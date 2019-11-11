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 Политика Украины, За рубежом
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 "Газпром" не пускает украинских специалистов проверить газоизмерительную станцию Суджа, через которую идет более 70% транзита, - "Нафтогаз"

НАК "Нафтогаз" выполнил проверку всех пограничных газоизмерительных станций, кроме Суджи, расположенной на границе между Сумской и Курской областями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАК.

"Сначала Газпром предложил нам провести проверку с 11 по 15 ноября, но потом вдруг передумал и пообещал предложить новые даты.

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Очень подозрительно выглядит неготовность Газпрома допустить специалистов Укртрансгаза к проверке пограничной ГИС. Особенно, учитывая, что через нее проходит львиная доля транзита российского газа в Европу", - отметил глава "Нафтогаза" .

Согласно взаимным обязательствам, отмечает он, украинцы и россияне должны ежегодно допускать представителей друг друга к проверке работы газоизмерительных станций.

"Мы уже привыкли к не всегда последовательному поведению российских контрагентов. Но отсутствие согласованных объемов транзитного газа, который зашел в Украину, может привести к возобновлению старых песен о кражах газа. Если проверка на Судже так и не будет проведена, это станет сигналом и для европейских потребителей о возможных креативных акциях с российской стороны.

Наша ГТС остается наиболее гибким и надежным маршрутом поставок газа в Европу (аварийность намного меньше, чем на российской трубе), мы позволяем убедиться в ее надежности всем желающим - и европейцам, и россиянам. Тем более удивляет поведение Газпрома в связи с ситуацией с проверкой Суджи, через которую идет более 70% российского транзита по украинской территории", - резюмирует Коболев.

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Газпром не пускает украинских специалистов проверить газоизмерительную станцию Суджа, через которую идет более 70% транзита, - Нафтогаз 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3159074
 
 
 Топ комментарии
 
Не русские, а россияне и не тырят, а проводят махинации с целью обвинить в краже Украину.
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Так это было всегда так как только началось мутилово с момента распада совка. Наши жадные можновладці за це отримували непоганий гешефт, а країну звинувачували в кражах.
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ой ви знаити, от такой чахлый гэвэлык даже керемлю зачем... етат шлимазл сегодня членом по роялю...завтра куда-то бежит президента играть...а дальше шо? На роль самого вовкиХуйла замахнется? Ой не морочте мне голову, шобы керемль себе от такую чахотку заимел...
Сом, твой зеля - клоун. Не агент, не президент...он - шут без принципов, мнения, воли... флюгер, мечтающий о селфи с хуйлом
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Так я не понял!
Зе' агент Кремля или нет? "Газпром" не пускает украинских специалистов проверить газоизмерительную станцию Суджа, через которую идет более 70% транзита, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 8882
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ой ви знаити, от такой чахлый гэвэлык даже керемлю зачем... етат шлимазл сегодня членом по роялю...завтра куда-то бежит президента играть...а дальше шо? На роль самого вовкиХуйла замахнется? Ой не морочте мне голову, шобы керемль себе от такую чахотку заимел...
Сом, твой зеля - клоун. Не агент, не президент...он - шут без принципов, мнения, воли... флюгер, мечтающий о селфи с ******
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А ты уверен, что все ЗЕ кодло, это не рукотворное явление *****? Людишек оболванивают грамотно, маркетинг реклама бренда "слуга народа" выполнена очень грамотно и продуманно (как рыгоанальная партия) а самому руководству, крайне выгодно, что бы их считали дурачками, пока они не спеша, потихоньку готовят почву для сдачи страны агрессору.
Не заметил?, столько поправок, вал законопроектов, спешка в их принятии, да еще и каких законопроектов! И самое главное, ***** никак не припятствует всему происходящему, в то время как любое действия пороха и его команды, ставало комом в горле *****, и тут же начинались гум конвои, стрелянина, провокации, брехня. Он в открытую говорил о раше вполне не лестные вещи, в то время как зе вечно ищет самые толерантные выражения в адрес параши. Думаешь дипломат от бога с талантами гопника юмориста? нет, просто сцыкун, у которого репертуар ограничен.
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Не русские, а россияне и не тырят, а проводят махинации с целью обвинить в краже Украину.
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Так это было всегда так как только началось мутилово с момента распада совка. Наши жадные можновладці за це отримували непоганий гешефт, а країну звинувачували в кражах.
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Вообще то у нас война..несмотря на * взаимные обязательства*
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а нам свою сертифицированную у европейцев газоизмерительную станцию поставить слабо ?
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Предположу, что она стоит огромных денег (судя по фото таких штуковин это серьёзные конструкции), и времени..
Смысл вкладываться, если решили избавиться от оккупантского газа. А в рашке - прекратить его поставлять.
Тогда смысл строить? Деньги только разворуют
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НО ВЕНТИЛЬ НУЖНО СТАВИТЬ ТО ОБЯЗАТЕЛЬНО.
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А его нет что ли? Я не в курсе
Запорный? Чтобы не пропускать к себе газ?
Ведь регулирует движение другая сторона
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НА НАЧАЛО 2014 ГОДА НЕБЫЛО. ОБ ЭТОМ БЫЛИ СООБЩЕНИЯ В ПРЕССЕ.
И ЕСЛИ ИХ НЕ ПОСТАВИЛИ ДО СИХ ПОР ТО ТРУДНО БУДЕТ ДОКАЗАТЬ ЧТО УКРАИНА НЕ БЕРЁТ рфИЯНСКИЙ ГАЗ.
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Ну а якби й пустили? Пломби (чи шо там) хіба не росіяни на своєму обладнанні ставлять? Скоріше за все це - психологічний тиск на зелених, здавайтесь тіпа а то кранік прікроєм.
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Давно надо было поставить свои станции и все контролировать самим...
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