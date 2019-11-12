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Все про:Зеленский (3612) Бахматюк (107) Ukrlandfarming (54) Укрлендфарминг (67)

 Бахматюк написал открытое заявление Зеленскому о давлении силовиков на бизнес

Владелец одного из крупнейших агрохолдингов Украины "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк написал открытое заявление президенту Владимиру Зеленскому по поводу обысков и задержаний работников его компании. Бахматюк заявляет, что компанию, которая создает 27 000 рабочих мест и платит миллиардные налоги, безосновательно терроризируют силовики, и просит президента вмешаться.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ulf, в структурах владельца одного из крупнейших украинских агрохолдингов, группы компаний "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка, прошли обыски и задержания работников силовиками НАБУ. Это произошло в рамках производства по делу ликвидированного VAB банка, по которому уже когда-то проводились следственные действия и экспертизы несколькими силовыми органами и которое было официально закрыто. Обращение бизнесмена к президенту с просьбой вмешаться в ситуацию было размещено сегодня утром на официальном сайте компании.

В частности Бахматюк отмечает, что ситуация практически зашла в тупик, а под угрозой оказалась компания, в которой работает 27 000 человек, которая производит 1% ВВП, платит 3 миллиарда гривен налогов и которая выплачивает более 3.5 млрд гривен зарплаты.

"Мы абсолютно бессильны и беззащитны перед действиями наших силовых структур, - пишет Бахматюк. - Вновь созданные органы Генеральной прокуратуры или новый генеральный прокурор, как и старый руководитель НАБУ, в очередной раз возобновили уголовное дело, которое касается производства в отношении VAB банка. Дело, которое уже было исследовано всеми силовыми структурами нашего государства - Национальной полицией, Службой безопасности Украины, прокуратурой. Были проведены масса экспертиз, массы следственных действий, обысков. Фактически компанию терроризировали в течение 5 лет, а мы все искали какого-то конструктива, стучали в двери, хотели быть услышанными. Мы предлагали сесть за стол переговоров, чтобы сохранить компанию, которая имеет большое влияние на экономику нашего государства. Мы хотим честной и откровенной беседы о ситуации, сложившейся с банками. Мы хотим открытости и конструктивных переговоров, что и Вами декларировалось. Но мы видим, что и НАБУ, и органы Генеральной прокуратуры работают в рамках конъюнктуры, в которой закон не имеет никакого значения. А важны попытки понравиться, найти очередную жертву".

Бахматюк отмечает, что неоднократно делал предложения Фонду гарантирования вкладов и НБУ конструктивно решить вопрос с задолженностью банка и выплатить 8 млрд грн в бюджет, задействовав механизм реструктуризации и привлекая авторитетных международных аудиторов. "Подобного предложения не делал ни один из владельцев ликвидируемых или признанных неплатежеспособными банков, - обращается к Зеленскому Бахматюк. - Последний раз мы свое предложение официально озвучили 27 октября, а вчера были проведены следственные действия, обыски, задерживаются наши сотрудники по давно исследованным фактам. Фактически НАБУ берет на себя полноту власти назначать виновных, а не проводить уголовный процесс".

Также Бахматюк заявил, что будет защищать компанию в международных судах с привлечением международных юристов, и надеется на конструктивное решение вопроса.

"Мы готовы к конструктиву. И мы готовы подробно доказать, что наши законные права нарушены десятикратно. Что нас лишили права быть услышанными. Что десятки раз против нас совершались вещи, совершенно недопустимые в европейской среде. Что потребность подменяет законность. Благодарен вам и хочу договориться, чтобы компания работала, чтобы Фонд гарантирования вкладов и Национальный банк получили максимально возможную экономическую компенсацию, чтобы мы работали над созданием, а не борьбой с экономическими шакалами, детективами, прокурорами, судьями, что уничтожают компанию. Владимир Александрович, я призываю Вас просто сказать своим подчиненным: вернитесь к закону и элементарной логике, сядьте за стол переговоров и найдите решение, которое будет выгодно государству и позволит наполнить бюджет и сохранить 27 000 рабочих мест. Мы два года просим только в этом. Надеюсь, что Вас они услышат".

Источник: https://censor.net.ua/n3159105
 
 
 Топ комментарии
 
Инвесторы, ждём вас в Украине! Вот щас подушим всех и вся и щазодите, родненькие!

Та шо вы меньжуетесь? То ж мы местных бориг прессуем? Кровосись, так сказать! А вас ни-ни-ни... Зуб даю! Баканова!
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А кули такого? "Эпоха бідності" ещё в мае закончилась!
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Зеля разошолся не на шутку.. хочет всю страну рейдануть
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Мэр Краматорска Донецкой области Андрей Панков получил в октябре 99,8 тысячи грн зарплаты. Об этом «Новостям Донбасса» сообщили в Краматорском городском совете.

Большую часть средств, полученных мэром в прошлом месяце, составила материальная помощь - почти 50 тысяч грн.
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А кули такого? "Эпоха бідності" ещё в мае закончилась!
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пока еще жируют все на то что раньше приобрели. Нос коро эпоха бедности пройдет.
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Аваков это новое лицо среди силовиков и он слуга президента, а значит слуга народи и простого бизнеса Бахматюк написал открытое заявление Зеленскому о давлении силовиков на бизнес - Цензор.НЕТ 2385
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Вкусив сусіда і спустошився! Пашинський шокував всіх своїм вчинком в СІЗО. Хоче втекти на лікування
https://www.youtube.com/watch?v=wE9xj13XgBI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1L5DgxiWPlfb7DeZ479XnbyarbPDVvjWYgMZjoP6SVxan6nnMg7FTHa_E
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Инвесторы, ждём вас в Украине! Вот щас подушим всех и вся и щазодите, родненькие!

