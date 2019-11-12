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 Политика Украины
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Все про:ВР (23949) Слуга народа (460) Стефанчук Руслан (93)

 "Слуга народа" предлагает Раде развивать пять ключевых направлений народовластия, - Стефанчук

Первый замглавы Верховной Рады Руслан Стефанчук назвал пять ключевых направлений развития народовластия, которые "Слуга народа" предложит на рассмотрение парламента.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Интерфакс Украина" об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова"

Два ключевых элемента народовластия, по словам Стефанчука, это всеукраинский и местный референдумы.

Далее нардеп напомнил о "народных инициативах", в частности, законодательная инициатива и электронные петиции.

Четвертым проявлением народовластия Стефанчук назвал "отзыв" должностных лиц. По его словам, законопроект об импичменте – первый шаг в этом направлении.

Кроме того, разрабатывается законопроект о народном вето, которое будет регулировать решения должностных лиц.

Последним проявлением народовластия, согласно Стефанчуку, является "формулирование повестки дня", когда народ на местном или общенациональном уровне определяет, что "приоритетным является первое, второе и третье, а не то, что вы себе думаете".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы завершаем работу над блоком законопроектов по народовластию, - Стефанчук

Источник: https://censor.net.ua/n3159086
 
 
 Топ комментарии
 
первое направление - когда беня бабки с привата отдаст?!и когда он сядет?!
хватит уже врать народу..упыри зеленые
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Подивився на нього - чисто поп якийсь. Соболєв запропонував йому провести референдум щоб з/п була 5000 долярів. Всі будуть ЗА.
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первое направление - когда беня бабки с привата отдаст?!и когда он сядет?!
хватит уже врать народу..упыри зеленые
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наиважшим из народовластий есть богдановластие:


Богдан вызывал "на ковер" нардепов от "Слуги народа" из-за неголосования за законопроекты, - депутат от "СН" Поляков
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Подивився на нього - чисто поп якийсь. Соболєв запропонував йому провести референдум щоб з/п була 5000 долярів. Всі будуть ЗА.
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П'ять напрямків розвитку, які всі ведуть через бєню на росвю.
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Як з цього пригоду казав один дід з фільму "Весілля в Малинівці" - "Значит будут грабить" 😕
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Вся наша история выборов президентов, каждый из которых был хуже предыдущего, напоминает мне старый, бородатый анекдот:

Едет ковбой по прерии и вдруг появляется два десятка индейцев. Он говорит себе- Ну, вот и все...И вдруг он слышит внутренний голос: Скачи быстрее, я помогу. Скачет ковбой еще быстрее и видит, что индейцы его догоняют. Он говорит - Теперь точно все. А внутренний голос говорит- Отстреливайся! Ковбой скачет и отстреливается. Потом опять говорит- Точно мне хана!

- Нет,нет, - не унимается внутренний голос - доставай свое ружье и отстреливайся.
- Патроны кончились, хана.
- Нет, нет - не хана - твой верный револьвер еще с тобой.
И тут внезапно лошадь под ковбоем подстрелили, он поднимается с земли и видит что окружен жаждущими крови и его скальпа индейцами.
- Это точно хана - осознает наш герой.
- Нет, нет, это еще далеко не хана - не теряется внутренний голос - в твоем револьвере еще есть последний патрон - убей вождя.
Ковбой стреляет и убивает вождя
-Ну вот, говорит внутренний голос - а вот теперь пипец.
Вот так у нас было с выборами, пока наши граждане не выбрали Зе...Теперь точно пипец.
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Подзабытое "народовластие" заиграло новыми красками

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ммм... "всеукраинский и местный референдумы."
Какая милота, товарищи зебилы. "Ви зробили це разом!"
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Не забывайте, тААварищи зебилы, шо Майдан - тоже форма народовластия.А если забыли - спросите у вашего тААварища Чувокуни.
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Народний депутат фракції "СЛУГА НАРОДУ", ексжурналіст ОЛЕКСАНДР ДУБІНСЬКИЙ, його дружина і його матір володіють

24 квартирами загальною площею 2000 квадратних метрів,
земельними ділянками площею 70 соток та
17 автомобілями.
Загальна вартість майна складає 2,5 мільйони доларів
Джерело: розслідування "Наших Грошей" на Bihus.Info
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Еще один журнализд, почитатель ЗЕ
Согласно данным декларации Дмитрия ГОРДОНАзначится
· 4 земельных участков общей площадью около 20,5 га (2,5 га, 8148 кв. м., 6060 кв. м. и 3750 кв. м.);
· дом площадью 1548, 9 кв.м.;
· 14 квартир общей площадью почти 2,6 тыс. кв. м. (136,2 кв. м., 99,1 кв. м., 133 кв. м., 311,1 кв. м., 122,7 кв. м., 143,1 кв. м., 187,6 кв. м., 235,7 кв. м., 426,8 кв. м., 158 кв. м., 99 кв. м., 121,5 кв. м., 210,6 кв. м. и 211,7 кв. м.);
· 9 других объектов недвижимости общей площадью 4368 кв. м. (2835,9 кв. м., 320,8 кв. м., 384,6 кв. м., 203,6 кв. м., 128,5 кв. м., 105,2 кв. м., 119,6 кв. м., 209,7 кв. м. и 60 кв. м.);
· 3 автомобиля: BMW (2004 г. в.), Lexus (2005 г. в.) и Mercedes-Benz (2014 г. в.).
Кроме этого, Гордон имел часть в уставном фонде некой компании, в размере 183,2 тыс.грн.
В собственности семьи Дмитрия Гордона было еще 7 квартир общей площадью почти 677,64 кв. м. (155,4 кв. м., 78,8 кв. м., 47,6 кв. м., 27,4 кв. м., 52,64 кв. м., 154,8 кв. м. и 161 кв. м.).
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"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для населення на 14,7%
ПОНЕДІЛОК, 11 ЛИСТОПАДА 2019, 18:17
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