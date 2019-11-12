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Все про:Богдан Андрей (217) Слуга народа (460) Поляков_Антон (1)

 Богдан вызывал "на ковер" нардепов от "Слуги народа" из-за неголосования за законопроекты, - депутат от "СН" Поляков

Депутат Верховной Рады от фракции партии "Слуга народа" Антон Поляков заявил, что глава Офиса президента Андрей Богдан вызывал к себе в кабинет депутатов от фракции для дачи пояснений из-за неподдержания ими законопроектов.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ, об этом он сообщил журналистам.

"Меня лично вызывал в кабинет Богдан к себе, и я этот вопрос подымал на фракции. Говорил об этом Президенту: "Почему руководитель Офиса Президента может "вызывать", в кавычках?" - сказал он.

По словам депутата, на этой встрече присутствовали председатель Рады Дмитрий Разумков, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его первый зам Александр Корниенко.

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"Они дружно спрашивали меня, почему я проголосовал против ДФР (Департамент финрасследований), против законов по ФОПам, по кешбеку. Такое было", - сказал Поляков.

Парламентарий отмечает, что пояснял свою позицию им на встрече.

Политик добавил, что подобные переговоры проходили и с другими членами фракции.

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Арахамия подтвердил журналистам факт такой встречи.

"Это не допрос. Это беседа относительно того, чтобы он высказал свою позицию. Вы же знаете, у нас есть законопроекты, которые были переданы как безотлагательные и по ним у нас были решения фракций. Господин Поляков эти решения фракции игнорирует. Хотелось узнать, почему он игнорирует, есть ли у него собственная позиция или он ангажирован другими группами влияния. Он пояснил, что у него есть позиция", - сказал председатель фракции.

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Источник: https://censor.net.ua/n3159087
 
   
 Топ комментарии
 
Прогулював мабудь зебень уроки в Трускавці.
Не вивчив хто у плісняви головний
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Вызвал на ковер . - Орал ? - Хуже . Анал !
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Прогулював мабудь зебень уроки в Трускавці.
Не вивчив хто у плісняви головний
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ну, как прогуливали... с проститутками про анал договаривались..
Ведь новый глава СН сказал чётко - "партия "слуга народа" должна быть сексуальной!" Богдан вызывал "на ковер" нардепов от "Слуги народа" из-за неголосования за законопроекты, - депутат от "СН" Поляков - Цензор.НЕТ 9669
Эдак скоро все "слуги" в ВР начнут сексуальность по примеру Кивы демонстрировать Богдан вызывал "на ковер" нардепов от "Слуги народа" из-за неголосования за законопроекты, - депутат от "СН" Поляков - Цензор.НЕТ 9669
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Нехай "слуга урода" тішиться , що його ще "на підвал" не кинули 😕
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неа, это какой-то козел всё время орёт про "зраду" Богдан вызывал "на ковер" нардепов от "Слуги народа" из-за неголосования за законопроекты, - депутат от "СН" Поляков - Цензор.НЕТ 7909


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Правильно сделал, депутаты должны жестко придерживаться линии партии, иначе эта партия быстро сгниет изнутри.
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Партия зефилитиков по любому сгниет изнутри .
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Зачем они вообще туда ходят если обязаны голосовать как скажут? Зачем деньги на них тратить? Пускай Богдан с клоуном вдвоем голосуют..
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Поляков не быдло пастухов не признает но слушает. Тип олень полудикий.
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Правильно делает что вызывает. Они в парламент зачем шли ? Не хотят работать значит нах пошли
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