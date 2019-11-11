Об этом он сказал в интервью американскому каналу WCSC-TV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. Интервью распространил также Государственный департамент США.
Отвечая на вопрос о процедуре импичмента Трампа из-за его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, Помпео напомнил, что является "частью политики Америки в отношении Украины".
"Мы хотели убедиться, что коррупция, которая ужасно долго существовала в Украине будет преодолена, и президент Зеленский имел возможность это сделать. И действующий президент (Трамп. - Ред.) хотел также убедиться, что (президент России. - Ред.) Владимир Путин не сможет доставить неприятности народу Украины, поэтому мы предоставили украинцам оборонительное оружие", - сказал он.
Помпео напомнил, что администрация предшественника Трампа Барака Обамы не прибегала к таким мерам поддержки Украины.
"Мы дали им реальное оружие, которым они могли воевать против русских. Я горжусь тем, какую политику администрация (Трампа. - Ред.) осуществляет в отношении Украины", - добавил государственный секретарь.
Мы гордимся общественным строем.
Мы бумажные важные люди,
Мы и были, и есть, мы и будем.
Наша служба трудна изначально,
Надо знать, что желает начальник.
Угадать, согласиться, не спорить,
И карьеры своей не испортить.
Чтобы сдвинулась с места бумага
Тут и гибкость нужна и отвага,
Свою подпись поставить иль визу
Всё равно что пройти по карнизу.
По его словам, это подтверждает, что США не остановить перед международными договоренностями.
«В этой вседозволенности они начинают немного забываться и говорить всё то, что, наверно, уважающее себя государство не только бы не делало, но и вслух бы не озвучивало», - добавил Шерин.
Также он заявил, что американцы понимают, что на данный момент не существует международного сообщества, которое могло бы повлиять на США.