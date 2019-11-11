 Яременко уберут с должности председателя комитета ВР, - решение "Слуги народа"

Об этом журналистам после заседания фракции сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Принципиальная позиция фракции была принята относительно того, что необходимо переизбрать председателя этого комитета. К сожалению, он (Богдан Яременко. – Ред.) сегодня не явился и не предоставил свои комментарии по этому поводу", - сказал Качура.

Согласно регламенту, в случае отзыва председателя комитета, нового кандидата на эту должность предлагает фракция, по квоте которой был избран предыдущий глава комитета.

"Этот вопрос будет рассматриваться на других заседаниях фракции, то есть, будут персональные кандидатуры, они свою программу действий представят фракции и другим фракциям", - добавил Качура.

Читайте на Цензор.НЕТ: На должность Яременко есть 3 кандидата, - Арахамия

Напомним, 30 октября журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию. Он утверждал, что хотел таким образом выразить протест против непрофессиональной работы журналистов.

Через несколько часов после этого журналисты засняли его переписку уже не с сотрудницей секс-бизнеса, а с молодыми девушками в "Тиндере" (приложение для знакомств. – Ред.).

Позже Яременко извинился перед всеми, кому создал проблемы попавшей в объективы журналистов перепиской.

Также на Цензор.НЕТ: Написавший заявление после секс-скандала нардеп-дипломат Яременко назвал парламентских журналистов "шалавами"

31 октября журналисты опубликовали свидетельства того, что переписка Яременко со жрицами любви не была единичной. По данным "Букв", политик переписывается из зала Верховной Рады с девушками все время своего пребывания в статусе народного депутата.