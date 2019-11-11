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Все про:НАБУ (2944) банки (1648) задержание (5542) ВАБ Банк (1)

 Задержано 7 лиц, подозреваемых в завладении средствами стабилизационного кредита, выданного "ВиЭйБи Банку" в 2014 г, - НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро обнародовало информацию о том, что сотрудники бюро задержали семерых лиц, подозреваемых в завладении средствами стабилизационного кредита. выданного "ВиЭйБи Банку".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке НАБУ.

В сообщении отмечается: "В ответ на запросы СМИ сообщаем, что НАБУ и САП 11 ноября задержали 7 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины в 2014 году ПАО "ВиЭйБи Банку".

Речь идет о бывших и действующих должностных лицах Национального банка Украины, ПАО "ВиЭйБи Банк" и частных компаний, связанных с конечными бенефициарами "ВиЭйБи Банка".

Предварительно действия задержанных квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения. Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить учитывая необходимость сохранения тайны следствия".

Также читайте: Сотрудники НАБУ находятся в Райффайзен Банке, чтобы задержать главу правления Писарука, - "НВ"

Источник: https://censor.net.ua/n3159081
 
 
 Топ комментарии
 
я так гляжу -расследуются все события предыдущих годов но не "ранее" 2014года...
"совпадение"...?! Задержано 7 лиц, подозреваемых в завладении средствами стабилизационного кредита, выданного "ВиЭйБи Банку" в 2014 г, - НАБУ - Цензор.НЕТ 4464
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⚡️ НАБУ задержало бывшего первого заместителя председателя Нацбанка Александра Писарука по делу аграрного олигарха Олега Бахматюка.

Писарук проходит по делу о разграблении рефинансирования 1 миллиарда 200 миллионов гривен, которое было выделено на один из банков Бахматюка - VAB Bank.

Вместо внесения залога на 1 миллиард 200 миллионов Бахматюк внес залог на значительно меньшую сумму, а после этого деньги были выведены из банка.

В настоящее время Писарук работал главой правления одного из крупнейших банков Украины - Райффайзен Банка Аваль. В Нацбанке был бывшим первым заместитель ныне опальной экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, которая живет в Лондоне.

Сам Бахматюк сбежал из Украины.
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Пора всех уродов собирать

10.03.2017 Экс-нардеп Шепелев (блок Тимошенко, банкир Родовид Банк) заявил, что Турчинов (блок Тимошенко) и Лукьянчук (блок Тимошенко) вывели в офшоры $800 млн из госбюджета и помощи МВФ
Возможно это ложь, но заявления в суд на однопартийца-банкира не последовало. (авт.)

Он добавил, что Турчинов и Лукьянчук "обложили данью руководителей министерств и государственных предприятий Украины, вынуждая их похищать бюджетные средства, организовывать поборы с подчиненных и брать взятки от населения".
...Именно там Турчинов хранил украденные миллионы и проводил "секретные" совещания, на которых планировались убийства политиков и бизнесменов", - добавил экс-нардеп.
...прикрывал эту банду бывший министр внутренних дел Юрий Луценко, который сегодня занимает должность генерального прокурора.
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я так гляжу -расследуются все события предыдущих годов но не "ранее" 2014года...
"совпадение"...?! Задержано 7 лиц, подозреваемых в завладении средствами стабилизационного кредита, выданного "ВиЭйБи Банку" в 2014 г, - НАБУ - Цензор.НЕТ 4464
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Шоколад не дає вам думати. Його забагато в вашому організмі. Це така нова хвороба. Шоколадна деменція. Можете стати піддослідним волонтером . Для вивчення етодів її лікування.
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Есть халва. Пробовал? Помогает воспринимать мир положительно.
Затримано 7 осіб, підозрюваних у заволодінні коштами стабілізаційного кредиту, виданого "ВіЕйБі Банку" в 2014-му, - НАБУ - Цензор.НЕТ 4343
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все же петро прорасследовал и все чисто, даже работая в команде азарова министром коррупцию не видел.
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Ранее 2014 года должны были уже давно расследовать и посадить виновных при правлении циничной барыги, но подбарыжники пять лет жрали соевое дерьмо и не возмущались, что нет расследований.
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И, что далее?
И это не риторический вопрос мля!
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Ты воровал вместе с ними? Ну так тебе то что переживать? или ты порохосран?
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Что же это делается?

