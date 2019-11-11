 С начала года в Киеве за рулем поймали 10 тысяч пьяных, в среднем - по 33 человека в день, - Патрульная полиция

За прошедшие выходные столичные патрульные обнаружили 85 нетрезвых водителей. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на департамент коммуникации Патрульной полиции Киева.

"За прошедшую неделю - 257, а с начала года более 10 000! Эти цифры просто поражают. В среднем за день в столице патрульные обнаруживают 33 нетрезвых водителя", - сказано в сообщении.

Многие из обнаруженных полицейскими водителей находятся в состоянии, в котором человеку трудно ходить, не то что вести автомобиль. При том, что максимально допустимый уровень алкоголя в крови для управления транспортом - 0,2 промилле, на драгерах бываю показатели и в 10 раз выше.

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Полицейские призывают водителей даже не думать о возможности управления машиной после употребления алкоголем и помнить о последствиях, к которым это приводит.

"Просим всех граждан, которые стали очевидцами того, как водитель с признаками опьянения садится за руль - немедленно сообщать об этом на службу 102. Помните, ваш звонок может спасти кому-то жизнь", - добавили в полиции.

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