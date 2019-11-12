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 Вакарчук назвал три варианта возвращения оккупированных территорий

Народный депутат от партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что есть три варианта возвращения Украиной оккупированных территорий. По его словам это военный путь, реализация Минских договоренностей и замораживание конфликта.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина об этом он заявил  в эфире программы "Свобода слова"

"Существует сегодня три варианта для Украины: Вариант первый - начать военную операцию, дойти до границы и победно завершить войну. Мало кто верит, что это возможно. Этот вариант на сегодняшний день, я подчеркиваю на сегодняшний день, является невозможным. Хотя украинская армия и Генштаб должны быть готовы к такому сценарию", - считает Вакарчук.

Вторым вариантом лидер партии "Голос" назвал выполнение Минских соглашений, которые он считает навязанными Россией и не понимает почему украинская власть использует его для завершения войны на Донбассе.

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"В Минских соглашениях записано, что вы, уважаемые украинцы, должны инкорпорировать тот Донбасс в том состоянии, в котором он есть, заставить себя провести там неконтролируемые выборы и фактически впустить эту территорию, которую мы пять лет не контролировали ни политически, ни экономически, ни юридически в Украину", - говорит нардеп.

По его словам, в сегодняшней экономической и политической ситуации такие действия могут привести к катастрофическим последствиям, среди которых потери независимости и суверенитета.

"Наконец, есть третий путь, который говорит следующее: вместо того, чтобы идти по навязанным Россией условиям, давайте мы не будем спешить и включать "турбо-режим" в дипломатии, в которой каждый день очень важен, а будем усиливать украинскую армию, усиливать украинскую экономику - будем каждый день "наращивать мышцы" и будем в любой момент готовы дипломатически или другим путём вернуть наши аннексированные территории. Я подчеркиваю: все наши аннексированные территории, включая Крым, потому что в Минске речи о Крыме не идёт вообще", - утверждает Вакарчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пренебрежение к добровольцам приведет не к миру, а к гневу, - Вакарчук

Он называет первый вариант нереалистичным, второй таковым, который приведёт к потере независимости, а третий путь лидер "Голоса" называет болезненным, но не приемлемым для всех, однако самым реалистическим.

Как сообщалось, лидер фракции "Голос" в парламенте Сергей Рахманин выступая во время программы "Право на власть" 8 ноября заявил, что есть три варианта деокупации аннексированных территорий: военный, "Минские соглашения" и замораживание конфликта.

"Третий вариант, о котором говорят вслух. Он существует, он обсуждается время от времени. Его не озвучивают или из-за стыда, или из страха. Это - замораживание войны. Что это означает с точки зрения стратегии и с точки зрения тактики? Это означает одну простую вещь: мы называем вещи своими именами. Мы сейчас не имеем возможности решить этот вопрос военным путем - я объяснил почему. Мы сейчас не имеем возможности решить этот вопрос дипломатическим путем - я объяснил почему. Мы можем остановиться - для того, чтобы собраться с мыслями", –заявил Рахманин.

"И главное: не менее, мы обязаны забрать, - мы должны вернуть людей. Для того, чтобы вернуть людей, должна быть государственная программа для тех, кто готов вернуться в Украину", – сказал лидер "Голоса".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ничего нового мы не услышали. Это означает, что у правительства либо нет четкой стратегии, либо о каких-то вещах они не хотят говорить", - Вакарчук

