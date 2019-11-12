 Зеленский пытается договориться с Путиным, потому что этого хотят украинцы, - Пристайко

Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире "Свободы слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Каждый глава (украинского - ред.) государства делает честную попытку не то чтобы договориться с Путиным, а найти какую-то возможность взаимодействовать, возможность так построить отношения, чтобы не умирали люди, чтобы наша торговля если не процветала, то хотя бы не умирала. И я считаю, что мы, украинцы, дали шанс конкретному человеку - Владимиру Зеленскому - стать президентом и повести эту страну вперед, не только рассчитываем, а требуем от него, чтобы он сделал эту попытку. Он ее сейчас делает, мы сейчас это наблюдаем ", - отметил Пристайко.
Он добавил, что Украина ради встречи лидеров "нормандской четверки" выполнила довольно болезненные для общества условия.
"Давайте сядем и попробуем договориться. Я считаю, что без преувеличения, это критический момент нашей истории ", - подчеркнул министр.
В то же время Пристайко признал, не возлагает больших надежд на ожидаемую встречу президентов Украины и России.
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"Мы с вами - особенно те, кто долго в этом" бизнесе ", как я - осознаем, что вряд ли удастся достичь какого-то серьезного значительного прогресса. Но, с другой стороны, попробовать мы не можем перед народом ", - убежден глава МИД.
Наша миролюбивая позиция рассчитана на граждан России, - Богдан
"Я привёз вам мир!", - эту фразу произносит премьер-министр Англии Чемберлен, помахивая бумажкой с обещанием Гитлера не начинать войны с Англией, вернувшись с Мюнхенской конференции
Да вроде уже ЗЕ попытку свою сделал и с ****** договорился уничтожив и покалечив сотни наших солдат и с тарифами как и с растаможкой всех на*бал . Какое тут к черту вперед ведет он Украину? Етот недоделаный карлик поставил Украину на колени и сношает во всех отношениях.
После последнего раза как ЗЕ договорился с ****** у нас больше чем пол сотни убитых и сотни раненых. Ето об етом две твари между собой договорились чтобы убивать украинцев пока те не пристанут на любые условия?
Откуда они знают что хотят украинцы?
Может хватит перекладывать ответственность на абстрактных "украинцев". Пора выполнять свою "гениальную программу", стратегический план Гениалиссимуса...
Не от войны люди устали, а от нищеты, от олигархов, рейдеров, продажных ментов, судей, прокуроров, таможенников... Где перезагрузка власти?
От какой партии Аваков? Какой у него рейтинг? Хотели-ли украинцы видеть Авакова министром?
Украинцы хотели портновский суд?
Хотели-ли украинцы видеть азаровского комсомольца Богдана руководителем президента? Хрюша в 2013 году помогал банде Януковича сдавать Украину путину. Украинцы хотят, чтобы Богдан успешно закончил начатое?
Они тупо не знают - что делать, потому и мямлят какой-то бред...
да каждый нормальный украинец пысылает ***** нах!причем каждый день!
Пристайко, ти, видно, коли Бог розум роздавав, на бл@дках був?