 ВАКС заочно арестовал экс-главу НКРЭКУ Вовка по делу о "Роттердам+", - САП

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.
Отметим, что ранее 11 ноября в САП сообщили об аналогичном решении в отношении бывшего заместителя отдела энергорынка НКРЭКУ Владимира Бутовского.
"Таким образом, апелляционная палата ВАКС отменила решение суда первой инстанции, которыми было отказано прокурорам САП и детективам НАБУ в удовлетворении ходатайств об избрании указанным лицам мер в виде содержания под стражей в связи с международным розыском", - говорится в заявлении прокуратуры.
Адвокат Вовка и Бутовского Ирина Одинец в Facebook назвала суд "предвзятым", а его решение - "серьезным аргументом в пользу полной политической мотивированности дела и предвзятости следствия".
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины в рамках расследования уголовного производства по формуле Роттердам+ в августе 2019 года уведомило о подозрении советника директора "ДТЭК Востокэнерго" Лисового и генерального директора "ДТЭК Сети" Гелюха.
8 августа детективы НАБУ уведомили о подозрении в злоупотреблении служебным положением шестерых человек, причастных к введению так называемой формулы "Роттердам+", в том числе экс-главу НКРЭКУ.
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Дмитрий Вовк назвал действия НАБУ "абсурдными", а дело "Роттердам+" - "раскрученным медийно-юридическим пузырем".
Экс-руководителя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка объявили в международный розыск.
Зебилы счастливы как никогда - комуналка растет, субсидии отменяются - эпоха зубожиння для бени наконец-то скинчилася
Доколе это будет продолжаться?
тут реально политическое преследование.
и после суда ЕСПЧ из бюджета этому чуваку заплатят компенсацию за приколы Зелёной Сопли
кстати
из тебя можно портфель пошить для адвоката Бени.
Теперь Вовка наживается ?
Вот вообще он же дал задание Гончаруку снизить тарифы, а не справится то уволит. Я еще не забыл а ты забыл. Посмотрим.
Из трёх попыток три раза ПО - РО - ШЕН - КО
аж на + 14.7% добавили...
на очереди рост тарифов на э/э.. ведь нужно компенсировать продажу Бене э/э по 0.58грн, а заодно и покупку угля из рашки по 3000 грн.. вместо дорогого угля по Роттердам+ по 1700 грн
Сайт - обёртка.
Смысл написаного - суть.
У вас Украина превратилась в сепарское гнездо? Так то вы её любите! Уезжайте, если не по душе. Но Украина уже повернула штурвал, и отлично оторвалась вперёд.
Живите сегодняшним днём, а не вчерашним!
Там же есть факты, которые можно проверить ?
По єкономике всё решает Беня,
А по политике Єрмак
ты реально дятел ?
А це вже серйозний злочин
Ми були винні Кацапстану ті 50 мільярдів.
Тобі мало того, шо в результаті суду ми вже не винні ?
Ти хочеш, шоб вони ще й заплатили нам те, шо ми були їм винні ?
Джерела сам найдёшь, если не дебил.
У меня наверно только на Сомали и т. п. хватит.
а не как свадебного фотографа на мусорке подобрали
Сто процентов где-то раньше профессионально крали.
Только вот "политически мотивированных" репрессий опасаюсь...
ещё в предверии выборов.
Вполне возможно, что ты на самом деле олигофрен, но утверждать это я не буду.
А зачем ты спросил ?