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Все про:Зеленский (3612) опрос (1770) Центр Разумкова (90) Разумков Дмитрий (275) Гончарук_Алексей (266)

 Украинцы стали меньше доверять Зеленскому, Разумкову и Гончаруку, - опрос

Уровень доверия граждан к президенту, спикеру парламента и премьер-министру в ноябре снизился по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова, информирует Цензор.НЕТ.

Уровень доверия к президенту составляет 68,2%, а недоверия – 24,3%. Для сравнения: в октябре Зеленскому доверяли 70,5% граждан.

Разумков вызывает доверие у 52% украинцев (в октябре – 54,1%), а 31% граждан ему не доверяют.

Уровень доверия (34%) и недоверия (36,5%) к Гончаруку почти одинаковый. В октябре ему доверяли 36,4% украинцев.

Бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов вошел в тройку лиц, которым больше всего доверяют украинцы после Зеленского и Разумкова. Ему доверяют 36% и не доверяют 29% граждан. Таким образом, баланс доверия-недоверия у Сенцова выше, чем у Гончарука.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украинцы среди мировых лидеров лучше всего относятся к Лукашенко, хуже всего - к Путину, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Больше всего украинцы не доверяют пятому президенту Петру Порошенко (79%), нардепу от парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку (75%), главе парламентской фракции партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко (70%), министру внутренних дел Арсену Авакову (69%) и сооснователю "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрию Бойко (68%).

Опрос проводился с 1-го по 7 ноября 2019 года, было опрошено 2015 совершеннолетних граждан по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Также на Цензор.НЕТ: Ситуацию в стране положительно оценивают 37,5% украинцев, - опрос Центра Разумкова

Источник: https://censor.net.ua/n3159075
 
   
 Топ комментарии
 


Мирослав Гай
1 ч.

Кіборг Марченко буде сидіти.
76 мільйонів застави.
Винен чи ні, вирішить суд. Зараз інкримінують бездіяльність.

