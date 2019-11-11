 Сотрудники НАБУ находятся в Райффайзен Банке, чтобы задержать главу правления Писарука, - "НВ"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает источник НВ.
Александр Писарук - бывший первый заместитель ныне опальной главы НБУ Валерия Гонтаревой, которая находится в Лондоне.
Близкий к ситуации источник сообщил, что представители НАБУ находятся в офисе Раффайзен Банка с целью задержания Писарука.
В свою очередь, высокопоставленный чиновник в Раффайзене подтвердил, что сотрудники НАБУ действительно находятся в офисе банка, однако отказался сообщить детали — по какой причине.
По данным НВ, Писарука обвиняют по статье 191 Уголовного кодекса Украины: Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.
Писарук в 2014—2015 годах был первым заместителем председателя Национального банка Валерии Гонтаревой. До этого он с 1997 года работал в банке ING. В частности, в 2010—2014 годах был региональным руководителем этого банка в Центральной и Восточной Европе.
АО Райффайзен Банк Аваль зарегистрировано 27 марта 1992 года, с октября 2005 года банк стал частью австрийской банковской группы Райффайзен Банк Интернациональ АГ. По состоянию на 30 июня 2019 года группа Райффайзен владела 68,28% акций банка, Европейский банк реконструкции и развития — 30%. Банк обслуживает 2,5 млн клиентов. У него есть 499 отделений по всей Украине.
Они считают, что ради лжеинвестиционного климата, нужно оставить воров на своих местах...
Т.е. порохоботы за расширение коррупции?
И это должно привлечь инвесторов?
Инвестор должен быть уверен, что его деньги будут лежать в надежном банке.
Зараз їм вигідн, щоб клімат погіршувався.
Тому в них така реакція.
Почему сразу начинаются оскорбления?
Это из-за слабости ваших аргументов.
Вы найдете общий язык.
Они ждут, когда станет меньше писаруков.
Не нужно путать сам банк и его чиновника.
А им ***** ща глаза как откроет!
Чего гадать на кофейной гуще?
Какой способ решения таких вопросов?
Я считаю - суд.
А вы считаете - суд Линча.... или сразу Майдан.
По каждому спорному случаю Майдан?
Кто решит, кто из нас прав?
У кого калибр больше?
Не нужно все так упрощать.
А ведь, могу. Мне не трудно.
Что дальше?