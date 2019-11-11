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 Политика Украины
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Все про:Донбасс (19882) Арахамия (119)

 "Нет ни одного концепта относительно особого статуса Донбасса", - Арахамия

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявляет, что ни у одного из субъектов законодательной инициативы сейчас нет какой-либо концепции законопроекта об особом статусе Донбасса.

Об этом он сказал журналистам после заседания фракции "Слуга народа", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Нет ни одного концепта относительно особого статуса Донбасса, нового концепта, ни в офисе президента, ни в Кабинете Министров, ни в парламенте", – сказал Арахамия.

Он подчеркнул, что других субъектов законодательной инициативы, кроме президента, Кабинета министров и Верховной Рады не существует.

Как сообщалось, действующий закон об особом порядке самоуправления в ОРДЛО заканчивает свое действие 31 декабря 2019 года.

Также на Цензор.НЕТ: Многое зависит от результатов Нормандского формата, - Разумков о законе про особый статус Донбасса

Источник: https://censor.net.ua/n3159077
 
 
 Топ комментарии
 
Особый статут это забор, или зона отчуждения как Чернобыль. Только когда там российская пропаганда выветрится с ними можно начать что-то решать.
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Ну только попробуйте ссуки протянуть что то особое для ненавидящего Украину вонючего Момбаса!! Как Янык уже не съ...сь!!
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Ну только попробуйте ссуки протянуть что то особое для ненавидящего Украину вонючего Момбаса!! Как Янык уже не съ...сь!!
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Так для чого вам тоді зустріч в Нормандському форматі?
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А простым языком можно?
Без заумных речей пожалуйста...
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Там мова про контрацептив для Дамбассу.
Як ще прощє?
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Особый статут это забор, или зона отчуждения как Чернобыль. Только когда там российская пропаганда выветрится с ними можно начать что-то решать.
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НІЯКИХ особливих статусів для дамбасу / Там статус може бути тільки один - на 10 а то і на 15 років ВЗАГАЛІ ніяких виборів - а пряме президенське правління з военною адмістрацією !
Свіже опитування показало - вони там до пуйла хочуть ! Спочатку деокупацію провести і
розтягнити це в часі , що б мізки їм провітрити
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Це питання ще в 2014 треба було вирішити. Евакуація бажаючих, а потім хто не сховався - його проблеми. Так мирний ж план і стопіїсят перемирь. Тільки зараз верещать: "здають Україну по нашому плану без нас".
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Не волнуйтесь,зеленые. У Путина есть и план, и концепт, он вам его потом спустит, а вы его в Тесле озвучите или каким-нибудь Пристайком.
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Если нет концепта, давайте еще один концерт...
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"Он подчеркнул, что других субъектов законодательной инициативы, кроме президента, Кабинета министров и Верховной Рады не существует.
Источник: https://censor.net.ua/n3159077"

И что дальше? Дважды два - четыре, Солнце восходит на востоке, а заходит на западе? Луна не светит, а отражает свет? Яблоки падают с дерева вниз?
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Это значит что снимать блок-посты и террористам свободный путь на Киев?...
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поигрались в Украину - хватит...
"Оцените красоту игры. Мы их развели, как котят..." ©Чечетов (он же «Рука Регионов», он же "Шлагбаум", он же "Семафор"... последним был известен как "Гастелло"...)
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-""Нет ни одного концепта относительно особого статуса Донбасса, нового концепта, ни в офисе президента, ни в Кабинете Министров, ни в парламенте", - сказал Арахамия.Источник: https://censor.net.ua/n3159077 та не надо "заливать"...этот документ уже наверняка лежит под сукном и ждёт принятия в "турборежиме"...ночном...шоб утром Украина об_ла...
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