Та шо вы меньжуетесь? То ж мы местных бориг прессуем? Кровосись, так сказать! А вас ни-ни-ни... Зуб даю! Баканова!
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Зеля разошолся не на шутку.. хочет всю страну рейдануть
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не зеля, а беня Бахматюк написав відкриту заяву Зеленському про тиск силовиків на бізнес - Цензор.НЕТ 1365
зеля устілка в туфлі бені
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Жареним запахло.... Все вспомнив, а за головне мовчок,може пронесе.
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Какое письмо и кому, жиду? Да Зеклоун это так, попка дурак для телевизора, который ничего не решает
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А, что этот пан никогда и некому не платил ??? Или вместо 3 млрд, должен был заплатить 5 или более???? А теперь , кричит Закона нет. А когда платил мусорам, прокурорам и прочей швали, утаивал налоги и прочее, Закон был ?????
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Помоєму в його авто тесла більше інтелекту чим у презедента
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Наглый Бахматюк не хочет платить Бени откаты. Письма он пишет. Верни всё Коломою и вали за бугор
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Когда выбирали рейдеров, думали что они вам помогать будут?
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Дык он все бабло на твой счёт скинул.
Вот с тебя и начнут.
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Тю, придурки, та вже б скинулись тисяч по десять і зробили з нього корбана Далласа. Чи мало в нас Лі, а Харви з Освальдами так взагалі завалісь. Бахматюк написал открытое заявление Зеленскому о давлении силовиков на бизнес - Цензор.НЕТ 4948
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Бахматюк - это тот подельник соевого мародера и лерки-воровки, через которого соевая банда в 2014 году разграбила 1.2 миллиарда гривень?
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Окстись блаженный, это тот Бахматюк который при соевом мародёре и его подручном губернаторе Бене в 2014 году спасал страну
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Может быть, Беня в 2014 году и спасал страну, а вот соевый мародер страной торговал и вел капитулянтские переговоры с вторгнувшимся в Украину агрессором
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И имя твоё Корбан
Это же хватило наглости у соевого мародёра записать в свою хунту святого Беню-защитника. Карму народному сподвижнику так попортить
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Это да, сегодня быть порохососом все равно что сутки в выгребной яме проплавать
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Ну оно так получается : если говоришь власти правду - тогда и выглядишь как с выгребной ямы, а если у тебя вид как у подмытой невестки и личико напудрено и бровки подведены ну тогда чел настоящий зе-бот готовый к спариванию
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Эти ребята не страну спасали,а защищали свои инвестиции.А спасали страну ценой жизни бойцы на передовой.Это две большие разницы.
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ай, молодец: утро только настало а ты уже зе-мочиной умылся!
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Ну не всем же с утра завтракать тортом рошен, полученным вечером в виде пайка у соевого мародера Бахматюк написав відкриту заяву Зеленському про тиск силовиків на бізнес - Цензор.НЕТ 6103
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Зебіли переслідують патріотів України!!! Яскравий тому приклад, переслідування Гонтарєвої!! Захистимо патріотів, всі під Букінгемський палац!!!
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А такі патріоти і справжні державники, як Дубневич, Свинарчук і Пашинський, которі зазнають надлюдських тортур з боку кривавого сатрапа Зеленського? В цей нелегкий та тривожний час кожний патріот України повинен бути на Майдані, згуртувавшись навколо могутньої постаті нашого народного Президента, справжнього батька Нації та найвидатнішої людини 21-го сторіччя, шановного Петра Олексійовича!
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Почитайте , как Бахматюк стал успешным бизнесменом .А сегодня он Робин Гуд , рабочие места и налоги .
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Дык все они так становились бизнесменами. И беня, и ахметка, и пинчук и масса др. Только существует ЗАКОН, по-которому есть сроки, и проч. процессуальные ограничения.
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у самого рыло в пуху. страдалец выискался...
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Мне нравятся эти "предприниматели". Когда надо жалеться, то сразу вспоминают про 27 тыщ рабочих, а когда подходит время платить зарплату, у них выпадение памяти
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Зараз інвестори, косяками, в Україну "попруть", чи з України. "В IKEA передумали будувати завод на Львівщині" "Отчеты НБУ показывают, что бизнес сужается - надвигается экономический коллапс"
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Главное успеть побольше денег в долг взять, так тикать из страны сподручнее...
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маніпуляція, вони і не планували його будувати, це була пропозиція Львівської ОГА. Не дуріть людей
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потому как полагал, что одолженное отдавать не ему
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все патамушта порошенко продолжает им срать в портки и обрыгал им манишку!
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Дать Бахматюку 10 лет тюрьмы с конфискацией,там на него никто давить не будет.А комбайнеры как работали,так и будут работать.
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правильно, только за хлеб и на бенциона! И смотреть квартал с галабаротькай в свободное от работу время!
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главное в процессе расследования не выйти на самих себя...
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это тот шо сидел на дотациях при шоколадном ..
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Мелко плаваешь, этот еврей как и все остальные, из 90х. ...
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К власти дорвались неудачники,которые кроме как ржать и звиздеть ничего не умеют.А тут появился шанс хапануть то,на создание чего не хватает МОЗГОВ.Вот и прессуют бизнес.
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дядя кукухою поїхав. Вимив бабло з VAB банку та ще пельку роззяває
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