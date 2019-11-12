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Все про:комитет (436) Яременко Богдан (82) Слуга народа (460) Кравчук Евгения (4)

 На должность главы комитета по иностранным делам претендует 4 депутата, - замглавы фракции "СН" Кравчук

На сегодняшнем заседании фракции Слуги народа депутаты рассмотрели заявление главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдана Яременко и определились с претендентами на его должность.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке замглавы фракции СН Евгения Кравчук.

По словам Кравчук, Яременко никоим образом не нарушил ни закон, ни обещания, данные избирателям и команде, которая выдвинула его кандидатом в депутаты.

Во фракции СН выразили надежду, что Яременко продолжит работать в составе комитета по внешней политике и фракции.

Отмечается, что на должность председателя комитета претендует несколько депутатов: Галина Михайлюк, Елизавета Ясько, Святослав Юраш и Александр Мережко.

Кравчук написала, что по этому поводу во фракции СН пройдут внутренние праймериз, на которых определят сильнейшего из кандидатов.

Галина Михайлюк - правовед, доктор юридических наук, советник по вопросам подготовки законов Консультативной миссии Европейского Союза в Украине.

Елизавета Ясько - политолог, окончила философский факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Святослав Юраш - с 2013 по 2014 год учился в Варшавском и Калькуттском университетах на факультета международных отношений. Самый молодой в истории народный депутат Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Яременко уберут с должности председателя комитета ВР, - решение "Слуги народа"

Источник: https://censor.net.ua/n3159083
 
 
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Тобто Яременко залишають у ВР і він продовжить замовляти повій під час роботи. Це все, що треба знати про СН.
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У СыНы суцільні скандали. До чого б це?
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Впечатляет биография кандидата Юраша! Ад 2 универа за 2 года прошел, а еще, наверное, украинский какой. Одно слово, вундеркиндер.
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Совсем там чокнулись эти СН. Юраш, сц@ко, будет формировать внешнюю политику Украины.!!!!!!!!!!!!!!!! Это полный трындец. Что, лучше никого не нашли? Нет слов
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