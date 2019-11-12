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 Общество, Технологии
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 Украинская армия получила первые 100 серийных ракет "Вильха", - Минобороны. ИНФОГРАФИКА

В этом году в украинскую армию начали поступать первые серийные ракеты "Вильха", в январе 2020 г. также ожидаются ее дальнейшие поставки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении информационного агентства Минобороны "АрмияInform".

В настоящее время украинская армия получила первые 100 серийных ракет "Вильха".

По словам представителя Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины полковник Владислава Шостака, для нужд тяжелой артиллерии у отечественного производителя закуплено 152-мм снаряды под имеющиеся запасы пороха, а "Укроборонпром" в ближайшее время организует серийное производство модернизированных реактивных систем залпового огня "Верба", которые прошли все необходимые испытания и взяты на вооружение.

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Также отмечается, что ожидаемое в этом году завершение разработки 155-мм установки "Богдана" может не осуществиться из-за несвоевременного поставки боеприпасов турецким подрядчиком. Кроме того, испытания пушки пока еще не состоялись.

В перспективе для нужд артиллерии в Украине будут производить порох, гильзы, капсюль и взрыватель. "Укроборонпром" активно работает над внедрением этого производства.

Украинская армия получила первые 100 серийных ракет Вильха, - Минобороны 01

Источник: https://censor.net.ua/n3159093
 
   
 Топ комментарии
 
Петро Олексійович продовжує фінансувати армію. Сотні танків, десятки літаків і кораблів. Сотні тисяч гвинтівок і комплектів надсучасної амуніції для солдат купив Петро Олексійович. Ще хотів підводний човен купити але прокляті зебіли не дали цього зробити!!!
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Вити,пети,зели приходят,а украинцы их уходят.Будем без них бороться за Украину.Было бы вооружение,а применение патриоты найдут.
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Зачем нам эти ракеты сдались если мы собираемся мириться с Россией и извиняться перед наридом Домбасса? Вижу лишь одну причину: они пригодятся нам что бы дойти до Берлина!!! Українська армія отримала перші 100 серійних ракет "Вільха", - Міноборони - Цензор.НЕТ 208
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Вити,пети,зели приходят,а украинцы их уходят.Будем без них бороться за Украину.Было бы вооружение,а применение патриоты найдут.
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Та уже кожний день чуємо, яке застосування зброї знаходять деякі "патріоти".
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Зачем нам эти ракеты сдались если мы собираемся мириться с Россией и извиняться перед наридом Домбасса? Вижу лишь одну причину: они пригодятся нам что бы дойти до Берлина!!!
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Тролиш дуже товсто, як твій шрифт Українська армія отримала перші 100 серійних ракет "Вільха", - Міноборони - Цензор.НЕТ 4016
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Вільха виявилась дешевою підйопкою, яка може відхилятись від курсу лише на завершальному етапі польоту і не більше ніж на 2 км від балістичної траєкторії!
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не повторюйте кацапську мантру про "Берлин". Українська армія отримала перші 100 серійних ракет "Вільха", - Міноборони - Цензор.НЕТ 1693
Вони вже там.

Берлин - село в Україні у Бродівському районі Львівської області. Берлин разом з селами Конюшків, Лагодів та Мідне підпорядковані Язлівчицькій сільській раді. Вікіпедія

Площа: 4,696 км²

Погода: 7 °C, вітер пд.-сх., швидкість вітру: 16 км/год, вологість: 87%

Область: Львівська

Район/міськрада: Бродівський

Густота населення: 288,540 осіб/км²
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Остап, тебе вже неодноразово викривали. Годі гадити на українських сайтах. Думав- обереш українське ім'я та прізвище і пройде? Хріна тобі
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У нас нету кнопки, чтобы вільху в полет отправить, а у кого есть-- тот её рашынгам перепродаст, на драгметаллы.
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а для музея наверно с этими импотентамы мы не то что что отвоюем а еще отдадим земли не пойму зачем приняли еще джавелины если ни разу не воспользовались и не думаем?
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Дуже невдалий проєкт.
Але ж на безриб`ї і рак - риба.
Нехай будуть.
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а теперь они никому не нужны,
может пукин и найдет им применение
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Петро Олексійович продовжує фінансувати армію. Сотні танків, десятки літаків і кораблів. Сотні тисяч гвинтівок і комплектів *********** амуніції для солдат купив Петро Олексійович. Ще хотів підводний човен купити але прокляті зебіли не дали цього зробити!!!
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А зачем, осталось два ларька пок
расить и все, в армии уже даже излишки образовались - пора продавать
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В перспективе для нужд артиллерии в Украине будут производить порох, гильзы, капсюль и взрыватель.

