 Зеленский согласился на встречу с Путиным "тет-а-тет" в Казахстане, ждем решения президента РФ, - Назарбаев

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Ведомости", об этом пишет агентство Reuters.

По словам Назарбаева, он уже обсудил этот вопрос с Зеленским – тот согласился на предложение. Путин еще не решил.

"Зеленский уже согласился встретиться "один на один", и я сообщил об этом президенту России. Увидим сейчас (если Путин согласится), – сказал Назарбаев.

В качестве нейтральной площадки для встречи Назарбаев предложил Казахстан.

"Мне кажется, сейчас момент хороший. Зеленский получил очень большую поддержку народа, и он может проявить волю и решить этот вопрос. <...> Здесь вопрос заключается в том, как избрать руководителей восточной Украины после завершения конфликта и вывод всех вооруженных формирований", – заключил казахстанский лидер (цитата по "Интерфаксу").

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский пытается договориться с Путиным, потому что этого хотят украинцы, - Пристайко

Место и дата первой встречи Путина и Зеленского обсуждаются с момента вступления в должность украинского президента в мае. Ранее предполагалось, что президенты России и Украины могут встретиться на саммите в нормандском формате в октябре, но этого не произошло.

Выполнение Минских соглашений, "формула Штайнмайера", "особый статус Донбасса", украинский контроль над границей с РФ, местные выборы в ОРДЛО — все эти болезненные и чрезвычайно сложные вопросы должны обсуждаться на планируемой и постоянно отодвигаемой встрече "нормандской четверки" на высшем уровне.

Отметим, в понедельник, 11 ноября, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин обсудили по телефону нормандский саммит и переговоры по транзиту газа.