиле.

Напомним, Марченко и его коллег подозревают в причастности к закупке некачественных бронежилетов. Марченко инкриминируют ч. 2 ст 28 (преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч.3 ст. 426 (бездействие военной власти).

11 ноября Печерский суд оставил генерал-майора Марченко под стражей с возможностью выхода под залог в 76 млн грн