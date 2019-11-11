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Все про:НАБУ (2944) задержание (5542) обыск (1378) Райффайзен (2) Писарук (1)

 Сотрудники НАБУ находятся в Райффайзен Банке, чтобы задержать главу правления Писарука, - "НВ"

Сотрудники НАБУ сейчас находятся в офисе одного из крупнейших банков Украины - Раффайзен Банка, чтобы задержать главу правления Александра Писарука.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает источник НВ.

Александр Писарук - бывший первый заместитель ныне опальной главы НБУ Валерия Гонтаревой, которая находится в Лондоне.

Близкий к ситуации источник сообщил, что представители НАБУ находятся в офисе Раффайзен Банка с целью задержания Писарука.

В свою очередь, высокопоставленный чиновник в Раффайзене подтвердил, что сотрудники НАБУ действительно находятся в офисе банка, однако отказался сообщить детали — по какой причине.

По данным НВ, Писарука обвиняют по статье 191 Уголовного кодекса Украины: Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Писарук в 2014—2015 годах был первым заместителем председателя Национального банка Валерии Гонтаревой. До этого он с 1997 года работал в банке ING. В частности, в 2010—2014 годах был региональным руководителем этого банка в Центральной и Восточной Европе.

АО Райффайзен Банк Аваль зарегистрировано 27 марта 1992 года, с октября 2005 года банк стал частью австрийской банковской группы Райффайзен Банк Интернациональ АГ. По состоянию на 30 июня 2019 года группа Райффайзен владела 68,28% акций банка, Европейский банк реконструкции и развития — 30%. Банк обслуживает 2,5 млн клиентов. У него есть 499 отделений по всей Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3159071
 
 
 Топ комментарии
 
Теперь еще и банки начнут разбегаться.
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Банк. Почта. Телеграф. Ничего не меняется...
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Мне непонятна позиция порохоботов.
Они считают, что ради лжеинвестиционного климата, нужно оставить воров на своих местах...
Т.е. порохоботы за расширение коррупции?
И это должно привлечь инвесторов?
Инвестор должен быть уверен, что его деньги будут лежать в надежном банке.
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Порохоботам пофіг інвєстиційний клімат в Україні. Зарплату вони в рублях отримують.
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Я б сказав, навіть, по іншому.
Зараз їм вигідн, щоб клімат погіршувався.
Тому в них така реакція.
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Не бреши, зелебоба! Все знают,что нам тортами и конфетами зарплату выдают.
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А по-нормальному вы общаться не умеете?
Почему сразу начинаются оскорбления?
Это из-за слабости ваших аргументов.
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По нормальному я общаюсь с нормальными. А кого глючит порохоботами,то как с ними общаться?
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Общайся, тогда, с себеподобными.
Вы найдете общий язык.
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А?! Так то на границе очередь из инвесторов? Вот только и ждут, когда Аваль ушатают - и какломонутся инвестировать в БенЯсуэллу!
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Не нужно писать чушь.
Они ждут, когда станет меньше писаруков.
Не нужно путать сам банк и его чиновника.
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То есть тупорылые австрийцы поставили вора управлять филиалом в Украине?

А им ***** ща глаза как откроет!
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Вот и посмотрим.
Чего гадать на кофейной гуще?
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Знаете,как-то "посмотрим" с иного государства было бы может и интересно. Но я живу в Украине и смотреть, как тупо делается всё, чтоб Украина стала "токсичной" под аплодисменты оленьтебебратьев, не очень весело.
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Я тоже живу в Украине.
Какой способ решения таких вопросов?
Я считаю - суд.
А вы считаете - суд Линча.... или сразу Майдан.

По каждому спорному случаю Майдан?
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Суд... Но судов нету. Сегодняшний суд по Марченко тому пример.
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Александр, а как по другому?
Кто решит, кто из нас прав?
У кого калибр больше?
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В идеале, чтоб судьи руководствовались законами, а не подчинялись тому, у кого калибр больше или выполняли заказы за деньги или властьимущих. Но то в идеале.
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Почему сразу беня?
Не нужно все так упрощать.
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причем тут райфайзен к наемному работнику? Завтра он пьяным собьет кого то, надо понять и простить так как инвест климат?
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Поэтому хотят арестовать главу самого стабильного банка страны с немецким капиталом, немцы же точно на работу бы взяли вора. 😂 Беня с Портновым сказали вор - Зебилы дружно ответиль: Есть! Как вы имбицилы зеленые без мозга живете? 😁
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Я тебя еще дебилом не обзывал? Нет?
А ведь, могу. Мне не трудно.
Что дальше?
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Мне как то пох как ты и кого обзовешь. 😁
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Раджу не відповідати цьому тролю. За мінімумом - спамити, але оптимальніше - дати сигнал модераторам і він отримає триденни бан.
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А что ты еще можешь противопоставить, кроме "сам дурак"... свой бесценный мозг, пославший импульс в мышцу поставить крестик напротив фамилии клоуна?
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Поговорил. Ромика интеремует (см.выше) "Как вы имбицилы зеленые без мозга живете"
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Це троль. Йому важливо спровокувати людину на відповідь, за що йому капне кілька копійок. Кацапських. Невже це неясно навіть з його ніка?
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тут вообще речь о наемном работнике, который запалился на гос службе.
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по моему делается все для уничтожения Украины
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мнение 8% идиотов очень важно...читаю и аж страшно
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Коли коломойшу свого святого посадите Зе?Думай те.The end.
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бене реально насрать в каком банке работает писарук и ли сидорчук или кармелюк. его интересует цифра потерь и не более того его детища привата. пока есть возможность ( а она коротка) он будет творить чудеса с гоями) а потом они удивляются что погромы таки есть....
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Понятно...ЗЕбилы ясно...у папы там зарплатная карточка, и депозит есть ....завтра пойдём быстро снимать..Ну его нах с таким манцами, знаем эти мутки. Завтра шо то нароют и скажут шо банк закрываеца до выяснения обстоятельств. Возможно устраняют конкурента в пользу Привата
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