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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Вовк Дмитрий (109) САП (1184) Антикоррупционный суд (533) Роттердам+ (49)

 ВАКС заочно арестовал экс-главу НКРЭКУ Вовка по делу о "Роттердам+", - САП

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда заочно арестовала бывшего главу Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

Отметим, что ранее 11 ноября в САП сообщили об аналогичном решении в отношении бывшего заместителя отдела энергорынка НКРЭКУ Владимира Бутовского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "За 2,5 года НАБУ смогло написать против меня лишь на 15-страничный документ" - экс-глава НКРЭКУ Вовк

"Таким образом, апелляционная палата ВАКС отменила решение суда первой инстанции, которыми было отказано прокурорам САП и детективам НАБУ в удовлетворении ходатайств об избрании указанным лицам мер в виде содержания под стражей в связи с международным розыском", - говорится в заявлении прокуратуры.

ВАКС заочно арестовал экс-главу НКРЭКУ Вовка по делу о Роттердам+, - САП 01

Адвокат Вовка и Бутовского Ирина Одинец в Facebook назвала суд "предвзятым", а его решение - "серьезным аргументом в пользу полной политической мотивированности дела и предвзятости следствия".

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины в рамках расследования уголовного производства по формуле Роттердам+ в августе 2019 года уведомило о подозрении советника директора "ДТЭК Востокэнерго" Лисового и генерального директора "ДТЭК Сети" Гелюха.

8 августа детективы НАБУ уведомили о подозрении в злоупотреблении служебным положением шестерых человек, причастных к введению так называемой формулы "Роттердам+", в том числе экс-главу НКРЭКУ.

Также на Цензор.НЕТ: Суд арестовал на 2 месяца экс-члена НКРЭКУ Евдокимова с альтернативой залога в 2 млн грн

Дмитрий Вовк назвал действия НАБУ "абсурдными", а дело "Роттердам+" - "раскрученным медийно-юридическим пузырем".

Экс-руководителя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка объявили в международный розыск.

Источник: https://censor.net.ua/n3159080
 
   
 Топ комментарии
 
Заблаговременно сбежал шестёрка соево-донецкая
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От, мля, и тут политические преследования! ВАКС заочно арестовал экс-главу НКРЭКУ Вовка по делу о "Роттердам+", - САП - Цензор.НЕТ 6490
Доколе это будет продолжаться? ВАКС заочно арестовал экс-главу НКРЭКУ Вовка по делу о "Роттердам+", - САП - Цензор.НЕТ 6490
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так Портнов уже вернулся
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Заблаговременно сбежал шестёрка соево-донецкая
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Тарифы снизили , воровать перестали ?
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нууу, теперь зато беня коломойша и герус продают уголь Украине по 3000 грн (по роттердам+ было 1700 грн) и импорт э/э из рашки наращивают...
Зебилы счастливы как никогда - комуналка растет, субсидии отменяются - эпоха зубожиння для бени наконец-то скинчилася ВАКС заочно заарештував ексглаву НКРЕКП Вовка у справі про "Роттердам +", - САП - Цензор.НЕТ 4968
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А кому они продают? Гудок сам имеет шахты, не понятно зачем ему надо было Роттердам+.
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От, мля, и тут политические преследования! ВАКС заочно арестовал экс-главу НКРЭКУ Вовка по делу о "Роттердам+", - САП - Цензор.НЕТ 6490
Доколе это будет продолжаться? ВАКС заочно арестовал экс-главу НКРЭКУ Вовка по делу о "Роттердам+", - САП - Цензор.НЕТ 6490
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а чё ты лыбишься, чмо сепарское ?

тут реально политическое преследование.

и после суда ЕСПЧ из бюджета этому чуваку заплатят компенсацию за приколы Зелёной Сопли
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Зебіли ваааааще страх потіряли!!! Переслідують самих патріотичних патріотів!!! При Порошенку такого не було!! Верніть нам Порошенку!!!!
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В оправдание Роттердам+ может быть только Роттердам - т.е. раксстрелять подонков от Роттердам+ и нех нам травить про европейскость! В расход так в расход!
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а потом и тебя.