Источник: https://censor.net.ua/n3159088
 
   
 Топ комментарии
 
А тебя жестко надурили , когда сказали , что посредственный клоун может быть хорошим политиком
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Каким бы политиком он не был, но в отличие от Слуг Урода, он озвучил все варианты решения конфликта и указал на единственно приемлемый теперь для Украины вариант. Был вариант еще лучше: затянуть Минские соглашения на бесконечное время. В этом случае ситуация бы сама собой разрешилась лет за 10-20: молодежь бы из ОРДЛО выехала, а пенсы вымерли, сменилась бы власть в Рашке. Но дебил, возомнивший себя гетьманом, решил разрулить все сейчас и этот шанс успешно просрал.
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Славка жорстко надурили - йому сказали , що талановитий співак може бути гарним політиком ... Вакарчук назвал три варианта возвращения оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 635
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Славка жорстко надурили - йому сказали , що талановитий співак може бути гарним політиком ... Вакарчук назвал три варианта возвращения оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 635
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А тебя жестко надурили , когда сказали , что посредственный клоун может быть хорошим политиком
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Каким бы политиком он не был, но в отличие от Слуг Урода, он озвучил все варианты решения конфликта и указал на единственно приемлемый теперь для Украины вариант. Был вариант еще лучше: затянуть Минские соглашения на бесконечное время. В этом случае ситуация бы сама собой разрешилась лет за 10-20: молодежь бы из ОРДЛО выехала, а пенсы вымерли, сменилась бы власть в Рашке. Но дебил, возомнивший себя гетьманом, решил разрулить все сейчас и этот шанс успешно просрал.
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так нас же 5 років лякали "приднєстровським сценарієм" - казали , що він для кацапів - найбільш вигідний , а тепер - тобто соєві замість "закінчити АТО за 2 тижні..." (с) вже напряму агітують за кацапський сценарій ?!
Затягувати конфлікт - це смерть для України .
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Вопрос - как можно закончить войну ? ( Там всего два варианта - это подсказка для "одаренных ")
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А это подкацапник Он верит в хорошего царя и плохих бояр
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Он ничего не озвучил. Одна демагогия. Уже поднаторел в словоблудии.
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Он перечислил все варианты и сказал, какой из них является наименьшим злом на данный момент. Что Вас не устраивает?
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Одна мааааааааленькая деталька не устраивает: люди будут продолжать гибнуть, а Украина будет продолжать иметь стреляющее "Приднестровье".
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Есть ещё такой вариант: наращивать мышцы и выполнять первые пункты (1-8) Минска-2, а когда настанет время формулы Ша, тогда посмотреть на накаченность мышц и решать, что делать дальше.
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Запад не поддержит этот вариант, а без Запада Украина не справится. И 10 лет будут продолжать стрелять и гибнуть люди. Украинский народ тоже не поддержит этот вариант. Зе выбрал правильный путь - движение по Минску-2 маленькими шажочками с оглядкой на последствия.
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Я чув що ми готові 50 років чекати повернення територій. Тільки незрозуміло навіщо )(уйло буде чекати цього? Думаю, що ще рік і воно піде вирішувати військовим шляхом.
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Заморожений конфлікт це шлях внікуди, тому що будь ти навіть дипломатом зіркового рівня, партнерам західним все це остогидне за років п'ять і вони знімуть санкції з параші
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Hаращивать мышцы и выполнять первые пункты (1-8) Минска-2, а когда настанет время формулы Ша, тогда посмотреть на накаченность мышц и решать, что делать дальше.
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Не снимут. Прецедент Крыма России никто не простит иначе мировой порядок рухнет. Последние 70 лет в Европе не было аннексий. Крым - Ящик Пандоры
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Это миф. После второй мировой в Азии и Африке произошла дюжина аннексий. Но кого волнует что там происходит у дикарей. А Кипр? А аннексия Израилем Голан и Восточного Иерусалима?
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Я бы Израиль исключил из этой цепочки, потому что не он первый напал, а в качестве самообороны по окончанию войны используются и аннексии, и контрибуции. Контрибуции Израилю не нужны, а Голланы и Восточный Иерусалим отдавать стреляющему врагу - самоубийство. Слишком удобно с Голлан шмалять с высоты по Израилю, равно как и с Восточного Иерусалима по Западному. Ну и, наконец, кому отдавать, какому государству, которое сможет взять на себя ответственность и гарантировать Израилю что оттуда не полетят ракеты Хамаса или ещё каких-либо палестинских террористов.
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А какой смысл ему нападать? Зачем тратить на это ресурсы? Что хотел, он уже получил. Если впихнет заразу обратно - выиграет вдвойне.
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Такие как ты верили в "братский народ" и говорили в 2014 "А какой смысл ему нападать? Зачем тратить на это ресурсы?"

