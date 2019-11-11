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 ВСУ закупили первые 100 серийных ракет "Вільха" и первые 152-мм снаряды украинского производства

В этом году в украинскую армию начали поступать первые серийные ракеты "Вільха" и в январе 2020 ожидаются дальнейшие поставки. Также для нужд тяжелой артиллерии у отечественного производителя закуплено 152-мм снаряды под имеющиеся запасы пороха, а "Укроборонпром" в ближайшее время должен организовать серийное производство модернизированных реактивных систем залпового огня "Верба", которая прошла все необходимые испытания и взята на вооружение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом корреспондентам АрмияInform сообщил представитель Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины полковник Владислав Шостак.

Также АрмияInform стало известно, что ожидаемое в этом году завершение разработки 155-мм установки "Богдана" может не осуществиться из-за несвоевременной поставки боеприпасов турецким подрядчиком, испытания пушки пока еще не произошло.

В перспективе для нужд артиллерии в Украине будут производить пороха, гильзы, капсюль и взрыватель. "Укроборонпром" активно работает над внедрением этого производства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрспецтехника" разработала контрбатарейный радар "Бисквит", который является аналогом американских AN/TPQ-48. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3159078
 
   
 Топ комментарии
 
Alex Rozhenko При Порошенко це все почало робитися,не при зелених.
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Не зважайте. Воно боляще, "порохозалежне"
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Так это зеленский с сивохой с полигонов не вылазил, на ракетных испытаниях присутствовал?Надо же, еак гримироваться научились в своих говношоу - прям как Турчинов выглядели?!
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Так специально возле российской границы разместили производство украинских боеприпасов и взрывчатки, чтобы когда РФ пойдет в массированное наступление, а это скоро случится судя по всему, то что бы было чем мочить ненавистных укров, добить тех что не добили в 1918-1933 ЗСУ закупили перші 100 серійних ракет "Вільха" й перші 152-мм снаряди українського виробництва - Цензор.НЕТ 3610
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Как быстро Организм организовал производство этих боеприпасов - турборежим ЗСУ закупили перші 100 серійних ракет "Вільха" й перші 152-мм снаряди українського виробництва - Цензор.НЕТ 1825
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Надёжней сухой Порох в пороховницах, чем жид-кий ВаЗЕлин в ягодицах!
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Краще з розумним загубити, ніж з вальцманутим знайти. Помолився на іконку Офшорної Свині перед сном? Закусив рошенкою? Молодчинка.
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Не терявши---не находят. Я нашёл. А ты теряй---если есть что.
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Як це пилюка при дорозі може бути надійніше чим що небудь інше?
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Ну на крайний случай в пыль как и в муку можно пёрднуть крепко----долго видно ничего не будет, вроде как светомаскировка. Только что бы не громко. А то на звук слетятся желающие хлеба, бухла и тв-каналов-аналов.
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Богатырева - залог 6 млн., Цемах - под личное обязательство, Герой Украины - 76 млн. - что еще сказать?! (c)
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А почему нет истеричных воплей от зебобиков по поводу патронного завода？
Раньше под каждой такой новостью они в истерике бились по поводу него...особенно главный военный эксперд....игорЛэ...
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Да игоря лэ пальцы болят уже писать про межгалактические крейсеры с рейлганами и пушками Гаусса.
Утомился наверное, бедняга, уснул... ЗСУ закупили перші 100 серійних ракет "Вільха" й перші 152-мм снаряди українського виробництва - Цензор.НЕТ 2815
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