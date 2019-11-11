 "Нет ни одного концепта относительно особого статуса Донбасса", - Арахамия

Об этом он сказал журналистам после заседания фракции "Слуга народа", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Нет ни одного концепта относительно особого статуса Донбасса, нового концепта, ни в офисе президента, ни в Кабинете Министров, ни в парламенте", – сказал Арахамия.
Он подчеркнул, что других субъектов законодательной инициативы, кроме президента, Кабинета министров и Верховной Рады не существует.
Как сообщалось, действующий закон об особом порядке самоуправления в ОРДЛО заканчивает свое действие 31 декабря 2019 года.
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Без заумных речей пожалуйста...
Як ще прощє?
Свіже опитування показало - вони там до пуйла хочуть ! Спочатку деокупацію провести і
розтягнити це в часі , що б мізки їм провітрити
Источник: https://censor.net.ua/n3159077"
И что дальше? Дважды два - четыре, Солнце восходит на востоке, а заходит на западе? Луна не светит, а отражает свет? Яблоки падают с дерева вниз?
"Оцените красоту игры. Мы их развели, как котят..." ©Чечетов (он же «Рука Регионов», он же "Шлагбаум", он же "Семафор"... последним был известен как "Гастелло"...)