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 Политика Украины, За рубежом
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 Назарбаев предложил организовать встречу Зеленского и Путина в Казахстане, - Reuters

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу российского президента Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Ведомости", об этом пишет агентство Reuters.

По словам Назарбаева, он уже обсудил этот вопрос с Зеленским – тот согласился на предложение. Путин еще не решил.

В качестве нейтральной площадки для встречи Назарбаев предложил Казахстан.

"Мне кажется, сейчас момент хороший. Зеленский получил очень большую поддержку народа, и он может проявить волю и решить этот вопрос. <...> Здесь вопрос заключается в том, как избрать руководителей восточной Украины после завершения конфликта и вывод всех вооруженных формирований", – заключил казахстанский лидер (цитата по "Интерфаксу").

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский пытается договориться с Путиным, потому что этого хотят украинцы, - Пристайко

Место и дата первой встречи Путина и Зеленского обсуждаются с момента вступления в должность украинского президента в мае. Ранее предполагалось, что президенты России и Украины могут встретиться на саммите в нормандском формате в октябре, но этого не произошло.

Выполнение Минских соглашений, "формула Штайнмайера", "особый статус Донбасса", украинский контроль над границей с РФ, местные выборы в ОРДЛО — все эти болезненные и чрезвычайно сложные вопросы должны обсуждаться на планируемой и постоянно отодвигаемой встрече "нормандской четверки" на высшем уровне.

Отметим, в понедельник, 11 ноября, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин обсудили по телефону нормандский саммит и переговоры по транзиту газа.

Источник: https://censor.net.ua/n3159101
 
 
 Топ комментарии
 
Елбасы-формат - это прикольно, по-квартальному.
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Если на космодроме Байконуре, возле шахты при запуске ракеты, то я согласен на такую встречу!!! Назарбаев предложил организовать встречу Зеленского и Путина в Казахстане, - Reuters - Цензор.НЕТ 3215 Назарбаев предложил организовать встречу Зеленского и Путина в Казахстане, - Reuters - Цензор.НЕТ 8596
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В Казахстане Зеленский будет перед 2мя путиными, а он даже к одному не готов отстаивать хоть что-нибудь. А чтобы продолжать залезать в ловушки и здавать интересы Украины хватит Яременка. Встреча нужна т.н. президенту разве что для исторического фото.
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Елбасы-формат - это прикольно, по-квартальному.
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Если на космодроме Байконуре, возле шахты при запуске ракеты, то я согласен на такую встречу!!! Назарбаев предложил организовать встречу Зеленского и Путина в Казахстане, - Reuters - Цензор.НЕТ 3215
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Макака козел а ти підоросі ворог ,чуєш різницю?
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Ну, хоть что-то ты помнишь, даже если и флажки не различаешь. Ты ещё забыл, кроме того, что я - козёл и ********** макака, я ещё главная твоя фраза - " Ты - враг Украины."
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Щас- Зеленский уже бежит в казахстан. Шнурки только погладит. Такие переговоры надо проводить на СОЛИДНЫХ площадках- например в Израиле. Или на американской базе в Дэйтоне, на худой конец.
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На Мальте, как Горбачёв с Бушем. Можно у этого памятника.

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Тогда придётся обождать до будущенго года. На Мальте сейчас штормит.
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Жаль. Было бы эффектно. Зеленский на борту "Сагайдачного" тревожно вглядывается вдаль. Тут из под воды выныривает подводная лодка с ****** на палубе.
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Хотя бы до середины статьи читайте перед комментированием.
Вова УЖЕ согласен.

"По словам Назарбаева, он уже обсудил этот вопрос с Зеленским - тот согласился на предложение. Путин еще не решил."

Источник: https://censor.net.ua/n3159101
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Как же он рвется на встречу к пуйлу...
Куда угодно и когда угодно.
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Деньги Кварталу нужны очень (иначе дефолт).
А деньги даст только РФ, и только на условиях.
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А я их обычно вообще не читаю- нет смысла. Только заголовки. Назарбаева-то КТО по-Вашему подучил пригласить их к себе на переговоры, и сказать что Зеленский уже согласен- а Путин кочевряжится? Зеленский САМ на эту тему что-то говорил? Зеленский публично предлагал? Путин публично ОТКАЗАЛСЯ?
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Зеленского очень кто-то о чем-то спрашивает?
Он не хотел публикации разговоров с Трампом, их опубликовали и обещают продолжение.
После этого заявления Назарбаева должны бы появится комментарии от зекоманды.
Возможно, они будут уже сегодня.
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Конечно спрашивают. Вы же сами выше написали- что Назарбаев спрашивал мнение Зеленского от имени Путина о месте проведения переговоров.

И я что-то не помню- чтобы Зеленский возражал против огласки разговора. Он там кроме хорошего ничего не говорил- и приветствовал открывшуюся возможность для многих людей узнать о его словах.

А вот Путин-то действительно истошно завизжал: -"Нет-нет-нет- ни в коем случае МОЙ разговор с Трампом не разглашайте!"

