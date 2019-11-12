 Закрепление особого статуса ОРДЛО не является условием для встречи в "нормандском формате", - Пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
"Кратко отвечая – нет, такого условия нет. А более развернутый ответ – мы все равно собираемся этот закон менять, он устарел, наши депутаты должны принять новую редакцию этого закона... Мы предлагаем народным депутатам, каким образом могло бы выглядеть новое законодательство, которое устроило бы нас, а также тех наших людей по ту сторону линии соприкосновения – чтобы они поняли, что есть свет в конце тоннеля", – заявил министр, напомнив, что предыдущий закон об особом статусе заканчивается 31 декабря.
При этом Пристайко отверг информацию о том, что новый закон о статусе ОРДЛО обсуждается с Москвой и назвал его скорее еще одним видом децентрализации.
Отметим, в понедельник, 11 ноября, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин обсудили по телефону нормандский саммит и переговоры по транзиту газа.
Выполнение Минских соглашений, "формула Штайнмайера", "особый статус Донбасса", украинский контроль над границей с РФ, местные выборы в ОРДЛО — все эти болезненные и чрезвычайно сложные вопросы должны обсуждаться на планируемой и постоянно отодвигаемой встрече "нормандской четверки" на высшем уровне.
Им не нужно платить зарплаты, покупать им военную технику, строить для них инфраструктуру!!!
Всего-то нужно им немного еды, молодых зеленых дочерей и где-то переночевать.
Предлагаю их квартировать в квартирах зебилов, если вдруг что
Инфа - сотка!
А із статусами потім будете розбиратись.
Але ж ти, гавнюк, хочеш не миру, а капітуляції. Як і зелені шмарклі.
Порошенко: я - президент миру, а не війни
Якщо там є пункт: членистоногіх колорадів (які не встигли втекти на расєю) - у ******** з бензином - тоді я за пєтю обома руками і ногами
И не буду за кловуна с погремухой, который стал всю эту чухню реализовывать?
Пэтя-шоколадка наобещал кацапне всякой х...ни и кидал их через х... всю каденцию. Ожидая чего получше.
А моника зеленски вдруг стал это дерьмо извлекать, вам зебобикам на голову намазывать и говорить, что мол это всё "папередники" виноватые, а я, кловун, тут совершенно не при чём
В зеракле я вижу себа а не зебобика. Бог разумом не обделил, поклон низкий.
У отдельных зебилов наступает смутное прояснение в мозгу, они больше не писают под себя от восторга, готовятся читать платёжки за газ, и уже не вопят "мы їх здєлалі!"
Они уже перестали п...деть про "он же маладой, дайте ему на нас паучицца, патом он эпоху зубожіння прэкратіт". Зебобики весело не скулят. Они грусно отбрехиватюся про "папэпедников".
Очевидно уже ничего не ждут. Лишь пытаются затереть на своих тупых лбах буквы "ЗЕ!"
Оно тебе явно не на пользу!
Самки собак (суки по-народному), как же вы, твари обожаете копировать кацапню, вот и не верь после этого про методички!
Чего же ты съезжаешь на пэтю с платёжками? Нету пэти сейчас, нех на него сопли вешать. Кловун есть.
Отлизни зедерьмо, только сегодня прошла новость о повышении цены на газ для населения на 14.7% (это без НДС и транспортных расходов). Конец "эпохи зубожіння" настал. Как и обещал кловун с погремухой.
О, ты знаком с понятием "корелляция". Ну, по крайней мере слово такое слышал
И зе гадом обозвал...
У меня такое впечатление, что я встретил крайне редкого светлого рыцаря святой и непорочной йули, которая парцює
Хотя, может и ошибаюсь...
Или "тимчасовий"?
Что ж вы так голимо капитулянта Зеленского отмазываете?
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что предложил организовать двухстороннюю встречу российского президента Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает Reuters.
«Зеленский уже согласился на встречу один на один (с Путиным. - РБК) и проинформировал об этом президента России. Посмотрим (согласится ли Путин. - РБК)», - сказал Назарбаев на конференции по международной политике в Нур-Султане.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/12/11/2019/5dca47909a7947aa92d23076?from=from_main
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Маю тверде переконання, що питання Лугандону і питання ринку землі мають виноситись на загальноукраїнський референдум(з персональним голосуванням, а не таємним). І питання сьогодні мають бути лише у формулюванні питань. Будь яка інша дія буде визнана злочинною.