За Микитася внесли 80 мільйонів застави.
За Дубневича внесли 100 мільйонів.
За Гладковського внесли 10 мільйонів застави.
За Марченка немає кому внести заставу. Навіть мільйон. Навіть сто тисяч.
І це за "бездіяльність".
Це вирок українському слідству і суду.
Коли інкримінувалися б корупція, крадіжка, вбивство, то я зрозумів би арешт.
Але бездіяльність...!
І арешт???
Тому, хто сам прийшов і на суд, і на слідство?
Якби це було не при "чесному" Зеленському, я б сказав, що це замовлення.
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Всі хто обрали, дружно, Зєлю
Хотіли ним пробити стелю,
Потім хоча б уже вікно,
А зараз пробивають дно.
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Из лидеров других стран украинцы лучше всего относятся к Лукашенко - похоже что 73%,которые голосовали за бывшее прошлое советское и без войны нравиться тихое , советское и без олигархов,что есть у Лукашенко(раньше этот застой наблюдался при Брежневе) Українці стали менше довіряти Зеленському, Разумкову й Гончаруку, - опитування - Цензор.НЕТ 8088
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Українці тим падлюкам ніколи й не довіряли... Ті що довіряють - просто не українці, а малороси...
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хуже. они особи щироукраинской реформаторской национальности.
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Те, що нову владу українці починають ненавидіти через 20 хвилин після виборів, не новина. Дивне інше, чому до нашого Петра Олексійовича Порошенка рівень довіри не зростає? Ми ж тут на грані психічного припадку зі штанів вистрибуємо, щоб довести всім, який Петя хороший, а народ не починає любити нашого сивочолого гетьмана. Неправильний якийсь цей народ... До сліз образливо...
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Твоя ирония очень близка к правде . Народ слишком туп и глуп . И сильно подвержен кацапской пропаганде . Брехне из телевизора поверили , а здравому рассудку нет . Українці стали менше довіряти Зеленському, Разумкову й Гончаруку, - опитування - Цензор.НЕТ 9518 .
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А чому в ЗЄлємоніку вірять лиш 68% піплу? Чому не 146% як у справжнього «найвеличнішого» вождя всесвіту?
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твоему Мародеру не верят 79%. И при этом ты имеешь наглость заявлять, что Зеленскому верят всего 68%? Ты мухоморов объелся?
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Вы действительно верите опросам центру папаши розумкова? Это тупее,чем верить в зубную фею.
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На выходе у всех---Лени, Лени, Вити, Вити был рейтинг минус, а у Януковича минус бесконечность. У Пети согласно выборов остался в + (плюс). Как говорил реформатор Грузии Каха Автандилович Бендукидзе, рейтинг которого на выходе был +5 = "Значит мы что то не доработали". Большое видится из далека, а быдлу вообще непонятно.
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В ноябре тариф на газ подняли уже на 14%..думаю в следующем месяце доверие к ЗЕкоманде будет ещё меньше...
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Думаю что зе-зомби похер тарифы , законы и всё остальное .. Их " доверие" к зеле , базируется на ненависти к Пороху ,, посмевшему сказать нет ,планам ******* по возврату Украины в имперское стойло . Даже если тариф на газ поднимут вдвое , и зюзя продаст землю и вышвырнет из страны всех инвесторов , но взамен этого посадит Пороха , его рейтинг не упадёт и даже вырастет . !
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свиновальц рылом своим не вышел чтобы его ненавидеть. максимум чего достоин мыролюбный подонок это всеобщее презрение народа.
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А по суті ти так нічого і не сказав . Одне бла-бла 😕
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О, порохобот з тролеферми намагається щось з себе вичавити. Офшорний третю зміну організував.
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Бот, ты конечно не будешь писать, что это самая низкая цена на газ с 2016 года (для ноября)? Тебе же это не выгодно.
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Зате тобі вигідно ляпнути щось про низьку ціну для понеділка. Ти ще розкажи, якщо ти такий вумний, що це брехня для лопухів про 14%. Там ще буде додана плата за ПДВ, транспортування, експлуатацію мереж і т.п.
Це вони винайшли новий спосіб навішування локшини, щоб лохи в транс не падали.
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Быстрое падение рейтингов политиков, это закономерно для Украины. Так было со всеми президентами.
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Що є то є. Але я щось не пригадую жодного Президента крім Порошенка, якого б так довго згадували добрим словом після виборів.
Для порівняння : за півроку новообраний "пріЗєдєнт" вже встиг отримати майже три десятки "поганял", що його можна хоч зараз вносити до книги рекордів Гіннеса як найбільш "любимого" своїми народом 😃
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Только умалишенный может свынячу потвору добрым словом вспоминать. Мазохисты может... которым понравилось, что с ними делали 5 лет и со страной. Пусть вспоминают дальше.
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Не смішіть тупорилого порохобота, він і так смішний.
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Я себе представляю,как ты зелю через пять лет вспоминать будешь
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Реальний рівень довіри до цих "членограїв" насправді дуже просто визначається по кількості постів проти Президента України Петра Порошенка .... Розумний зрозуміє, а зебілу це всерівно вже не допоможе .
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Истина прописная! Пчелы наконец то начали что то подозревать, как бы поздно не было с раздуплениями. Пока зебили мочат порохов и наоборот, враг не спит, а активно подкидывает дрова в огонь, стравить стравили, время подавать на стол! Западных политиков ЗЕ держит в информационной клоаке, не говоря уже о простых смертных, у которых он ничего спрашивать не собирался. Что тут сказать, за что боролись , на то и напоролись. Теперь все, конец.
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Доверяют гончаруку который повышает тарифы и не доверяют Юле которая хочет снизить
Маемо то шо маемо население тупых жлобов субсидиантов.
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Комент расчитан на человека,у которого вообще нет пямяти?Народ хорошо помнит,как юля,,снижала,,. Именно поэтому она не у власти.
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