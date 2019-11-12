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 Один украинский воин получил ранения на Донбассе. За сутки - 16 вражеских обстрелов, - штаб ОС

11 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 и 120 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 7 обстрелов:

- возле Гнутово - из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия;
- неподалеку от Верхнеторецкого - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- в районе Богдановки (за пределами участка разведения) и Широкино - из стрелкового оружия;
- дважды вблизи Красногоровки - из СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку от Старогнатовки - из стрелкового оружия и подствольных гранатометов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 9 вражеских обстрелов:

- три возле Луганского - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Орехово - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
- четыре неподалеку от Пивденного - из минометов калибра 82 мм, стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов;
- вблизи Новолуганского - из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов.

"Вчера, 11 ноября, в результате обстрелов ранения получил один военнослужащий Объединенных сил", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь не зафиксировано.

Один украинский воин получил ранения на Донбассе. За сутки - 16 вражеских обстрелов, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3159092
 
 
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Одужання всім пораненим українцям.
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Одужання пораненному воїну України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! Воїни України, нищить рогатих окупантів без болю та жалю!!!!!
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Воюють в оточенні, попереду окупанти, позаду зезрадники.
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