Китайцы научились делать порох еще в 1-м веке нашей эры.
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А у вас, на "Лахте", разницу между порохом "дымным", и "бездымным", понимают? Военные всего мира порох, типа, изобретённого китайцами, "дымного", смеси серы, древесного угля и селитры, перестали применять ещё в 19-м веке... Сейчас применяются пороха на основе пироксилина... А в двигателях ракет - ещё и с присадками окислов металлов... И откуда вас на "Лахту", набирают? Видно, из ПТУ....
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Полетят ли они во врага, или им суждено взорваться в результате диверсии в арсенале?
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арсеналы взрывались в основном у свинарчука

причому регулярно, за розкладом перед перевірками і бойовими діями з боку Орди.
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порежут на метал, как Кравчук стратегические ТУ-22
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Да фигня это всё. Военпрому Рашки мы не сможем противостоять по определению. Так что не нужно тратить деньги, которых и так почти нет, на порох и капсюли - 19 век какой-то. Противостояние решится успехами в экономике, а не на поле боя.
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Когда тебя будут драть отделение бурятов расскажешь им за мышебратьев))
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Ну вот нет у нас с тобой капсюлей на сегодня. Тебя дерут буряты? Меня - нет. Наверное ждут, когда научимся капсюли делать?
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Когда на каждого кацапа будет произведено по гигатонне (в тротиловом эквиваленте),- вопрос разрешится автоматически
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Ой, здається мені, що "туфту" нам підсовують, щодо "вітчизняного виробника" 152мм снарядів... Справа в тому, що при Кучмі в арсеналах було розвернуто програму утилізації саме 152мм снарядів. Їх "розпатронювали", капсульні втулки, підривачі, і самі снаряди складували на зберігання, порох спалювали, а латунні гільзи перли на переплавку. За моєю інформацією, тільки в одному з арсеналів було спалено майже півтори сотні ТОН пороху... (за слова - відповідаю! Це було сказано мені особисто, тодішнім начальником арсеналу). Чи не ЦІ снаряди зараз заганяють у нові гільзи?!
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Хоч нове озброєння залишила "барижна" влада. Ще на підході "Нептун", "Богдана" "Грім", "Блискавка" та інші. Це всього за 5 років, хоча такі вироби КБ творять 20-літтями. А що нам дав "квартал малороських нових обличчь?" А, вчора газ подорожчав на 15 відсотків. То коли ж уже перестане Порох їм щось підвищувати? Ціле літо на картоплю підвищував, поки не знайшли вихід і не закупили у білорусів і тому подібне. Не чути зубожілої жіночки із селіконовими губкам , яка верещала, зщо землю "барига" хоче скупити під час війни і заводи. Де вона? Чи дійно повірила своїм словам і зубожіла? Бо хочуть ось-ось відкрити базар на скупку землі. Не ринок, а криворіжський базар.
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на скильки наша Армия продвинулась по Дамбасу благодаря цим Громам, Богдананам и прочим безделушкам?
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Дякуючи цьому озброєнню рашистська армія не стала рухатися далі. І це головне. А любітелі "русского мира" нехай там цим світом любуються. Якби ще їм заборонили сюди вїзд, то було б супер.
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Редкая украинская ракета не долетит до средины Кремля. (кажись, Гоголь)
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ну а чем гонка вооружений закончилась для СССР все помнят...
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До чого тут "гонка вооруженій" до озброєння своєї армії перспективними зразками, які можна ще й експортуаати?
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Только сивоху об этом не надо гАварить. Он деньги вместо ракет, на детские комнаты при КПП потратит. Всё ж для людей, куле.
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Хорошая вещь,пригодится во время разговоров о мире с нашими северными меньшими братьями
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