Хотя именно Путина об этом действительно никто не спрашивал, и о ЕГО разговоре с Трампом речь вообще не шла! Вот кто свой длинный язык в задницу-то засунул!
Назарбаєв запропонував організувати зустріч Зеленського і Путіна в Казахстані, - Reuters - Цензор.НЕТ 60
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Путина не пустят в Майами. Там пляж- он может кого-то обворовать. Сказано на базе- значит на базе. Милошевич сперва тоже не хотел. А потом помчался стрелой.
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Они же понимают что зе это полный 0 только не знают где палочки ему поставить, сзади или спереди.
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Зустріч в тайожном форматі. Назарбай не в темі.
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Пуйло все надеется под ковром договориться как это было со всеми предыдущими презами.
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Ти бач? Одні друзі в України! Як не один ************ - так інший. І вовану такі: "Третвм будеш?"
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"...выборы руководителей Восточной Украины..." - уже даже и не шифруются((((
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Давно пора, а то трусишка Пётр Алексеевич всё боялся встретиться с врагом лицом к лицу без команды поддержки.
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Что Беларусь, что Казахстан обе, далеко не нейтральные страны а союзники россии.
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Орки согласились только в Минске встретиться...
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Орки или пукин за них решил?
Да и Европе не комильфо пускать к себе главарей незаконных образований.
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Орки это, как бы, все и больше всех на орка похож *****...
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Да. И систематически голосуют в ООН вместе с россией против Украины.
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Если Назарбаев хочет , чтобы выбрали руководителей восточного Казахстана , то можно и встретиться
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У Казахов, без свидетелей ,кремлёвский вурдалак может не стесняться выражений и ядерных намёков.
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Встреча в Казахстане вполне может бьіть полезной и результативной для Украиньі , но ТОЛЬКО ПОСЛЕ саммита в Париже , где Путина огорчат втроем лидерьі Германии , Франции и Украиньі.
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Один на один на нейтральной стороне в Азии,а клоун дал согласие,и молчал про встречу,едь и не возвращайся тварь
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назарбаев лучше бы смотрел во оба чтобы у самого в стране вдруг не появились "казахобендеровцы" от "гнёта" которых ***..о направит войска уже на север Казахстана....
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Сателиты Роиси хотят выдать Монику Зеленски замуж за *****.
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рупа зовнішнього моніторингу tZE inform повідомляє

Назарбаев предложил организовать встречу Зеленского и Путина в Казахстане, - Reuters - Цензор.НЕТ 9746

12.11.2019 г.

По данным российских источников, близких к администрации Президента России, основные концептуальные пункты предложений которые Россия собирается озвучить на заседании "нормандской четверки" следующие:
1. Конституционное закрепление "особого статуса " для территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей . В документе это называется "территории особой формы функционирования законодательства и государственной власти". Под понятие "особая форма" предлагается подвести закрепление в бюджете Украины отдельной статьи расходов по финансированию этих территорий, согласование формы налогообложения этих территорий, согласование формы общеобразовательных программ, функционирование политических партий и организаций, функционирование органов охраны правопорядка и судебной системы. Так же предлагается ввести квотированный принцип представительства этих территорий в Верховной Раде Украины.
2. Законодательное закрепление полной амнистии всем участникам вооруженных формирований ОРДЛО, всем участникам и организаторам выборов и референдумов.
3. Закрепление в законодательстве Украины функционирование трансграничной формы экономического сотрудничества по решению органов ОРДЛО.
4. Проведение выборов в местные органы после выполнения этих условий.
5. передача контроля за границей украинским подразделениям после проведения выборов.
Данный документ пока не утвержден Советом Безопасности РФ, но вероятность его утверждения очень высока.
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Один пункт Зеленского к РФ накроет хотелки Путина медньім тазом: "вьівод войск и вооружений РФ с территории ОРДЛО и контроль над границей погранвойсками Украиньі".
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В Казахстане Зеленский будет перед 2мя путиными, а он даже к одному не готов отстаивать хоть что-нибудь. А чтобы продолжать залезать в ловушки и здавать интересы Украины хватит Яременка. Встреча нужна т.н. президенту разве что для исторического фото.
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Зеля встречался с экс-елбасы 22 октября. Но только сейчас становится известно, что обсуждалась возможная встреча с ****** в Казахстане. И сообщает об этом не Зеленский, а Назарбаев. Гнилые игры.
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Еще один "миротворец", только косоглазый
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Просто хоче подивитися як відбувається капітуляція. Щоб мати досвід.
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"... Здесь вопрос заключается в том, как избрать руководителей Восточной Украины после завершения конфликта и вывод всех вооруженных формирований"

Апогей! Руководитель восточной Украины
А кто займет должность Президента Шепетівки і головнокомандуючого Шкарівки
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Там ошибочка. С какого переляку Зелень - "украинский лидер". Там буквы не попутали?
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А почему нет ? За него проголосовали 3/4 избирателей. Кто по-твоему лидер ?
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Ще один старпер не встояв перед чарами Моніки Зелінскі 😕
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Что ни день, то новое говно откуда-то вылазит - это Зебил об этом договорился в Японии с этим мудаком?
Ну..и что? Зебил счастлив! Уже, наверняка, собрал чемоданчик.
Дебил, *****! Надо его связать, заткнуть пасть и держать подальше от людей.
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Какая разница где Вова Вову******-*****) в животик поцелует?
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Назарбаєв(один из ставленников колонии от Московии) запропонував Зеленському та Путіну зустрітися в Казахстані... как они не поймут,что Украина уже давно не колония Московии. Скоро староста Модовии пригласит в Саранск на встречу, Зеленского с кремлёвским Фюрером. Назарбаєв запропонував організувати зустріч Зеленського і Путіна в Казахстані, - Reuters - Цензор.НЕТ 4121
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Задолбали уже "нейтральные" пророссийские площадки.
Нам хватает Минска.
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Путіну треба впихнути лднр в Україну ,де Україна буде фінансувати і відбудовувати Донбас,а конролювати його буде рф,до того сепаратиська чума буде безперешкодно розповзатись Україною і руйнувати.І яка різниця Норманський формат чи інший ,ціль в путіна одна капітуляція України ,в нашого керівництва жодної стратегії .
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Возможно само Хло это и шепнуло Назарбаю чтоб таскаться по всем странам пока эти переговоры окончательно не деградируют и потеряют смысл.
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