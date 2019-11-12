 Назарбаев предложил организовать встречу Зеленского и Путина в Казахстане, - Reuters

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Ведомости", об этом пишет агентство Reuters.
По словам Назарбаева, он уже обсудил этот вопрос с Зеленским – тот согласился на предложение. Путин еще не решил.
В качестве нейтральной площадки для встречи Назарбаев предложил Казахстан.
"Мне кажется, сейчас момент хороший. Зеленский получил очень большую поддержку народа, и он может проявить волю и решить этот вопрос. <...> Здесь вопрос заключается в том, как избрать руководителей восточной Украины после завершения конфликта и вывод всех вооруженных формирований", – заключил казахстанский лидер (цитата по "Интерфаксу").
Место и дата первой встречи Путина и Зеленского обсуждаются с момента вступления в должность украинского президента в мае. Ранее предполагалось, что президенты России и Украины могут встретиться на саммите в нормандском формате в октябре, но этого не произошло.
Выполнение Минских соглашений, "формула Штайнмайера", "особый статус Донбасса", украинский контроль над границей с РФ, местные выборы в ОРДЛО — все эти болезненные и чрезвычайно сложные вопросы должны обсуждаться на планируемой и постоянно отодвигаемой встрече "нормандской четверки" на высшем уровне.
Отметим, в понедельник, 11 ноября, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин обсудили по телефону нормандский саммит и переговоры по транзиту газа.
Вова УЖЕ согласен.
"По словам Назарбаева, он уже обсудил этот вопрос с Зеленским - тот согласился на предложение. Путин еще не решил."
Источник: https://censor.net.ua/n3159101
Куда угодно и когда угодно.
А деньги даст только РФ, и только на условиях.
Он не хотел публикации разговоров с Трампом, их опубликовали и обещают продолжение.
После этого заявления Назарбаева должны бы появится комментарии от зекоманды.
Возможно, они будут уже сегодня.
И я что-то не помню- чтобы Зеленский возражал против огласки разговора. Он там кроме хорошего ничего не говорил- и приветствовал открывшуюся возможность для многих людей узнать о его словах.
А вот Путин-то действительно истошно завизжал: -"Нет-нет-нет- ни в коем случае МОЙ разговор с Трампом не разглашайте!"
Хотя именно Путина об этом действительно никто не спрашивал, и о ЕГО разговоре с Трампом речь вообще не шла! Вот кто свой длинный язык в задницу-то засунул!
Да и Европе не комильфо пускать к себе главарей незаконных образований.
12.11.2019 г.
По данным российских источников, близких к администрации Президента России, основные концептуальные пункты предложений которые Россия собирается озвучить на заседании "нормандской четверки" следующие:
1. Конституционное закрепление "особого статуса " для территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей . В документе это называется "территории особой формы функционирования законодательства и государственной власти". Под понятие "особая форма" предлагается подвести закрепление в бюджете Украины отдельной статьи расходов по финансированию этих территорий, согласование формы налогообложения этих территорий, согласование формы общеобразовательных программ, функционирование политических партий и организаций, функционирование органов охраны правопорядка и судебной системы. Так же предлагается ввести квотированный принцип представительства этих территорий в Верховной Раде Украины.
2. Законодательное закрепление полной амнистии всем участникам вооруженных формирований ОРДЛО, всем участникам и организаторам выборов и референдумов.
3. Закрепление в законодательстве Украины функционирование трансграничной формы экономического сотрудничества по решению органов ОРДЛО.
4. Проведение выборов в местные органы после выполнения этих условий.
5. передача контроля за границей украинским подразделениям после проведения выборов.
Данный документ пока не утвержден Советом Безопасности РФ, но вероятность его утверждения очень высока.
Апогей! Руководитель восточной Украины
А кто займет должность Президента Шепетівки і головнокомандуючого Шкарівки
Ну..и что? Зебил счастлив! Уже, наверняка, собрал чемоданчик.
Дебил, *****! Надо его связать, заткнуть пасть и держать подальше от людей.
Нам хватает Минска.