 Дата проведения встречи глав "нормандской четверки" уже определена и обсуждается по дипломатическим каналам

Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Сейчас фактически мяч на стороне России. Россия загнана в угол. Вы знаете, что канцлер Германии звонила Владимиру Путину, и я уверен, что как раз была об этом разговор - когда и как мы можем встретиться. По официальным распечатками разговора мы не видим конкретной даты, но по дипломатическим каналам эта дата обсуждается ", - сказал Пристайко.
Он добавил, что есть приблизительные даты, которых он не может сейчас назвать, потому что их должны согласовать все четыре стороны, чтобы найти время в графике своих лидеров. Но "эти конкретные числа есть", отметил министр.
Комментируя согласования итогового документа саммита как новой российской условия его проведения, Пристайко отметил, что на встрече политических советников "нормандской четверки" 2 сентября обсуждались только два условия, которые были зафиксированы официально: согласование формулы Штайнмайера и разведения войск на трех участках, завершившегося сегодня.
"Никакой третьей условия мы не обсуждали", - подчеркнул глава МИД.
Клоун пристайка более правдоподобного бреда придуиать не смог что ли？
его публика непритязательна
При всех позвонил девушке, договорился насчет вечера...
На следующее утро приходит на работу, все бросаются к нему:
- Ну, как?
- Мужики, вещь! За три часа восемь раз удовольствие получил!
- Ух ты! А она?
- А она не пришла...
Теперь это про уЗеленских и Нормандскую встречу.
Торжество жлобов и умственно отсталых ...
Или галюциногенные грибы жрёт?
Мяч на стороне РФ, как он сам говорит, пу согласие никакое не давал, а этот дурик вдруг лепит, что "Россия зажата в угол"
Какой нахрен угол? 🤪🤪🤪🤕
Был бы более тупой руководитель МИД хоть когда нибудь?