 "Беспредел и террор крепчает", - Гонтарева о задержаниях чиновников НБУ по делу "ВиЭйБи Банка"

"Беспредел и террор крепчает! Рефинансирования VAB банку выдавалось под отток депозитов физ лиц и только на выдачу сумм в пределах гаратированной суммы ФГВФО. Так что это просто очередная месть!", - заявила она в переписке с корреспондентом LIGA.net., передает Цензор.НЕТ.
По словам экс-главы НБУ, о задержаниях, которые вечером 11 ноября провело Национально антикоррупционное бюро, она узнала из прессы. Согласно официальному сообщению НАБУ, задержано 7 человек, среди которых "бывшие и действующие должностные лица НБУ, VAB Банка и частных компаний, связанных с бенефициарами VAB".
Интересно, эта воровка просыхает?
хитрожиносказательно все же признаешь путлера беспредельщиком и террористом ?
ПОНЕДІЛОК, 11 ЛИСТОПАДА 2019, 18:17
24 квартирами загальною площею 2000 квадратних метрів,
земельними ділянками площею 70 соток та
17 автомобілями.
Загальна вартість майна складає 2,5 мільйони доларів
Джерело: розслідування "Наших Грошей" на Bihus.Info
https://news.liga.net/politics/video/bihus-snyali-syujet-o-dubinskom-avtopark-desyatki-kvartir---video