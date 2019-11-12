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 "Беспредел и террор крепчает", - Гонтарева о задержаниях чиновников НБУ по делу "ВиЭйБи Банка"

Экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева прокомментировала задержания высокопоставленных чиновников НБУ по делу VAB Банка.

"Беспредел и террор крепчает! Рефинансирования VAB банку выдавалось под отток депозитов физ лиц и только на выдачу сумм в пределах гаратированной суммы ФГВФО. Так что это просто очередная месть!", - заявила она в переписке с корреспондентом LIGA.net., передает Цензор.НЕТ.

По словам экс-главы НБУ, о задержаниях, которые вечером 11 ноября провело Национально антикоррупционное бюро, она узнала из прессы. Согласно официальному сообщению НАБУ, задержано 7 человек, среди которых "бывшие и действующие должностные лица НБУ, VAB Банка и частных компаний, связанных с бенефициарами VAB".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержано 7 лиц, подозреваемых в завладении средствами стабилизационного кредита, выданного "ВиЭйБи Банку" в 2014 г, - НАБУ

Источник: https://censor.net.ua/n3159091
 
   
 Топ комментарии
 
Беспредел и террор это когда доллар был 8 а стал 29
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Похоже у кого то очко жим жим, если задержанные начнут говорить кому откаты заносили.
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Беспредел и террор это когда доллар был 8 а стал 29
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Чего назад к 8 не вернут, ее ведь нет уже, что мешает ?
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То есть ты вот так хитрож иносказательно все же признаешь путлера беспредельщиком и террористом ?
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Так ЗЕбил баригу мародёра ж убрали. Давай пусть приСлуги УРода сделают опять по 8, если Гонтарева и барига злочинно специально курс обвалили. Чего ж ЗЕкловун твой не сделает всем ЗЕбилам бакс по 8???
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чего она так переживает не её же задержали и задержали не только чиновников НБУ
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Похоже у кого то очко жим жим, если задержанные начнут говорить кому откаты заносили.
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По і Бен вам не поверне-ішачите на діабетика за цукрову вату."Горіла хата" може допомогти.
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Тебе пенсию прямо в Америку перечислять??? МОжет тебе ещё субсидию оформить и бабло сразу в бюджет США пересылать за тебя.
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дадут показания и до Валерии очередь дойдет.
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"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для населення на 14,7%
ПОНЕДІЛОК, 11 ЛИСТОПАДА 2019, 18:17
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Народний депутат фракції "СЛУГА НАРОДУ", ексжурналіст ОЛЕКСАНДР ДУБІНСЬКИЙ, його дружина і його матір володіють

24 квартирами загальною площею 2000 квадратних метрів,
земельними ділянками площею 70 соток та
17 автомобілями.
Загальна вартість майна складає 2,5 мільйони доларів
Джерело: розслідування "Наших Грошей" на Bihus.Info
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Завидуй молча, если мосха нет понять, что Бигус беса гонит.
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А ее уже выписали из дурдома ? Тьху, больницы
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Баба Лера следующая ! А Бахматюку всё пох... ! 😜
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Гонтарева почистила банки, похожие на те, что в 2008-2010м почистили вкладчикам карманы, за это ей и мстят, поливая дерьомм. А пипл хавает.
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знаем мы эти стаб кредиты, как их дают за откат и как растаскивают. вылезла манька воров защищать, на самой и шапка горит.
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