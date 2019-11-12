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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (3612) консультации (41) США (15745) энергетика (1122) Перри Рик (33)

 Министр энергетики США Перри предложил Украине консультантами своих людей, они получили контракт на разведку залежей нефти и газа, - AP

Двое политических соратников Рика Перри получили контракт на разведку залежей нефти и газа в Украине после встречи министра энергетики США с президентом Владимиром Зеленским.

По информации Associated Press, подписан 50-летний контракт на разведку залежей нефти и газа между Украиной и людьми министра энергетики США Рика Перри, передает Цензор.НЕТ.

Это произошло после того, как американский чиновник посетил инаугурацию Зеленского. Тогда Перри вручил новому украинскому президенту список людей, которых он рекомендовал в качестве консультантов по вопросам энергетики. Одним из четырех имен был его давний политический покровитель Майкл Блейзер.

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Издание выяснило, что позже Блейзер и его деловой партнер Алекс Крэнберг подали заявку на разведку нефти и газа на контролируемом украинским правительством Варвинском месторождении.

AP удалось получить внутреннюю документацию украинского правительства. Согласно документам, за права на бурение бизнесмены предложили Украине на миллионы долларов меньше, чем их единственный конкурент. Правительственная комиссия обосновала свой выбор тем, что у компании Блейзера и Крэнберга лучше технические и финансовые возможности.

В статье отмечается, что во время поездок в Киев Перри ясно дал понять, что он близок с Блейзером и Крэнбергом. Первый - украинско-американский инвестор и давний соратник Перри. Крэнберг крупный донор республиканцев, который предоставлял Перри роскошный корпоративный самолет во время выборов президента в 2012 году.

Журналисты не добились комментария от Офиса президента Зеленского. Пресс-секретарь Перри заявил, что министр энергетики защищает энергетическую отрасль США во всем мире, в том числе в Украине. В заявлении AP Блейзер отрицает, что Перри помог фирме заключить газовую сделку.

Также читайте: Министр энергетики США Перри отказывается давать показания в Конгрессе по делу об импичменте Трампа

Напомним, министр энергетики США Рик Перри, который покидает кабинет Трампа, отрицал, что его отставка связана с его участием в политике администрации США на украинском направлении, которая стала предметом внимания в контексте расследования по импичменту.

Источник: https://censor.net.ua/n3159084
 
   
 Топ комментарии
 
И эти американцы учат нас борьбе с коррупцией
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Журналисты не добились комментария от Офиса президента Зеленского. Пресс-секретарь Перри заявил, что министр энергетики защищает энергетическую отрасль США во всем мире, в том числе в Украине. В заявлении AP Блейзер отрицает, что Перри помог фирме заключить газовую сделку. Источник: https://censor.net.ua/n3159084
Тобто про цю корупцію Корупція.інфо буде мовчати.
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американская нефтевышка это гарантия безопасности круче Будапештского меморандума -

как американцы красиво положили пригожинцев в Сирии, которые хотели нефтепромысел отжать
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И эти американцы учат нас борьбе с коррупцией
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американская нефтевышка это гарантия безопасности круче Будапештского меморандума -

как американцы красиво положили пригожинцев в Сирии, которые хотели нефтепромысел отжать
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Давно розвідано.Україна посідає 25-е місце по залежам нафти та газу.Тому агресор та окупант і відбирає насамперед такі райони.Звичайно,що захищатися зараз у світі може тільки сильний світу.Америка захищатиме Україну і в такий спосіб.Тому не той друг,що в очі бреше,що любить,а таємно зливає Кримський шельф,а той друг-хто надав зброю для захисту і хоче взяти під захист родовища та видобування.Не розуміти це може тільки ворог України та ворог Америки.Ви думаєте,що димократи не мають відкатів за Крим,та не в долі по СП та ПП?Помиляєтесь-452млрд.долларів інвестицій в рашизм-тому підтвердження,а їх "світ без границь" навіть по урану-це гегемонія,де Україна-противник,бо навіть більшість її діаспори у США-прореспубліканська,а дими ЕС взагалі хочуть за рахунок українських чорноземів списати 30трлн.свого зовнішнього боргу світовому банкові-труби ведуть в обхід.Прикро,але це їм таки вдасться,якщо республіканців не стане при владі у США,бо Україна-не нація.
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Журналисты не добились комментария от Офиса президента Зеленского. Пресс-секретарь Перри заявил, что министр энергетики защищает энергетическую отрасль США во всем мире, в том числе в Украине. В заявлении AP Блейзер отрицает, что Перри помог фирме заключить газовую сделку. Источник: https://censor.net.ua/n3159084
Тобто про цю корупцію Корупція.інфо буде мовчати.
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В своё время в Харьковском универе, на геолого-разведочном факультете столько тех геологов наклепали----что всю Сибирь потом перекопали. Кончились что ли? Тут всё разведано, продано, перекопано и зарыто. Пусть роют----меньше нам ямы копать будет.
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С другой стороны Штаты можно понять, им очень нужна нефть.
"Объем импорта российской нефти в США вырос почти в три раза за пять месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 19,94 млн баррелей. ... Исходя из данных EIA и средней цены нефти марки Urals, в указанный период стоимость импорта сырой нефти в США из России могла составить $1,32 млрд. ... Статистика EIA содержит данные об импорте нефти, добытой в России, однако ее поставщиками не обязательно могут быть российские компании.
Одновременно поставки нефти из Венесуэлы в США за январь-май снизились примерно в 2,5 раза в сравнении с прошлым годом, а в мае практически обнулились. В результате Россия с марта опередила Венесуэлу по объемам поставок в США и вышла на восьмое место в списке крупнейших поставщиков..."
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США не использует своей нефти)) они же умные , типа...а то что всем известно - это ложь, бред для совсем тупых, которых готовят и у нас, благодаря реформам школьным)
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а у нас что, своих выпускников Франковского института нефти и газа недостаточно?...весь газ и вся нефть расеи ими открыты, пробурены и транспортируются по сей день....
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мне интересно каким способом АР удалось получить документы и кто этот загадочный единственный конкурент
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AP удалось получить внутреннюю документацию украинского правительства Источник: https://censor.net.ua/n3159084
Пранкеры звонили или Ежова на рпботе восстановили
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Якщо Україна отримає ще військову допомогу то це потрібно враховувати.
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Что они разведывать собрались? Давно разведаное при СССР? Тогда технологий не было все достать, сейчас - бкри - не хочу!!! кому вы втираете?!!! Разведчики!!!
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І що? У Байдена та Полоссі рідні синочки Хантер та Пол були в свій час в Україні "фінансовими консультантами"-діставали зарплатню та працювали над фінансуванням політ.сил їхніх батьків,а простіше сказати "пиляли фонди МВФ та американську допомогу" Україні.Тут лобіювання узаконено настільки,що зараз волати ослам "імпічмент" не заборонено навіть тоді,коли їхні вуха стричать з оборудок на мільярди долларів по всьому світу.Політика-річ дуже дорога.
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