кстати
из тебя можно портфель пошить для адвоката Бени.
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Замечательно ...но вот тарифы чёй-то не того ,не падають ....
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Платежка твоя не Вовк, в Европу не убежит.
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так а чё тариф не падает после побега Вовка ?

Теперь Вовка наживается ?
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Наверно у ЗеВовки есть свои Вовки.
Вот вообще он же дал задание Гончаруку снизить тарифы, а не справится то уволит. Я еще не забыл а ты забыл. Посмотрим.
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а виноват во всём этом кто ?

Из трёх попыток три раза ПО - РО - ШЕН - КО
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дык, помнится сегодня тарифы уже и "снизили" ВАКС заочно заарештував ексглаву НКРЕКП Вовка у справі про "Роттердам +", - САП - Цензор.НЕТ 1314
аж на + 14.7% добавили...
на очереди рост тарифов на э/э.. ведь нужно компенсировать продажу Бене э/э по 0.58грн, а заодно и покупку угля из рашки по 3000 грн.. вместо дорогого угля по Роттердам+ по 1700 грнВАКС заочно заарештував ексглаву НКРЕКП Вовка у справі про "Роттердам +", - САП - Цензор.НЕТ 1314
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Алекс, той Вовк, конечно, супчик еще тот, но ведь тут вещь какая - чем меньше реальных дел (поднятия зарплат, снижения тарифов, рост экономики и т.д.), тем больше нужен понтов и шоу, типа будем сажать, как обещали. Только вот страдать будут стрелочники типа житомирского лесничего до этого Волка. Да и то еще вопрос, страдания ли то будут, или так, видимость одна.
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на 45 лет хватиТ спи.... го бабла малолетке а там глядишь и власть поменяется.. таки Да вовк?
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Нет бы как Герус у рашки э/э закупать. А то мутили какую-то фигню с тем углём!
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Мабуть весь великий бізнес скоро почне тікати з України🐸
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вяликий олигархизм - точно потече гаем!
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Тобто залишиться лише Коломойський?
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Я про Коломойського запитав, а ти мені усяке лайно підкидаєш🧐
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Це той смердючий сайт еліза? Сама читай це сепарське лайно.
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а по сути нечего сказать. впрочем, это и есть ваш обычный стиль. (соевый т.е.).
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По суті це відомий сепарський сайт.
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Нет!
Сайт - обёртка.
Смысл написаного - суть.
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Обгортка російських сайтів? Бачу, що у тебе нема своїх думок. Тому розмова закінчена, а я лайном не користуюся. Сама читай сепарські обгортки.
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Сайт Украинский! Да, свободной Украины независимый сайт!
У вас Украина превратилась в сепарское гнездо? Так то вы её любите! Уезжайте, если не по душе. Но Украина уже повернула штурвал, и отлично оторвалась вперёд.
Живите сегодняшним днём, а не вчерашним!
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Ще і брешеш про відомий сепарський сайт. Не пиши просто під моїми коментарями.
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Так расскажи своими словами без обёртки в кацапскую дезинформацию.

Там же есть факты, которые можно проверить ?
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Тебе завтра не работать? А мне - да. Спокуха.
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А в чём смысл написанного - набор лозунгов Про землю это вообще цирк в статье , вы погуглите и посмотрите вся земля в руках крупных агрохолдингов , а они обещают млн фермерских хозяйств , где они возьмут деньги с такими процентными ставками на кредит , все закончится очередным дерибаном и знаете почему зе иностранцев к покупке земли не допускает , потому что наши бандюки в конкурентной борьбе проиграют
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Согласен, вопрос конечно непростой и достаточно сложный, но насчёт дерибана, вернее перераздела влияний сомнений практически нет.
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нахрен кому та напалечная кукла сдалась, шоб на него нападать ?

