 "Слуга народа" рассмотрит законопроекты по земельной реформе на заседании фракции в среду, - Арахамия

"По закону о земле у нас будет отдельная фракция… я думаю что послезавтра (13 ноября. - Ред.)", - сказал Арахамия журналистам после окончания заседания его фракции вечером в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он подчеркнул, что для рассмотрения законопроектов о рынке земли парламенту понадобится целый рабочий день.
"Много альтернативных законов, если рассматривать закон о земле - это будет весь день", – отметил Арахамия.
Мы говорит за рынок земли, но иностранцы не смогут покупать украинскую землю. Зуб даю, епта!!!
Но если, 73 % зебилов на референдуме, проголосоют за продажу иностранцам то так тому и быть
Зделоем цы ризом, тьфу бли....
Кто ж будЄт сАмнЄвацца
Ані даже трудолібівєє за всякіх "рокфєллєров", коториє, я слишал, даже ані сумлЄваюцца. А я -- нЄт!
Ваабщє нє ґрєх
...лічЬно О, как, лічЬно!!!
Так, собачко коломИйського?
Впрочєм, ми уже узнаЙОм: блаЗЄнскій, коломИйскій і прочіє бужанскіє с дубЄнскімі
Остап Вишня Слава Украине
@nonameUA
В стране, которую иначе чем Mafia State назвать трудно, где десяток упырей владеют 90% экономики, а остальные нищие. Какой в задницу РЫНОК земли? У вас уже есть "рынок" газа и эл-ва, теперь этот? Наведите хотя-бы элементарный порядок и законность в стране для cначала.
-...
-В сенсі не боригі? В сенсі слуги? Наші рідненькі "новіє ліца"? Партія нашого Народного Президента Володимира Олександровича? Та нє?! Та не може буть?!
По этому лучше продать землю олигарху или москалю один раз, получить единоразовую выгоду и прожрать эти деньги. А там потом может бубочка подкинет косточку
По этому лучше запишись Коломою в рабы может он косточку и подкинет