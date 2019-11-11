 Канада не чувствует усталости от Украины, - экс-посол Ващук

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу рассказал бывший посол Канады в Украине Роман Ващук.

"Мы набираемся в Украине положительной энергии, видим очень много творческих людей, замечаем рост, поэтому признаков усталости я в Канаде не вижу", - сказал Ващук.

По его словам, "сами украинцы действительно немного были уставшие от Украины". "Не надо заниматься проекции собственной неудовлетворенности на другие страны", - отметил дипломат.

При этом он добавил, что "в настоящее время доминирует социальный оптимизм, поэтому ситуация может быть иной".

Роман Ващук работал послом Канады в Украине с 2014-го по октябрь 2019 года. В ближайшее время ему на замену в Киев прибудет Лариса Ґаладза.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Посол Канады Ващук о судебной реформе: Теперь нужно серьезно поработать над перезапуском судов первой инстанции, чтобы не получались такие причуды, которые мы видим