 "Слуга народа" предлагает Раде развивать пять ключевых направлений народовластия, - Стефанчук

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Интерфакс Украина" об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова"

Два ключевых элемента народовластия, по словам Стефанчука, это всеукраинский и местный референдумы.

Далее нардеп напомнил о "народных инициативах", в частности, законодательная инициатива и электронные петиции.

Четвертым проявлением народовластия Стефанчук назвал "отзыв" должностных лиц. По его словам, законопроект об импичменте – первый шаг в этом направлении.

Кроме того, разрабатывается законопроект о народном вето, которое будет регулировать решения должностных лиц.

Последним проявлением народовластия, согласно Стефанчуку, является "формулирование повестки дня", когда народ на местном или общенациональном уровне определяет, что "приоритетным является первое, второе и третье, а не то, что вы себе думаете".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы завершаем работу над блоком законопроектов по народовластию, - Стефанчук