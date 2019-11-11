 Горжусь политикой администрации Трампа по Украине, - Помпео

Об этом он сказал в интервью американскому каналу WCSC-TV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. Интервью распространил также Государственный департамент США.

Отвечая на вопрос о процедуре импичмента Трампа из-за его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, Помпео напомнил, что является "частью политики Америки в отношении Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США ищут сферы сотрудничества с Россией, но продолжат противодействовать ей в Украине и Сирии, - Помпео

"Мы хотели убедиться, что коррупция, которая ужасно долго существовала в Украине будет преодолена, и президент Зеленский имел возможность это сделать. И действующий президент (Трамп. - Ред.) хотел также убедиться, что (президент России. - Ред.) Владимир Путин не сможет доставить неприятности народу Украины, поэтому мы предоставили украинцам оборонительное оружие", - сказал он.

Помпео напомнил, что администрация предшественника Трампа Барака Обамы не прибегала к таким мерам поддержки Украины.

"Мы дали им реальное оружие, которым они могли воевать против русских. Я горжусь тем, какую политику администрация (Трампа. - Ред.) осуществляет в отношении Украины", - добавил государственный секретарь.