 С начала года в Киеве за рулем поймали 10 тысяч пьяных, в среднем - по 33 человека в день, - Патрульная полиция

За прошедшие выходные столичные патрульные обнаружили 85 нетрезвых водителей. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на департамент коммуникации Патрульной полиции Киева.
"За прошедшую неделю - 257, а с начала года более 10 000! Эти цифры просто поражают. В среднем за день в столице патрульные обнаруживают 33 нетрезвых водителя", - сказано в сообщении.
Многие из обнаруженных полицейскими водителей находятся в состоянии, в котором человеку трудно ходить, не то что вести автомобиль. При том, что максимально допустимый уровень алкоголя в крови для управления транспортом - 0,2 промилле, на драгерах бываю показатели и в 10 раз выше.
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Полицейские призывают водителей даже не думать о возможности управления машиной после употребления алкоголем и помнить о последствиях, к которым это приводит.
"Просим всех граждан, которые стали очевидцами того, как водитель с признаками опьянения садится за руль - немедленно сообщать об этом на службу 102. Помните, ваш звонок может спасти кому-то жизнь", - добавили в полиции.
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Без жесткости мы эту проблему не решим.
Будто сами только трезвый водите всегда 🤪
Ладно, это я набросил для срача.
Может вы и правда не бухаете за рулём.
Это задокументировали 33-х. Откупились еще 33 как минимум. И ловят в лучшем случае 1%. То есть тысячи потенциальных убийц ежедневно ездят по дорогам..... И всем плевать..... На дорогах убивают в сотни раз больше украинцев чем на войне... И всем плевать.....