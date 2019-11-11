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 От болезни, полученной в плену террористов, умер воин 92-й ОМБ Роман Савков

Украинский воин, ветеран АТО Роман Савков, который в 2018 году был освобожден из плена террористов, скончался от болезни. полученной во время пребывания в застенках террористов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал военнослужащий ВСУ Алексей Кодьман.

Он отметил: "Сегодня, от болезни полученной находясь в плену, умер старший солдат 92 бригады Роман Савков.

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Роман попал в плен во время боев в районе населенного пункта Красногоровка получив ранения, был освобожден в январе 2018 года.
Искренние соболезнования семье и близким Романа ...."

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Источник: https://censor.net.ua/n3159076
 
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