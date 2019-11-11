 ВСУ закупили первые 100 серийных ракет "Вільха" и первые 152-мм снаряды украинского производства

Как передает Цензор.НЕТ, об этом корреспондентам АрмияInform сообщил представитель Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины полковник Владислав Шостак.

Также АрмияInform стало известно, что ожидаемое в этом году завершение разработки 155-мм установки "Богдана" может не осуществиться из-за несвоевременной поставки боеприпасов турецким подрядчиком, испытания пушки пока еще не произошло.

В перспективе для нужд артиллерии в Украине будут производить пороха, гильзы, капсюль и взрыватель. "Укроборонпром" активно работает над внедрением этого производства.

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