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 Трамп замораживал военную помощь Украине по политическим мотивам, - сотрудница Пентагона Купер

Администрация президента США Дональда Трапма на самом деле собиралась разморозить военную помощь для Украины в обмен на заявление от украинской власти о расследовании против семьи Байденов.

Как информирует Цензор. НЕТ со сылкой на "Новое время", это подтвердила заместитель помощника секретаря обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Лаура Купер.

Информация об этом содержится в стенограмме выступления Купер на слушаниях в Палате представителей Конгресса в рамках расследования возможного импичмента президента США.

"Заместитель помощника министра обороны Лаура Купер показала, что президент Трамп через Офис управления и бюджета распорядился заморозить критически важную для Украины военную помощь на сотни миллионов долларов — несмотря на возражения карьерных военных Минобороны, представителей Госдепартамента и других учреждений", — отмечается в совместном заявлении руководителей комитетов, ведущих расследование по импичменту.

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Купер также рассказала комитетам, что она неоднократно высказывала другим чиновникам США свою обеспокоенность относительно законности замораживания этих средств, выделенных Конгрессом. Кроме того, она указывала на проблемы, которые могут возникнуть из-за задержки этой помощи Белым домом.

"Купер также подтвердила, что на встрече с (бывшим спецпредставителем США в Украине) Куртом Волкером 20 августа 2019 года он недвусмысленно намекал, что замораживание помощи можно отменить, если Украина будет готова выступить с заявлением, связанной с вмешательством в выборы", — говорится в заявлении глав комитетов.

Напомним, Конгресс США утвердил выделение Украины 250 млн долларов по линии Пентагона, но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни приостановить выделение средств. Деньги разморозили только в районе 11 сентября после многочисленных запросов из Конгресса о причине такого решения.

24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3159095
 
   
 Топ комментарии
 
Щас тебе объяснят, что газ при 400 долларах при Юльке был дешевле чем допустим сейчас по 250 баксов из-за курса гривни Трамп замораживал военную помощь Украине по политическим мотивам, - сотрудница Пентагона Купер - Цензор.НЕТ 3358
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При власти Пороха оружие поставлялось строго как запланировано, в полном объёме.
Может, дело не в Трампе, а в нынешних сидельцах на Банковой ?
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Трам замораживал военную помощь потому что зелибоба сказал, что нужно перестать стрелять. А раз нужно перестать стрелять, то не нужны ни патроны, ни пистолеты!!! Трамп замораживал военную помощь Украине по политическим мотивам, - сотрудница Пентагона Купер - Цензор.НЕТ 9794
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Да,Украине и США точно пороблено с выборами президента.Как показало время,мозги старого деда и 42летнего нелоха ничем не отличаются.Мозги или есть или их нет независимо от возраста.
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А от юлька...... газові контракти її тобі нагадати?
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Нагадай.Наша пестня хороша,начинай сначала.Про котлы не забудь.
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Як вона до сєпарів в гості їздила, нагадати? Як з яником хотіла владу поділити? Як виступала за хрюській мір? І накінець поки що, скільки коштів потратила для допомоги ЗСУ? Як рошен?
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Бла,бла,бла.Дай квитанции з рошен?И да,как петя украл рошен?И у кого бизнес в кацапии?
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Я тобі більше скажу, якщо б до влади прийшла тимошенко,, було б те що і зараз при зєлєпупі, бабушка ляглі і просють.
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Рохкот про злочынни йулькины контракты с миррвой рыночной ценой на газ сопровождается обычно визгом подсвинков, которые одобряют свынячу реформу про введение мировых цен на газ для населения
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Щас тебе объяснят, что газ при 400 долларах при Юльке был дешевле чем допустим сейчас по 250 баксов из-за курса гривни
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Вот оно чо, Михалич... А я то думаю, чого це Трампушка на Моніку Зелінскі око кинув 😕
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При власти Пороха оружие поставлялось строго как запланировано, в полном объёме.
Может, дело не в Трампе, а в нынешних сидельцах на Банковой ?
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Щоб в них втручалися лише кацапи?
Відомо ж, що якщо дві більш сильні держави втручаються, то у держави шанси ще є. А Кацапи ніколи своє смердюче втручання не припинять.
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Якась частина укробидла так і до сих пір не розібралась в питанні "вонючого газу" та "ханебних юлькіних контруахтів". Продовжують верещати "юлькавароффкаукраланашхаз". Трамп заморожував військову допомогу Україні з політичних мотивів, - співробітниця Пентагону Купер - Цензор.НЕТ 7667 Що цікаво, ЗЕлупінці такі ж довбойолопи-юлєфоби, як і пецосвинтуси.
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