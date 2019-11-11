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 Политика Украины
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 Яременко уберут с должности председателя комитета ВР, - решение "Слуги народа"

Фракция "Слуга народа" приняла решение переизбрать председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Сейчас эту должность занимает Богдан Яременко.

Об этом журналистам после заседания фракции сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Принципиальная позиция фракции была принята относительно того, что необходимо переизбрать председателя этого комитета. К сожалению, он (Богдан Яременко. – Ред.) сегодня не явился и не предоставил свои комментарии по этому поводу", - сказал Качура.

Согласно регламенту, в случае отзыва председателя комитета, нового кандидата на эту должность предлагает фракция, по квоте которой был избран предыдущий глава комитета.

"Этот вопрос будет рассматриваться на других заседаниях фракции, то есть, будут персональные кандидатуры, они свою программу действий представят фракции и другим фракциям", - добавил Качура.

Читайте на Цензор.НЕТ: На должность Яременко есть 3 кандидата, - Арахамия

Напомним, 30 октября журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию. Он утверждал, что хотел таким образом выразить протест против непрофессиональной работы журналистов.

Через несколько часов после этого журналисты засняли его переписку уже не с сотрудницей секс-бизнеса, а с молодыми девушками в "Тиндере" (приложение для знакомств. – Ред.).

Позже Яременко извинился перед всеми, кому создал проблемы попавшей в объективы журналистов перепиской.

Также на Цензор.НЕТ: Написавший заявление после секс-скандала нардеп-дипломат Яременко назвал парламентских журналистов "шалавами"

31 октября журналисты опубликовали свидетельства того, что переписка Яременко со жрицами любви не была единичной. По данным "Букв", политик переписывается из зала Верховной Рады с девушками все время своего пребывания в статусе народного депутата.

Источник: https://censor.net.ua/n3159070
 
   
 Топ комментарии
 
Жаль. А кто теперь будет с проститутками договариваться? Яременко уберут с должности председателя комитета ВР, - решение "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 6274
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Так он и будет . У него теперь времени больше свободного в ВР .
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Проститутки уволили сутенёра, браво! 🤡😆
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Жаль. А кто теперь будет с проститутками договариваться?
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Створять. Для Яременка. Хоча який там комітет, там майже вся рада якщо не спеуи по путанах, то самі ними є.
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Так он и будет . У него теперь времени больше свободного в ВР .
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Це називається "не смог довасти свой замьісел до конца по не зависимьім от него обстоятельствах"
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Там ще потрібно розглянути варіант без проникнення
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Походу рейтинги ідуть в круте піке...

Замість того щоб садити олігархів вони б'ють своїх... Не допоможе... Навіть у короткостроковій перспективі.
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Стесняюсь спросить... А шо такое у зебиков в качель?
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Очень правильное начало "Яременко уберут" и далее по тексту. Мусор, грязь, плесень и т.п. именно убирают.
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Проститутки уволили сутенёра, браво! 🤡😆
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Проститутку тоже надо наказать, так как она тоже виновата. Должна бути справедливість.Може там вона його і провокувала , і їй шо, нічого ?
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..после той переписки её уже раз семьдесят наказали...
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Я серйозно. По факту вона, скоріше всього, зробила собі рекламу і тепер бере за сеанс набагато більше (а може і частіше )
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...уберут в комитет по аналам внутренней политики Яременка приберуть із посади голови комітету ВР, - рішення "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 1363
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зебіли ви дебіли!!!! за таке у цивілізованих країнах викидують з позором з партій, а ви точно зебіли!!!!
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Ну і нахріна "убирать", хай просто поліграф пройде і всьо невинуватий!!!!!....)))....
Слуги хренови, тільки не народу!
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Хтось там казав, що у депутатів маленька з/п, треба платити більше, то вони замість працювати секс послуги замовляють. Може з/п треба зменшити, щоб на лишнє не тратились? Хоча народу ж обіцяли іншу ВР - з блек-джеком і шлюхами, отримуйте.
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