 Закрепление особого статуса ОРДЛО не является условием для встречи в "нормандском формате", - Пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"Кратко отвечая – нет, такого условия нет. А более развернутый ответ – мы все равно собираемся этот закон менять, он устарел, наши депутаты должны принять новую редакцию этого закона... Мы предлагаем народным депутатам, каким образом могло бы выглядеть новое законодательство, которое устроило бы нас, а также тех наших людей по ту сторону линии соприкосновения – чтобы они поняли, что есть свет в конце тоннеля", – заявил министр, напомнив, что предыдущий закон об особом статусе заканчивается 31 декабря.

При этом Пристайко отверг информацию о том, что новый закон о статусе ОРДЛО обсуждается с Москвой и назвал его скорее еще одним видом децентрализации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дата проведения встречи глав "нормандской четверки" уже определена и обсуждается по дипломатическим каналам

Отметим, в понедельник, 11 ноября, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин обсудили по телефону нормандский саммит и переговоры по транзиту газа.

Выполнение Минских соглашений, "формула Штайнмайера", "особый статус Донбасса", украинский контроль над границей с РФ, местные выборы в ОРДЛО — все эти болезненные и чрезвычайно сложные вопросы должны обсуждаться на планируемой и постоянно отодвигаемой встрече "нормандской четверки" на высшем уровне.