По єкономике всё решает Беня,

А по политике Єрмак
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ссылку на кацапску дезинформацию ?

ты реально дятел ?
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Так ловіть хто ще дома. Он вітренко з коболєвим в одній схемі були ж. І дивіденди вже отримали.
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і Кацапстан свої 50 мільярдів не отримає.

А це вже серйозний злочин
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Правильно писати: "кацапстан не заплатить". А премію ці воровайки вже отримали і вивели.
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Ти дятел ?

Ми були винні Кацапстану ті 50 мільярдів.

Тобі мало того, шо в результаті суду ми вже не винні ?

Ти хочеш, шоб вони ще й заплатили нам те, шо ми були їм винні ?
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Коли це і за що ми винні кацапам? З посиланнями на джерела.
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по контракту Тимошенко за ежегодный недобор газа.

Джерела сам найдёшь, если не дебил.
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Откуда у честных чиновников бабки на жизнь за бугром....
У меня наверно только на Сомали и т. п. хватит.
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наверно они до чиновничества где-то работали и их за их профессионализм взяли в чиновники,

а не как свадебного фотографа на мусорке подобрали
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ВАКС заочно заарештував ексглаву НКРЕКП Вовка у справі про "Роттердам +", - САП - Цензор.НЕТ 5688

Сто процентов где-то раньше профессионально крали.
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так и ты раньше кошельки по трамваям тискал, а украденное пропивал
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Та да, блин, ты меня раскусил! Сейчас чиновником в силу своего профессионализма работаю. ВАКС заочно заарештував ексглаву НКРЕКП Вовка у справі про "Роттердам +", - САП - Цензор.НЕТ 1588
Только вот "политически мотивированных" репрессий опасаюсь...
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Шикаррно! А теперь еще давайте заочно осудите или даже расстреляйте, можно даже 2 раза! Идиоты мля.... ВАКС заочно заарештував ексглаву НКРЕКП Вовка у справі про "Роттердам +", - САП - Цензор.НЕТ 1684
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Первым побежал бывший бенефициар ООО " ЦЕКК " , переоформив компанию на сына . Нервы сдают .
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начали сдавать в предвкушении наказания за преступления
ещё в предверии выборов.
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а ты своё имущество и права на Беню переоформлять собираешься ?
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Не путай , неуч , слово бенефициар со словом Беня ! Не надоело , как попугаи , повторять одно и то же ? Требуй смены методички !
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я не даю диагноз по комменту на форуме.

Вполне возможно, что ты на самом деле олигофрен, но утверждать это я не буду.

А зачем ты спросил ?
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А что, есть сомнения? Я эту и оную шушваль даже не читаю, там уже реальная неотвратимая патология. Отвечать шыкаладникам - тупо себя не уважать. Брррр
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Сначала дали сбежать, а теперь пальчиком ему ну-ну-ну делают. Что за очередной цирк? Кому такая их работа нужна? Все саботажники. Понапринимали законы по которым ни одного ворюгу и коррупционера нельзя привлечь, одна мышиная возня, тьфу, противно уже читать.
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Света, ты не читай, ты смотри. Это шоу для тебя.
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Семен,ты на буквы не смотри, а читай слова, которые из них составлены. Это для тебя их пишут.
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ВАКС, АСТАНАВІТЄСЬ!!! Якщо не збавите темп, то я до оголошення арешту не встигну манатки зібрати і вшитися з країни. (Ваш Петро Порошенко).
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Вот так потихоньку доберутся и до главного вора порошонке, всему свое время)
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Бедный, несчастный мальчик... Я аж прослежился по его нелёгкой судьбе.
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кто из соевой кибуцы может объяснить. когда все таки отловят этого мыролюбного свинововка?
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схоже кільце , навколо Соєвого , все більше стискається !
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Заарештувати треба аферистів Порошенка і Ахмєтова.
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