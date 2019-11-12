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 Белый дом по неизвестным причинам отменил военные учения в Черном море, - экс-помощник Волкера Андерсон

В январе этого года Белый дом по неизвестным причинам отменил военные учения в Черном море.

Об этом в Конгрессе рассказал Кристофер Андерсон, экс-помощник специального представителя по вопросам Украины Курта Волкера, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В январе проводилась подготовка рутинной операции обеспечения свободы навигации в Черном море. И мы сообщили турецкому правительству, что имеем такое намерение", - рассказал бывший представитель администрации США, показания которого Палата представителей рассекретила в понедельник.

По его словам, тогда даже телеканал CNN дал информацию о запланированных учениях в Черном море.

"Но затем Белый дом обратился в ВМС, чтобы их отменили", - заметил Андерсон.

Таким образом он ответил на вопрос о том, чувствовал он ли признаки возможного изменения политики США относительно поддержки Украины в период после Керченского инцидента. В этом контексте Андерсон также сообщил, что Белый дом, в отличие от Госдепартамента, сразу отказался давать официальный комментарий по этому поводу. Он предположил, что такое решение могло быть принято, чтобы получить больше информации, поскольку "ситуация была сложной, и не было доподлинно ясно, находились ли (украинские. – Ред.) корабли в международных водах".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп поблагодарил Волкера за подтверждение в Конгрессе, что в переговорах с Украиной не шла речь об "услуге за услугу"

Андерсон уточнил, что уже тогда слышал о попытках "пересмотреть всю помощь Украине" со стороны администрации США.

"Это породило много опасений, что наша политика (в отношении Украины. – Ред.) меняется", - отметил экс-помощник Волкера.

После этого, по словам Андерсона, состоялась встреча с советником президента по вопросам нацбезопасности Джоном Болтоном, который дал понять, что Трамп звонил ему, чтобы пожаловаться на выход новости (вероятно, на CNN – Ред.).

"И это, очевидно, удивило Болтона", - сообщил Андерсон.

Он еще раз подчеркнул, что морские маневры в Черном море были отменены, однако почему - не знает.

Как известно, Палата представителей Конгресса США проводит расследование по импичменту Дональда Трампа. В рамках расследования заслушиваются показания бывших и нынешних высокопоставленных чиновников американской администрации.

Напомним, Конгресс США утвердил выделение Украины 250 млн долларов по линии Пентагона, но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни приостановить выделение средств. Деньги разморозили только в районе 11 сентября после многочисленных запросов из Конгресса о причине такого решения.

24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3159098
 
 
 Топ комментарии
 
Правильно, ведь бубочка сказал, что не хочет дратовать сосиян. Какие учения могут быть против мышебратьев? Еще новый сезон сватов в крыму потом снимать!!!
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то гнилозубий кацапський троль засирає "нєокрепшиє уми" порохолюбів кацапською пропангандою
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Правильно, ведь бубочка сказал, что не хочет дратовать сосиян. Какие учения могут быть против мышебратьев? Еще новый сезон сватов в крыму потом снимать!!!
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Ти підлотна макака перестань лайном бризкатись,заляпав весь цензор.
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Ты главное под ноги смотри, а то подскользнешься Белый дом по неизвестным причинам отменил военные учения в Черном море, - экс-помощник Волкера Андерсон - Цензор.НЕТ 5122
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Не тобі смердючому кнуру вирішувати хто і де мене чекає.Хрюкнув і в стійло. Білий дім з невідомих причин скасував військові навчання в Чорному морі, - експомічник Волкера Андерсон - Цензор.НЕТ 349
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то гнилозубий кацапський троль засирає "нєокрепшиє уми" порохолюбів кацапською пропангандою
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В январе этого года(2019) Белый дом по неизвестным причинам отменил военные учения в Черном море. Источник: https://censor.net.ua/n3159098
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ну так щас опять скажут щасщо я брехло. А вот и нет. >>>> Вот пруф, ТЫЦ <<<<
Просто Трамп в новогоднюю ночь смотрел канал Г+Г. И чуть вискарь у него носом не пошел от такого заявления. Вот он и отменил учения
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Придурок, в январе 2019г. у нас президентом был Петя )
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В Америке Новый Год наступает вроде раньше. Так вот Трамп отойдя от всех гуляний - включил свой любимый канал Г+Г. А там зеленский сказал, что идет в президенты. В Америке тогда уже было первое января, хотя у нас всего без пяти минут двенадцать. Вот он охренел тогда и понял, что нужно отменить учения. Так что при чом тут Порошенко?
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Лучше честно признайся что дал маху ) Тебе сегодня ваш бригадир поставит прогул Білий дім з невідомих причин скасував військові навчання в Чорному морі, - експомічник Волкера Андерсон - Цензор.НЕТ 637
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В январе, чмошник рошеновский, в январе! Или ты на трлинговом подряде только анансы читаешь?
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читай выше, я морозу уже отписал, что да как было
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ты еще и обосрался, а не только "отписал" Білий дім з невідомих причин скасував військові навчання в Чорному морі, - експомічник Волкера Андерсон - Цензор.НЕТ 7996
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Ти кацап, бо українець ніколи би написав таке, навіть якшо він порохобот
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Зе не был президентом в январе 2019 года.

В январе этого года Белый дом по неизвестным причинам отменил военные учения в Черном море. Источник: https://censor.net.ua/n3159098
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хіба соєси можуть критично думати, щоб зрозуміти це?
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Дурненький, ти віриш в свою дурню?
===
"...- Коли ви вперше зрозуміли, що Зеленського можуть обрати президентом?
- Ми слідкували за опитуваннями, як він зростав навесні і влітку. Але влітку в дипломатії період затишшя, тому я вперше зустрілася з ним у вересні 2018 року. Від листопада ми почали знайомити його з американськими VIP-відвідувачами, які приїздять до України. А в січні-лютому ми вже розуміли, що він, певно, буде наступним президентом, - это Мари Йованович, экс-посол США в Украине, вчера.
===
Тому: заткни свою блаЗЄнську пельку.
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Та тут не має значення Порох був чи Зелень , справа ж не в укр президентах а в позиціі рудого бовдура а цей довбень в першу чергу заглядає в дупу до *****
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Ну да, когда шоколадник составил пару рыжему, то не имеет значения . А как же тогда образ шоколадника, как великого дипломата .
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Це лише квіточки , ягоди попереду . Смачні і корисні як олеандр .
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В наш час простежити де були кораблі не складає труднощі. Супутники з космоса бачать всі кораблі в зоні конфліктів. США просто обрали позицію страуса. "Голову в пісок і я нічого не бачу...."
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Кароче вяжут трампа по рукам и ногам,и эит хорошо, будет знать как с ****** всяким якшаться
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Трамп давно на крючке у кацапов поэтому и крутится как жареный петух
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Каждый раз когда американский корабль заходит в Черное море, будь-то даже ассенизатор для выкачки фекалий, вышивата заходится слюной что "Все, Раше теперь конец". И спамят меня за то что я пишу что США/НАТО не собираются бодаться с Рашей.
Ну что, схавали?
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Америка, благодаря Трампу, стала страной третьего мира и не приставайте к опущенцам.
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