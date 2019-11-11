 Задержано 7 лиц, подозреваемых в завладении средствами стабилизационного кредита, выданного "ВиЭйБи Банку" в 2014 г, - НАБУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке НАБУ.
В сообщении отмечается: "В ответ на запросы СМИ сообщаем, что НАБУ и САП 11 ноября задержали 7 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины в 2014 году ПАО "ВиЭйБи Банку".
Речь идет о бывших и действующих должностных лицах Национального банка Украины, ПАО "ВиЭйБи Банк" и частных компаний, связанных с конечными бенефициарами "ВиЭйБи Банка".
Предварительно действия задержанных квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения. Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить учитывая необходимость сохранения тайны следствия".
"совпадение"...?!
И это не риторический вопрос мля!
Так они всех честных пересажают...
Хотя вы отчасти правы, если уж кого-то и нужно будет посадить, то посадят как раз честного...
Представляю, что он делал с вкладчиками. Киве и Ярёменко такое даже не снилось.
https://24tv.ua/ru/cifra_tag5121/
Писарук проходит по делу о разграблении рефинансирования 1 миллиарда 200 миллионов гривен, которое было выделено на один из банков Бахматюка - VAB Bank.
Вместо внесения залога на 1 миллиард 200 миллионов Бахматюк внес залог на значительно меньшую сумму, а после этого деньги были выведены из банка.
В настоящее время Писарук работал главой правления одного из крупнейших банков Украины - Райффайзен Банка Аваль. В Нацбанке был бывшим первым заместитель ныне опальной экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, которая живет в Лондоне.
Сам Бахматюк сбежал из Украины.
"Ні з МВФ, ні з Райффайзеном ж (не пов'язано). Він тільки вийшов на роботу туди. Терор міцнішає", - сказала вона.
За словами Гонтаревої, під час роботи в Нацбанку Писарук відповідав за банківський нагляд.
"Ми з ним і розчищали всі ці авгієві стайні", - зазначила ексголова НБУ.
Раніше ЗМІ повідомили, що співробітники НАБУ у понеділок ввечері прийшли в офіс одного з найбільших банків України - Райффайзен Банку Аваль, щоб затримати главу правління Олександра Писарука.
Писарук з 2014 по 2015 рік був першим заступником голови Національного банку Валерії Гонтаревої. За даними видання, банкіра Писарука звинувачують у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
Згодом у НАБУ заявили, що загалом затримано сім осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України у 2014 році ПАТ "ВіЕйБі Банк".
Йдеться про колишніх та чинних посадовців Національного банку України, ПАТ "ВіЕйБі Банк" та приватних компаній, пов'язаних із кінцевими бенефіціарами "ВіЕйБі Банку".
Так наросчищала , что отсиживалась на Мальдивах , а теперь будет просить политическое убежище в Англии .И кто был автором поджога ее дома ?
10.03.2017 Экс-нардеп Шепелев (блок Тимошенко, банкир Родовид Банк) заявил, что Турчинов (блок Тимошенко) и Лукьянчук (блок Тимошенко) вывели в офшоры $800 млн из госбюджета и помощи МВФ
Возможно это ложь, но заявления в суд на однопартийца-банкира не последовало. (авт.)
Он добавил, что Турчинов и Лукьянчук "обложили данью руководителей министерств и государственных предприятий Украины, вынуждая их похищать бюджетные средства, организовывать поборы с подчиненных и брать взятки от населения".
...Именно там Турчинов хранил украденные миллионы и проводил "секретные" совещания, на которых планировались убийства политиков и бизнесменов", - добавил экс-нардеп.
...прикрывал эту банду бывший министр внутренних дел Юрий Луценко, который сегодня занимает должность генерального прокурора.