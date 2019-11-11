 "Газпром" не пускает украинских специалистов проверить газоизмерительную станцию Суджа, через которую идет более 70% транзита, - "Нафтогаз"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАК.
"Сначала Газпром предложил нам провести проверку с 11 по 15 ноября, но потом вдруг передумал и пообещал предложить новые даты.
Очень подозрительно выглядит неготовность Газпрома допустить специалистов Укртрансгаза к проверке пограничной ГИС. Особенно, учитывая, что через нее проходит львиная доля транзита российского газа в Европу", - отметил глава "Нафтогаза" .
Согласно взаимным обязательствам, отмечает он, украинцы и россияне должны ежегодно допускать представителей друг друга к проверке работы газоизмерительных станций.
"Мы уже привыкли к не всегда последовательному поведению российских контрагентов. Но отсутствие согласованных объемов транзитного газа, который зашел в Украину, может привести к возобновлению старых песен о кражах газа. Если проверка на Судже так и не будет проведена, это станет сигналом и для европейских потребителей о возможных креативных акциях с российской стороны.
Наша ГТС остается наиболее гибким и надежным маршрутом поставок газа в Европу (аварийность намного меньше, чем на российской трубе), мы позволяем убедиться в ее надежности всем желающим - и европейцам, и россиянам. Тем более удивляет поведение Газпрома в связи с ситуацией с проверкой Суджи, через которую идет более 70% российского транзита по украинской территории", - резюмирует Коболев.
Зе' агент Кремля или нет?
Сом, твой зеля - клоун. Не агент, не президент...он - шут без принципов, мнения, воли... флюгер, мечтающий о селфи с ******
Не заметил?, столько поправок, вал законопроектов, спешка в их принятии, да еще и каких законопроектов! И самое главное, ***** никак не припятствует всему происходящему, в то время как любое действия пороха и его команды, ставало комом в горле *****, и тут же начинались гум конвои, стрелянина, провокации, брехня. Он в открытую говорил о раше вполне не лестные вещи, в то время как зе вечно ищет самые толерантные выражения в адрес параши. Думаешь дипломат от бога с талантами гопника юмориста? нет, просто сцыкун, у которого репертуар ограничен.
Смысл вкладываться, если решили избавиться от оккупантского газа. А в рашке - прекратить его поставлять.
Тогда смысл строить? Деньги только разворуют
Запорный? Чтобы не пропускать к себе газ?
Ведь регулирует движение другая сторона
И ЕСЛИ ИХ НЕ ПОСТАВИЛИ ДО СИХ ПОР ТО ТРУДНО БУДЕТ ДОКАЗАТЬ ЧТО УКРАИНА НЕ БЕРЁТ рфИЯНСКИЙ ГАЗ.