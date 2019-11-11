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 Политика Украины, За рубежом
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 Горжусь политикой администрации Трампа по Украине, - Помпео

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что гордится решениями президента Дональда Трампа по Украине.

Об этом он сказал в интервью американскому каналу WCSC-TV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. Интервью распространил также Государственный департамент США.

Отвечая на вопрос о процедуре импичмента Трампа из-за его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, Помпео напомнил, что является "частью политики Америки в отношении Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США ищут сферы сотрудничества с Россией, но продолжат противодействовать ей в Украине и Сирии, - Помпео

"Мы хотели убедиться, что коррупция, которая ужасно долго существовала в Украине будет преодолена, и президент Зеленский имел возможность это сделать. И действующий президент (Трамп. - Ред.) хотел также убедиться, что (президент России. - Ред.) Владимир Путин не сможет доставить неприятности народу Украины, поэтому мы предоставили украинцам оборонительное оружие", - сказал он.

Помпео напомнил, что администрация предшественника Трампа Барака Обамы не прибегала к таким мерам поддержки Украины.

"Мы дали им реальное оружие, которым они могли воевать против русских. Я горжусь тем, какую политику администрация (Трампа. - Ред.) осуществляет в отношении Украины", - добавил государственный секретарь.

Источник: https://censor.net.ua/n3159082
 
   
 Топ комментарии
 
Мы не пашем, не сеем, не строим,
Мы гордимся общественным строем.
Мы бумажные важные люди,
Мы и были, и есть, мы и будем.

Наша служба трудна изначально,
Надо знать, что желает начальник.
Угадать, согласиться, не спорить,
И карьеры своей не испортить.

Чтобы сдвинулась с места бумага
Тут и гибкость нужна и отвага,
Свою подпись поставить иль визу
Всё равно что пройти по карнизу.
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не учите нас жить-лучше помогите оружием...реально и вовремя... Горжусь политикой администрации Трампа по Украине, - Помпео - Цензор.НЕТ 1451
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Ну и спрыгни с небоскреба -просто Мы тоже "гордимся"...
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Мы не пашем, не сеем, не строим,
Мы гордимся общественным строем.
Мы бумажные важные люди,
Мы и были, и есть, мы и будем.

Наша служба трудна изначально,
Надо знать, что желает начальник.
Угадать, согласиться, не спорить,
И карьеры своей не испортить.

Чтобы сдвинулась с места бумага
Тут и гибкость нужна и отвага,
Свою подпись поставить иль визу
Всё равно что пройти по карнизу.
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Да ты перестроечник епть! Расстрелять!
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*Мы не сеем и не пашем---а валяем дурака. С колокольни -уем машем----разгоняем облака*. Из раннего. Избранное.
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не учите нас жить-лучше помогите оружием...реально и вовремя...
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Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин оценил слова госсекретаря США Майка Помпео о поставках на Украину оружия «для войны с русскими». Об этом сообщает RT.
По его словам, это подтверждает, что США не остановить перед международными договоренностями.
«В этой вседозволенности они начинают немного забываться и говорить всё то, что, наверно, уважающее себя государство не только бы не делало, но и вслух бы не озвучивало», - добавил Шерин.
Также он заявил, что американцы понимают, что на данный момент не существует международного сообщества, которое могло бы повлиять на США. Горжусь политикой администрации Трампа по Украине, - Помпео - Цензор.НЕТ 320
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Ясный член, такого п**деца Украине еще никто не презентовал
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Госсекретарь США Майк Помпео заявил о необходимости изыскать точки соприкосновения ( американское кидалово, хочет повторить соприкосновение,с рашистом подобное Будапештскому ,,,)для сотрудничества с Россией, однако, по его словам, Вашингтон продолжит оказывать сопротивление действиям России в Украине .. нет веры американским 3,14стаболам
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Ну и спрыгни с небоскреба -просто Мы тоже "гордимся"...
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Зрада за зрадою. Коли Помпео тільки став держ.секретарем, порохи текли від щастя. А нині і Макрон, Трамп, Помпео, Меркель, Борис Джонсон огенти кремля. Страшно стало жити. В Україні винайшли вічний двигун продукції огентів. Хоч щось.
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Как иало чувачку нужно для гордости...оказывается...
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Такої ганьби,як Трамп Штати,ще не знали.
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