Так они всех честных пересажают...
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Там нету честных...
Хотя вы отчасти правы, если уж кого-то и нужно будет посадить, то посадят как раз честного...
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простой передел сфер влияния...и так каждые 5 лет...
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отнюдь... Затримано 7 осіб, підозрюваних у заволодінні коштами стабілізаційного кредиту, виданого "ВіЕйБі Банку" в 2014-му, - НАБУ - Цензор.НЕТ 9197 я о тенденции...янык и Крым уже никому не интересны...
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"ВиЭйБи Банк" Затримано 7 осіб, підозрюваних у заволодінні коштами стабілізаційного кредиту, виданого "ВіЕйБі Банку" в 2014-му, - НАБУ - Цензор.НЕТ 2135
Представляю, что он делал с вкладчиками. Киве и Ярёменко такое даже не снилось.
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ПАО "Виэйби банк" принадлежит российскому бизнесмену Сергею Максимову. Крупнейшим акционером этого банка является Олег Бахматюк (86,778%), который часто пиарится в роли Святого мученика Христофора на "Цензор.НЕТ". Видимо в 2014г. Гонтарева просто не знала этой информации и накидала деньжат на мелкие расходы хорошим людям по доброте душевной.
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А в Приват в то же время больше 2 млрд$ которые ушли в офшор в течении суток. Там всю ОПу нужно под нож пускать, выводили через клоунов в том числе....
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А подбарыжником лишь бы жрать соевое дерьмо, мозга думать ведь нет, перевести такие суммы за день без разрешения финмониторинга или Нацбанка нельзя.
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Даю наводку. Коломойский и Зеленский. Второй как раз получил те самые деньги с Привита на свой счет
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Украсть 1,2 млрд . кредита и Глава НБУ ничего не видела ? А Гарант , мимо которого даже мухи бесплатно не пролетали ? Не поэтому ли Валерия Гонтарева любит Лондон ? А впрочем какая разница , кушай Рошеновскую халву и бросайся дерьмом в Зеленского , - ты же патриот Украины ?
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1.2 млрд по сравнению с 5-тью из "Привата"... и Зе-никакой реакции... Затримано 7 осіб, підозрюваних у заволодінні коштами стабілізаційного кредиту, виданого "ВіЕйБі Банку" в 2014-му, - НАБУ - Цензор.НЕТ 3948
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50% - такое количество коммерческих банков исчезло во время руководства Валерии Гонтаревой
https://24tv.ua/ru/cifra_tag5121/
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Хочешь всех обмануть? или сам себя? т.е., кроме Привата и банка Бахматюка, при Гонтаревой у других банков не было никаких проблем? Зе поумнее ПеПо, если Зе-никакой реакции, или ПеПо по-наглее Зе, - на твой выбор.
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⚡️ НАБУ задержало бывшего первого заместителя председателя Нацбанка Александра Писарука по делу аграрного олигарха Олега Бахматюка.

Писарук проходит по делу о разграблении рефинансирования 1 миллиарда 200 миллионов гривен, которое было выделено на один из банков Бахматюка - VAB Bank.

Вместо внесения залога на 1 миллиард 200 миллионов Бахматюк внес залог на значительно меньшую сумму, а после этого деньги были выведены из банка.

В настоящее время Писарук работал главой правления одного из крупнейших банков Украины - Райффайзен Банка Аваль. В Нацбанке был бывшим первым заместитель ныне опальной экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, которая живет в Лондоне.

Сам Бахматюк сбежал из Украины.
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Колишня очільниця Національного банку України Валерія Гонтарева заявила, що можливе затримання голови правління Райффайзен Банку Аваль Олександра Писарука пов'язане з його роботою в НБУ, сказала в коментарі виданню НВ.
"Ні з МВФ, ні з Райффайзеном ж (не пов'язано). Він тільки вийшов на роботу туди. Терор міцнішає", - сказала вона.
За словами Гонтаревої, під час роботи в Нацбанку Писарук відповідав за банківський нагляд.
"Ми з ним і розчищали всі ці авгієві стайні", - зазначила ексголова НБУ.
Раніше ЗМІ повідомили, що співробітники НАБУ у понеділок ввечері прийшли в офіс одного з найбільших банків України - Райффайзен Банку Аваль, щоб затримати главу правління Олександра Писарука.
Писарук з 2014 по 2015 рік був першим заступником голови Національного банку Валерії Гонтаревої. За даними видання, банкіра Писарука звинувачують у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
Згодом у НАБУ заявили, що загалом затримано сім осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України у 2014 році ПАТ "ВіЕйБі Банк".
Йдеться про колишніх та чинних посадовців Національного банку України, ПАТ "ВіЕйБі Банк" та приватних компаній, пов'язаних із кінцевими бенефіціарами "ВіЕйБі Банку".
Так наросчищала , что отсиживалась на Мальдивах , а теперь будет просить политическое убежище в Англии .И кто был автором поджога ее дома ?
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Зеленый террор ? Или просто воровской банковский бизнес берут за жабры ?
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Пора всех уродов собирать

10.03.2017 Экс-нардеп Шепелев (блок Тимошенко, банкир Родовид Банк) заявил, что Турчинов (блок Тимошенко) и Лукьянчук (блок Тимошенко) вывели в офшоры $800 млн из госбюджета и помощи МВФ
Возможно это ложь, но заявления в суд на однопартийца-банкира не последовало. (авт.)

Он добавил, что Турчинов и Лукьянчук "обложили данью руководителей министерств и государственных предприятий Украины, вынуждая их похищать бюджетные средства, организовывать поборы с подчиненных и брать взятки от населения".
...Именно там Турчинов хранил украденные миллионы и проводил "секретные" совещания, на которых планировались убийства политиков и бизнесменов", - добавил экс-нардеп.
...прикрывал эту банду бывший министр внутренних дел Юрий Луценко, который сегодня занимает должность генерального прокурора.
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Я абсолютно уверен что когда зеленые сопли смоют в унитаз истории люди просто охренеют от того что вскроется после них. Все предпосылки к этому уже видно невооруженым глазом даже зебилам. Эта вдаст уже токсична через какие то пять месяцев. А что будет через год?
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Иди еще наверни соевого дерьмица, за пять лет наверное уже привык думаешь что шоколад ешь.
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