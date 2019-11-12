 Богдан вызывал "на ковер" нардепов от "Слуги народа" из-за неголосования за законопроекты, - депутат от "СН" Поляков

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ, об этом он сообщил журналистам.

"Меня лично вызывал в кабинет Богдан к себе, и я этот вопрос подымал на фракции. Говорил об этом Президенту: "Почему руководитель Офиса Президента может "вызывать", в кавычках?" - сказал он.

По словам депутата, на этой встрече присутствовали председатель Рады Дмитрий Разумков, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его первый зам Александр Корниенко.

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"Они дружно спрашивали меня, почему я проголосовал против ДФР (Департамент финрасследований), против законов по ФОПам, по кешбеку. Такое было", - сказал Поляков.

Парламентарий отмечает, что пояснял свою позицию им на встрече.

Политик добавил, что подобные переговоры проходили и с другими членами фракции.

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Арахамия подтвердил журналистам факт такой встречи.

"Это не допрос. Это беседа относительно того, чтобы он высказал свою позицию. Вы же знаете, у нас есть законопроекты, которые были переданы как безотлагательные и по ним у нас были решения фракций. Господин Поляков эти решения фракции игнорирует. Хотелось узнать, почему он игнорирует, есть ли у него собственная позиция или он ангажирован другими группами влияния. Он пояснил, что у него есть позиция", - сказал председатель фракции.

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