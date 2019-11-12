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 Политика Украины
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Все про:Путин (25143) Пристайко (267)

 Зеленский пытается договориться с Путиным, потому что этого хотят украинцы, - Пристайко

Президент Владимир Зеленский пытается наладить определенное взаимодействие с лидером РФ Владимиром Путиным в ответ на ожидания наших сограждан и в интересах Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире "Свободы слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  Укринформ.

"Каждый глава (украинского - ред.) государства делает честную попытку не то чтобы договориться с Путиным, а найти какую-то возможность взаимодействовать, возможность так построить отношения, чтобы не умирали люди, чтобы наша торговля если не процветала, то хотя бы не умирала. И я считаю, что мы, украинцы, дали шанс конкретному человеку - Владимиру Зеленскому - стать президентом и повести эту страну вперед, не только рассчитываем, а требуем от него, чтобы он сделал эту попытку. Он ее сейчас делает, мы сейчас это наблюдаем ", - отметил Пристайко.

Он добавил, что Украина ради встречи лидеров "нормандской четверки" выполнила довольно болезненные для общества условия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дата проведения встречи глав "нормандской четверки" уже определена и обсуждается по дипломатическим каналам

"Давайте сядем и попробуем договориться. Я считаю, что без преувеличения, это критический момент нашей истории ", - подчеркнул министр.

В то же время Пристайко признал, не возлагает больших надежд на ожидаемую встречу президентов Украины и России.

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"Мы с вами - особенно те, кто долго в этом" бизнесе ", как я - осознаем, что вряд ли удастся достичь какого-то серьезного значительного прогресса. Но, с другой стороны, попробовать мы не можем перед народом ", - убежден глава МИД.

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Источник: https://censor.net.ua/n3159089
 
 
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Я украинец и я не хочу никаких договоров с хуйлом.
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"Капитуляции хотят украинцы" - о как повернул !
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"Капитуляции хотят украинцы" - о как повернул !
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Пристайко не говорить про те, що віддать Зе путіну. Ви обіцяли референдуми, зефлудери.
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Врет Пристайко про "потому что этого хотят украинцы". Богдан совсем другое рассказывал.

Наша миролюбивая позиция рассчитана на граждан России, - Богдан
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Я украинец и я не хочу никаких договоров с ******.
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"договорится" - это отдать что-то в ответ на террористический наезд. ну па-середине...
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Українці хочуть домовитися з путеним і торговать, тому і назвали його Ху і ло. Зеленский пытается договориться с Путиным, потому что этого хотят украинцы, - Пристайко - Цензор.НЕТ 5979
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...с Цар-бох-Пу договариться-себя не уважать ипонуть по кумполу разве что по настроению Зеленский пытается договориться с Путиным, потому что этого хотят украинцы, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9295 ....недоговороспособный этот Пыня, а вот санкции, плавно переходящие в эмбарго, отключение от СВИФТА, вот инструменты для приведение в чувство этого кремлевскага сумашедшего карлика...
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Украинцы хотят, чтобы Пу, Зеле и Приставкин исчезли из их жизни
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Бойтесь Зеленских дары приносящих
"Я привёз вам мир!", - эту фразу произносит премьер-министр Англии Чемберлен, помахивая бумажкой с обещанием Гитлера не начинать войны с Англией, вернувшись с Мюнхенской конференции
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Ну так Гітлер і не починав війну проти Англії,І НЕ ДУМАВ ВОЮВАТИ, вона йому сама оголосила 2 вересня,1939 року, він був в шоці, як і вся верхівка Рейха.
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Ну так и я же не о ***** говорю, а о Зеленском приносящем мир. Или непонятно?
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Не понятно. Пока нам приносят только позор и унижение, а миром или даже перемирием и не пахнет
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Интересно, скоро Моника попытается запретить называть фюрера русни ******? Шоб его не раздражать...
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А он по сути то прав Выбрав зеленского с его риторикой , чтобы прекратить войну , надо прекратить стрелять - хохлы ( только не украинцы ) в очередной раз в своей истории выбрали капитуляцию перед мордором
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Линейку прихватил, чтобы мерять черепа настоящих укров и отличать их от ненастоящих "хохлов", которых вообще-то 3/4 страны и срать они хотели на мнение всяких маргиналов.
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ненастоящих в стране 112 человек, митинговали недавно
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Правильно говорит. Голосовали за мир, а не войну. И мир будет, как бы вы не скрежетали зубами. Украина за мир!
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Ты там лахтинский флажок прицепи для полной ясности, тварь кацапская!
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Украина за мир, если хочется войны вперед на восток, может намотает кишки на грудь вместо медалей, воен трепловский
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Тварь лахтинская работает пропагандоном для слома воли к сопротивлению украинцев Самий сік 2 "Воля до перемоги" (2-га світова війна, як американці в зовсім безвихідній ситуації ліквідували 3 із 4 авіаносців Японії, отримавши стратегічний перелом в війні)
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Конечно в любой войне наступает мир , но только после выигрыша или капитуляции одной из сторон Какой из этих вариантов вы предлагаете ?
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будет разведение войск, замораживание конфликта, образование аля-Приднестровье. Это уже решено, даже Омерика за
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Путен давно сказав, це ваша громадянська війна,ідіть в щель , чи дирку-лирку, от там і домовляйтесь між собою
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И я считаю, что мы, украинцы, дали шанс конкретному человеку - Владимиру Зеленскому - стать президентом и повести эту страну вперед, не только рассчитываем, а требуем от него, чтобы он сделал эту попытку

