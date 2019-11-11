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 С начала года в Киеве за рулем поймали 10 тысяч пьяных, в среднем - по 33 человека в день, - Патрульная полиция

Патрульные просят в случае, если вы видите, что пьяный человек садится за руль – немедленно звонить в полицию.

За прошедшие выходные столичные патрульные обнаружили 85 нетрезвых водителей. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на департамент коммуникации Патрульной полиции Киева.

"За прошедшую неделю - 257, а с начала года более 10 000! Эти цифры просто поражают. В среднем за день в столице патрульные обнаруживают 33 нетрезвых водителя", - сказано в сообщении.

Многие из обнаруженных полицейскими водителей находятся в состоянии, в котором человеку трудно ходить, не то что вести автомобиль. При том, что максимально допустимый уровень алкоголя в крови для управления транспортом - 0,2 промилле, на драгерах бываю показатели и в 10 раз выше.

Смотрите на Цензор.НЕТ: 21-летний водитель Lexus, насмерть сбивший на тротуаре 20-летнюю девушку в Киеве, был пьян, - полиция. ВИДЕО (обновлено)

Полицейские призывают водителей даже не думать о возможности управления машиной после употребления алкоголем и помнить о последствиях, к которым это приводит.

"Просим всех граждан, которые стали очевидцами того, как водитель с признаками опьянения садится за руль - немедленно сообщать об этом на службу 102. Помните, ваш звонок может спасти кому-то жизнь", - добавили в полиции.

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С начала года в Киеве за рулем поймали 10 тысяч пьяных, в среднем - по 33 человека в день, - Патрульная полиция 01

Источник: https://censor.net.ua/n3159079
 
 
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Нужно садить и лишать прав не на 3 года, а пожизненно.
Без жесткости мы эту проблему не решим.
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водилы "Лексусов" с Вами не согласны...у них есть рычаги решения проблемы...(бабло) С начала года в Киеве за рулем поймали 10 тысяч пьяных, в среднем - по 33 человека в день, - Патрульная полиция - Цензор.НЕТ 752
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вот где пора начать "посадки"...!!! не так ли пан Президент...?!
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А я бы их всех расстреливал независимо от социального статуса а вы? Очистили бы биосферу и массу компоста увеличили для сельского хозяйства
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Полстраны что ли расстреливать?
Будто сами только трезвый водите всегда 🤪
Ладно, это я набросил для срача.
Может вы и правда не бухаете за рулём.
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10 поймали, ещё 100 не поймали, а ещё 100 поймали, но те откупились на месте, без протокола.
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Потрібно вводити систему штрафів як в ряді країн Європи - відсоток від достатку. Наприклад, за п'янку за кермом - штраф еквівалентний, скажімо на перший раз, 6-ти твоїм зарплатам. Лікар заплатить 30 тисяч, а якийсь заммера чи суддя усі 300 тисяч. А на другий раз - 12 зарплат. А не можеш заплатити - відібрати права і не віддавати, аж доки не виплатить штраф і пеню за просрочку. Тоді, можливо, і пацаваті дяді трішки відчують, що п'янка за кермом - кака.
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33 человека в день//

Это задокументировали 33-х. Откупились еще 33 как минимум. И ловят в лучшем случае 1%. То есть тысячи потенциальных убийц ежедневно ездят по дорогам..... И всем плевать..... На дорогах убивают в сотни раз больше украинцев чем на войне... И всем плевать.....
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