 Украинская армия получила первые 100 серийных ракет "Вильха", - Минобороны. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении информационного агентства Минобороны "АрмияInform".
В настоящее время украинская армия получила первые 100 серийных ракет "Вильха".
По словам представителя Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины полковник Владислава Шостака, для нужд тяжелой артиллерии у отечественного производителя закуплено 152-мм снаряды под имеющиеся запасы пороха, а "Укроборонпром" в ближайшее время организует серийное производство модернизированных реактивных систем залпового огня "Верба", которые прошли все необходимые испытания и взяты на вооружение.
Также отмечается, что ожидаемое в этом году завершение разработки 155-мм установки "Богдана" может не осуществиться из-за несвоевременного поставки боеприпасов турецким подрядчиком. Кроме того, испытания пушки пока еще не состоялись.
В перспективе для нужд артиллерии в Украине будут производить порох, гильзы, капсюль и взрыватель. "Укроборонпром" активно работает над внедрением этого производства.
Вони вже там.
Берлин - село в Україні у Бродівському районі Львівської області. Берлин разом з селами Конюшків, Лагодів та Мідне підпорядковані Язлівчицькій сільській раді. Вікіпедія
Площа: 4,696 км²
Погода: 7 °C, вітер пд.-сх., швидкість вітру: 16 км/год, вологість: 87%
Область: Львівська
Район/міськрада: Бродівський
Густота населення: 288,540 осіб/км²
Але ж на безриб`ї і рак - риба.
Нехай будуть.
может пукин и найдет им применение
расить и все, в армии уже даже излишки образовались - пора продавать
Китайцы научились делать порох еще в 1-м веке нашей эры.
"Идея о развитии порохового производства на территории Алексинского химкомбината была поддержана в сентябре 2018 года на встрече с Министром промышленности и торговли РФ. Проект предусматривает реконструкцию предприятия с последующим вводом мощностей по производству пироксилина для стрелковых и артиллерийских порохов. В нынешнем году запланирована разработка проектно-сметной документации, срок реализации проекта 2024-2027 годы", - сказал Дюмин.
причому регулярно, за розкладом перед перевірками і бойовими діями з боку Орди.