EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  3023  21
Материалы по теме:
Все про:Азовское море (1327) Госдепартамент США (984) Керченский пролив (355) США (15748) Трамп (2617) Андерсон (1)

 Трамп запретил публиковать заявления по ситуации в Керченском проливе, - экс-сотрудник Госдепартамента США Андерсон

Экс-советник бывшего спецпредставителя США по Украине Кристофер Андерсон в своих показаниях перед Конгрессом заявил, что президент США Дональд Трамп запретил любые заявления по ситуации в Керченским проливе.

"Наши европейские коллеги и другие сделали заявления, и мы пытались убедиться, что у нас тоже есть заявление. (...) Но я отправил сообщение послу Волкеру в тот вечер, что президент поставил эмбарго на любые заявления (по ситуации. - Ред.)", - сообщил Андерсон в ходе слушаний о том, почему госдепартамент сразу не отреагировал на происшествие в Керченском проливе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отвечая на вопрос, откуда он узнал о данном запрете, он отметил, что точно не помнит, но предположительно, из телефонного разговора с сотрудниками, занимающимися делами Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп замораживал военную помощь Украине по политическим мотивам, - сотрудница Пентагона Купер

По его мнению, данное распоряжение было связано с тем, что правительство США хотело получить больше информации об инциденте.

"Это была очень сложная ситуация. Не было точного понимания, что суда находились в международных водах. (...) Российская сторона утверждала, что это была провокация со стороны украинцев и что Порошенко сделал это специально, чтобы заручиться поддержкой Запада", - уточнил Андерсон.

Он также добавил, что заявление США по ситуации все-таки было сделано - Помпео выступил на следующий день. Кроме того, инцидент прокомментировала бывший постпред США при ООН Ники Хейли.

"Но не было никакого заявления от Белого дома, о котором мне известно", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Популярность Трампа в диаспоре может возрасти, если он предоставит Украине оружие, - представитель УККА Добрянский

Российские пограничники 25 ноября 2018 года захватили с применением оружия в международных водах в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. РФ, задержав украинские корабли, нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Андерсон давал показания в Палате представителей США в рамках процедуры импичмента Трампа 30 октября. В этот понедельник его показания были опубликованы.

Источник: https://censor.net.ua/n3159099
 
   
 Топ комментарии
 
Хоч як небудь , але лизнути крутого пасана владімєра , банальний комплекс . А може вплив високого підбора путєна на трапівських помідорах?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Так это что Трамп отправил украинских моряков в Мариуполь? Раз засекречивает информацию Трамп запретил публиковать заявления по ситуации в Керченском проливе, - экс-сотрудник Госдепартамента США Андерсон - Цензор.НЕТ 1635
 показать весь комментарий
 
 
Хоч як небудь , але лизнути крутого пасана владімєра , банальний комплекс . А може вплив високого підбора путєна на трапівських помідорах?
 показать весь комментарий
 
 
США гарант виконання Будапештських гараннтій... Їм вигідно чмирити росію.... а воювати з кацабами їм не вигідно... В кацабів багато нафти і газу, російські олігархи продають це все в Європу, а потім ці гроші зароблені на вуглеводах виводять в США..
 показать весь комментарий
 
 
еще до выборов чубытый сбежит к ********.
 показать весь комментарий
 
США гарант виконання Будапештських гараннтій... Їм вигідно чмирити росію.... а воювати з кацабами їм не вигідно... В кацабів багато нафти і газу, російські олігархи продають це все в Європу, а потім ці гроші зароблені на вуглеводах виводять в США..
 показать весь комментарий
 
Назарбаев предлагает организовать встречу Зеленского и пуйла.Пуйло нашёл альтернативу нормандскому формату,чтобы без лишних свидетелей запугать Украину.Накануне он разговаривал с Назарбаевым.
 показать весь комментарий
 
 
После Парижского саммита , встреча Зеленского и Путина в Казахстане может бьіть уместной.
Кстати , Назарбаев не признал Крьім российским...
 показать весь комментарий
 
 
Совсем скоро в США будет новый президент и тогда ************ снова придётся сесть на бутылку)))
А быдлу,которое 20 лет поддерживает ***** становится в очередь за талона на сахар и хлеб.
 показать весь комментарий
 
 
Мечтат не вредно,ара,вредно при 63% на 26% не мечтать.
 показать весь комментарий
 
Трамп однозначно не знав і не знає що робити з ху#лом.
 показать весь комментарий
 
Видосик, похоже, знатный у КГБ с 80-х остался. Если через столько лет,а агент "Рыжий" до сих пор боится его обнародования.
 показать весь комментарий
 
 
Это тест такой на степень х*йлизма. При его прохождении Хутин и Кива прилично увеличивались в размерах.
 показать весь комментарий
 
"...Це була дуже складна ситуація. Не було точного розуміння, що судна перебували в міжнародних водах..."
===
Відверта брехня. США мають достатньо засобів розвідки для точного розуміння, а головне, для отримання оперативних даних майже миттєво. Але ж треба якось викрутитися.
 показать весь комментарий
 
 
Друг Донни друга вову волновать не хочет. Очевидно же.
--------
Это ж какой у ***** на Трампа компромат, что Президент США так задружился с майором кгб?
 показать весь комментарий
 
Трамп прийняв (вимушено, чи невимушено - не так важливо) запропоновану пуйлом реальність - у світі мають бути декілька центрів, які матимуть свій вплив на певні території. Це нова реальність, яка можливо зміниться після виборів у штатах у наступному році. Але виправляти "помилки", допущені Трампом, доведеться роками.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх