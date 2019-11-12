 "Слуга народа" рассмотрит законопроекты по земельной реформе на заседании фракции в среду, - Арахамия

"По закону о земле у нас будет отдельная фракция… я думаю что послезавтра (13 ноября. - Ред.)", - сказал Арахамия журналистам после окончания заседания его фракции вечером в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что для рассмотрения законопроектов о рынке земли парламенту понадобится целый рабочий день.

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"Много альтернативных законов, если рассматривать закон о земле - это будет весь день", – отметил Арахамия.