 Министр энергетики США Перри предложил Украине консультантами своих людей, они получили контракт на разведку залежей нефти и газа, - AP

По информации Associated Press, подписан 50-летний контракт на разведку залежей нефти и газа между Украиной и людьми министра энергетики США Рика Перри, передает Цензор.НЕТ.

Это произошло после того, как американский чиновник посетил инаугурацию Зеленского. Тогда Перри вручил новому украинскому президенту список людей, которых он рекомендовал в качестве консультантов по вопросам энергетики. Одним из четырех имен был его давний политический покровитель Майкл Блейзер.

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Издание выяснило, что позже Блейзер и его деловой партнер Алекс Крэнберг подали заявку на разведку нефти и газа на контролируемом украинским правительством Варвинском месторождении.

AP удалось получить внутреннюю документацию украинского правительства. Согласно документам, за права на бурение бизнесмены предложили Украине на миллионы долларов меньше, чем их единственный конкурент. Правительственная комиссия обосновала свой выбор тем, что у компании Блейзера и Крэнберга лучше технические и финансовые возможности.

В статье отмечается, что во время поездок в Киев Перри ясно дал понять, что он близок с Блейзером и Крэнбергом. Первый - украинско-американский инвестор и давний соратник Перри. Крэнберг крупный донор республиканцев, который предоставлял Перри роскошный корпоративный самолет во время выборов президента в 2012 году.

Журналисты не добились комментария от Офиса президента Зеленского. Пресс-секретарь Перри заявил, что министр энергетики защищает энергетическую отрасль США во всем мире, в том числе в Украине. В заявлении AP Блейзер отрицает, что Перри помог фирме заключить газовую сделку.

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Напомним, министр энергетики США Рик Перри, который покидает кабинет Трампа, отрицал, что его отставка связана с его участием в политике администрации США на украинском направлении, которая стала предметом внимания в контексте расследования по импичменту.