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 Политика Украины
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Все про:переговоры (3710) нормандская четверка (756) Пристайко (267)

 Дата проведения встречи глав "нормандской четверки" уже определена и обсуждается по дипломатическим каналам

Дата следующей встречи лидеров "нормандской четверки" уже определена и обсуждается по дипломатическим каналам, однако Россия еще не дала согласия на нее.

Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас фактически мяч на стороне России. Россия загнана в угол. Вы знаете, что канцлер Германии звонила Владимиру Путину, и я уверен, что как раз была об этом разговор - когда и как мы можем встретиться. По официальным распечатками разговора мы не видим конкретной даты, но по дипломатическим каналам эта дата обсуждается ", - сказал Пристайко.

Он добавил, что есть приблизительные даты, которых он не может сейчас назвать, потому что их должны согласовать все четыре стороны, чтобы найти время в графике своих лидеров. Но "эти конкретные числа есть", отметил министр.

Комментируя согласования итогового документа саммита как новой российской условия его проведения, Пристайко отметил, что на встрече политических советников "нормандской четверки" 2 сентября обсуждались только два условия, которые были зафиксированы официально: согласование формулы Штайнмайера и разведения войск на трех участках, завершившегося сегодня.

"Никакой третьей условия мы не обсуждали", - подчеркнул глава МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Даты проведения встречи лидеров "нормандской четверки" по-прежнему нет, нужно дождаться разведения сил на Донбассе, - Песков

Источник: https://censor.net.ua/n3159085
 
 
 Топ комментарии
 
😀Дата определена...но те... от желания которых эта встреча вообще может состояться или не состояться о ней не знают...
Клоун пристайка более правдоподобного бреда придуиать не смог что ли？
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Купил мужик виагру. Принес на работу, показал друзьям, пообсуждали.
При всех позвонил девушке, договорился насчет вечера...
На следующее утро приходит на работу, все бросаются к нему:
- Ну, как?
- Мужики, вещь! За три часа восемь раз удовольствие получил!
- Ух ты! А она?
- А она не пришла...
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это зеленого дурака загнали в угол и три ствола будут долбить его в Нормандии пока он Украину не сдаст целиком!
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Куди загнали росію? Поки ми замість Нормандських форматів бачимо ПП2.
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До появления Малороссийского федерального округа осталось пару недель
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Там сегодня всё российское, ничего там украинского нет.
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😀Дата определена...но те... от желания которых эта встреча вообще может состояться или не состояться о ней не знают...
Клоун пристайка более правдоподобного бреда придуиать не смог что ли？
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а зачем ?

его публика непритязательна
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однако Россия еще не дала согласия на нее ))))))))))))))))) Это уже не психбольница, это лишние хромосомы при рождении. Если не перед Владимиром Владимировиче Путиным, то пред кем будет играть на пианинЕ солистка?
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определена, но обсуждается и никто не согласился... ну и долбодятлы
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Значить тиснути треба на Будапештський меморандум і відновлення ядерного озброєння. Фахівці ще є.
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І що смішного? При бажанні і деяких вливаннях з бюджету, не так складно відновити. Нам же не в промислових масштабах треба. А так, від їбанутого сусіда.
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А в фізиків-ядерщиків? Ну от реально.Технологія, сировина, фахівці - є. Що ще треба?
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Ви можете тиснути лише на кнопки, не розуміючи за що голосуєте.
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Та да. "Організуємось, займіть свої місця, кожен голос, ставлю на голосування ". І так двадцять разів попри весь регламент.
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А ще не читать законопроекти. Далі ці закони будуть перекручувати.
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Напомнило анекдот, который заканчивается фразой "А она не пришла"
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Купил мужик виагру. Принес на работу, показал друзьям, пообсуждали.
При всех позвонил девушке, договорился насчет вечера...
На следующее утро приходит на работу, все бросаются к нему:
- Ну, как?
- Мужики, вещь! За три часа восемь раз удовольствие получил!
- Ух ты! А она?
- А она не пришла...
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Вот-вот.

Теперь это про уЗеленских и Нормандскую встречу.
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это зеленого дурака загнали в угол и три ствола будут долбить его в Нормандии пока он Украину не сдаст целиком!
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Эпическая сила !!!

Торжество жлобов и умственно отсталых ...
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Желательно бы до нового года успеть и прорисовать дальнейшие шаги.
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Пристайко что вообще там курит?
Или галюциногенные грибы жрёт?
Мяч на стороне РФ, как он сам говорит, пу согласие никакое не давал, а этот дурик вдруг лепит, что "Россия зажата в угол"
Какой нахрен угол? 🤪🤪🤪🤕
Был бы более тупой руководитель МИД хоть когда нибудь?
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