Путлер не получил того что хотел, пока. Украина не сломлена.

Есть 2 способа для путлера победить, более приемлемый политический - "План Путина" они же Минские Соглашения. Чем и Занимается сейчас Зеленский в Украине. Судя по всему Зеленский с Путлером уже вышли на финишную прямую.

Но если украинцы в отличие от 1918-1933 проснуться вовремя, Путлер усиленно готовит 4 Армии для Блицкрига. Об этом знают поляки, НАТО, они тоже готовятся на 2020-2021 нo Зеленский наоборот отводит Армию от укрепленных за 5,5 года рубежей, уничтожает укрепления и разминирует территорию, строить капитальные переправы для войск вторжения.

России удалось в Украине провести переворот. Пока это мало кто осознает но уж много совпадений. Сотни совпадений это уже система. Это как сварить лягушку в казане.
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Нифига ты не понял. Зачем ломать военным путем то, что можно сломать изнутри? Завоеванную территорию нужно удерживать и содержать. Так зачем ему тратить деньги, людей на бесполезные боевые действия, если 73 процента и так ему неплохо подмахивают? Ху...ло маньяк, но далеко не дурак... А переворот очевиден.
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Так, може Рахманін і справжній лідер партії, але без Слави ні бренд, ні просто навіть назва партії сенсу не мають
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Очистите мозги от вато-пропаганды и невозможное тут же превратится во вполне ВОЗМОЖНОЕ!

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Рашку можно победить только изнутри. Надо поддерживать российских оппозиционеров, Навального, Эхо Москвы, чтобы развалить ее изнутри, организовать гражданскую войну. Такое уже не раз успешно проделывал Запад.
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zzz zzz 218***** Всі ті опозиціонери годуються з кремля,для картинки.
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Кажется на Эхе Москвы рашку ненавидят даже больше чем на украинских патриотических ресурсах.
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pan daria Але на ***** там майже нічого не кажуть.Все інше їм дозволено.
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Он предлагает то же что и Зеленский. Только Зеленский предлагает делать это, то есть ждать, на безопасном расстоянии. А все остальное мусорная пропаганда порошенковских ботоферм.
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Извините а как тогда расценивать его слова , чтобы прекратить войну надо просто прекратить стрелять ?
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До того, как в дело влез Зеля, был четвертый вариант, который выше я озвучил. При том варианте Рашка бы чахла, лугандон подыхал, а мы бы получали всякую помощь. Теперь осталось три варианта - Зеля сам загнал Украину в рамки. Среди этих вариантов выигрышных нет.
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Запад не поддержит этот четвертый вариант, а без Запада Украина не справится. И 10 лет будут продолжать стрелять и гибнуть люди. Украинский народ тоже не поддержит этот вариант. Зе выбрал правильный путь - движение по Минску-2 маленькими шажочками с оглядкой на последствия.
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Славко то є гарний співак і не більше того. То най він ліпше займається тим, що вміє і не пхається до політики. А то понавибирали здуру членограя, співуна та членосмика і тепер мастимо собі голови що з тим ансамблем робити 😕
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Майдан в России это единственный вариант. Иначе ни за 50 ни за 100 лет ничего не изменится. Посмотрите на историю. Россию стреножила только большевицкая революция и затянувшийся коммунистический эксперимент. Все остальное время она становилась только сильнее.
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pan daria Там майданів не буде.В глушині їх придушать.А в самій москві немає революційного стану.
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Путина свергать не будут, а вот если он скоропостижно уйдёт, вот тогда начнётся борьба за власть, передел...итд. Тут всё не предсказуемо.
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А еще продать землю по 200 тыс га и путин сам отвалится как насытившийся клещ.
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