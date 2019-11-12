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 Политика Украины, За рубежом
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 Зеленский согласился на встречу с Путиным "тет-а-тет" в Казахстане, ждем решения президента РФ, - Назарбаев

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу российского президента Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Ведомости", об этом пишет агентство Reuters.

По словам Назарбаева, он уже обсудил этот вопрос с Зеленским – тот согласился на предложение. Путин еще не решил.

"Зеленский уже согласился встретиться "один на один", и я сообщил об этом президенту России. Увидим сейчас (если Путин согласится), – сказал Назарбаев.

В качестве нейтральной площадки для встречи Назарбаев предложил Казахстан.

"Мне кажется, сейчас момент хороший. Зеленский получил очень большую поддержку народа, и он может проявить волю и решить этот вопрос. <...> Здесь вопрос заключается в том, как избрать руководителей восточной Украины после завершения конфликта и вывод всех вооруженных формирований", – заключил казахстанский лидер (цитата по "Интерфаксу").

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский пытается договориться с Путиным, потому что этого хотят украинцы, - Пристайко

Место и дата первой встречи Путина и Зеленского обсуждаются с момента вступления в должность украинского президента в мае. Ранее предполагалось, что президенты России и Украины могут встретиться на саммите в нормандском формате в октябре, но этого не произошло.

Выполнение Минских соглашений, "формула Штайнмайера", "особый статус Донбасса", украинский контроль над границей с РФ, местные выборы в ОРДЛО — все эти болезненные и чрезвычайно сложные вопросы должны обсуждаться на планируемой и постоянно отодвигаемой встрече "нормандской четверки" на высшем уровне.

Отметим, в понедельник, 11 ноября, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин обсудили по телефону нормандский саммит и переговоры по транзиту газа.

Источник: https://censor.net.ua/n3159101
 
 
 Топ комментарии
 
Елбасы-формат - это прикольно, по-квартальному.
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Что Беларусь, что Казахстан обе, далеко не нейтральные страны а союзники россии.
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Если на космодроме Байконуре, возле шахты при запуске ракеты, то я согласен на такую встречу!!! Назарбаев предложил организовать встречу Зеленского и Путина в Казахстане, - Reuters - Цензор.НЕТ 3215 Назарбаев предложил организовать встречу Зеленского и Путина в Казахстане, - Reuters - Цензор.НЕТ 8596
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....будет ПРЕДЛОЖЕНИЕ от МАРСИЯН он тоже СОГЛАСИТСЯ !!! что за патологическая БЕЗХРЕБЕДНОСТЬ !!!
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Это не "бесхребетность", а еврейское единство. Вовочка помогает Вовочке.
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Путин увидел, что с Минском дело завязло - позвонил второму корешу Назарбаеву.
Давай всё повторим с учётом допущенных ошибок.
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А чому народ України це узнає від Назарбаєва ? Чому народу України не говорить наш президент ?
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Нелох согласился подписать соглашение о вступлении Украины в таёжный саюз....
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