Да вроде уже ЗЕ попытку свою сделал и с ****** договорился уничтожив и покалечив сотни наших солдат и с тарифами как и с растаможкой всех на*бал . Какое тут к черту вперед ведет он Украину? Етот недоделаный карлик поставил Украину на колени и сношает во всех отношениях.
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Договориться с врагом во время войны, после всего что произошло? Пристайкин уже наговорил на уголовное дело о измене Родины.
После последнего раза как ЗЕ договорился с ****** у нас больше чем пол сотни убитых и сотни раненых. Ето об етом две твари между собой договорились чтобы убивать украинцев пока те не пристанут на любые условия?
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Откуда же такие дебилы берутся?!
Откуда они знают что хотят украинцы?
Может хватит перекладывать ответственность на абстрактных "украинцев". Пора выполнять свою "гениальную программу", стратегический план Гениалиссимуса...
Не от войны люди устали, а от нищеты, от олигархов, рейдеров, продажных ментов, судей, прокуроров, таможенников... Где перезагрузка власти?
От какой партии Аваков? Какой у него рейтинг? Хотели-ли украинцы видеть Авакова министром?
Украинцы хотели портновский суд?
Хотели-ли украинцы видеть азаровского комсомольца Богдана руководителем президента? Хрюша в 2013 году помогал банде Януковича сдавать Украину путину. Украинцы хотят, чтобы Богдан успешно закончил начатое?


Они тупо не знают - что делать, потому и мямлят какой-то бред...
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ПреЗе!раємий робить спробу безперешкодно робити бізнес з окупантом. Жага до гешефту застелила йому очі, і абсолютно байдуже, скільки людей загине під час цього "мирного" процесу
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что несет?!
да каждый нормальный украинец пысылает ***** нах!причем каждый день!
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Які можуть бути домовленості з тими, хто завжди порушує домовленості?
Пристайко, ти, видно, коли Бог розум роздавав, на бл@дках був?
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Зачем нам вообще торговля с ублюдочными кацапами?Она должна умереть потому что любая нить связывающая нас с русней это тормоз в продвижении Украины в ЕС и НАТО
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Договориться с путлером Зебил может только об одном - о капитуляции Украины. Других вариантов ***** даже не рассматривает

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