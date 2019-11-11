 Семье "слуги народа" Дубинского принадлежат 24 квартиры и 17 автомобилей, - Bihus.info. ВИДЕО

Журналисты проекта Bihus.info решили помочь ему собрать информацию о нажитом, передает Цензор.НЕТ.
Авторы расследования выяснили, что депутат и его семья владеют солидным автопарком и десятками квартир. На вопрос о Мазератти, записанной на его мать, Дубинский заявил, что "мама любит скорость". На вопрос, откуда у него столько денег, Дубинский ответил журналистке, что она "не такая талантливая", как он.
"Мама любит скорость!", - сказал Дубинский в ответ на вопрос о люксовых авто.
У пенсионерки и нардепа 17 автомобилей - среди которых Maserati и коллекция Mercedes.
"А еще мама Дубинского, похоже, не любит жить в одном месте дольше суток, так недвижимости в нее - аж 20 объектов! И большинство появилось перед парламентскими выборами, когда ее сын прошел со "слугами" в Раду. Вместе эта вся роскошь обошлась маме и Дубинского в 2,5 миллиона долларов. В сумме получается такой списочек:
- 24 квартиры (~ 2000 м² площади),
- 70 соток земли,
- 17 автомобилей (и это далеко не Ланосы!),
- 2 дома", - сообщают расследователи.
Зеленский: Лещенко должен "Кварталу" магарыч. Мы отвлекли от его квартиры
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В тот же день "Квартал 95" Зеленского стоял по другую сторону баррикад, проводя агитационный концерт "Молодежь за Януковича".
Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Владимир Симаков, опубликовав документальное подтверждение - афишу концерта юмористов
24 квартирами загальною площею 2000 квадратних метрів,
земельними ділянками площею 70 соток та
17 автомобілями.
Загальна вартість майна складає 2,5 мільйони доларів
Джерело: розслідування "Наших Грошей" на Bihus.Info
А вопросы кому было задавать - Зеле? Так он был в курсе
Таких как Бужанский- Дубинский-Шефир Сивохо и пр. Все они вместе взятые антиукраинцы.
Все они дружно "сожрали Порошенка, потому что он был как кость в горле у кремлядей. и будут медленно, но уверенно превращать Украину в Малороссию.
И этого уже нельзя не заметить
Согласно данным декларации Дмитрия ГОРДОНАзначится
· 4 земельных участков общей площадью около 20,5 га (2,5 га, 8148 кв. м., 6060 кв. м. и 3750 кв. м.);
· дом площадью 1548, 9 кв.м.;
· 14 квартир общей площадью почти 2,6 тыс. кв. м. (136,2 кв. м., 99,1 кв. м., 133 кв. м., 311,1 кв. м., 122,7 кв. м., 143,1 кв. м., 187,6 кв. м., 235,7 кв. м., 426,8 кв. м., 158 кв. м., 99 кв. м., 121,5 кв. м., 210,6 кв. м. и 211,7 кв. м.);
· 9 других объектов недвижимости общей площадью 4368 кв. м. (2835,9 кв. м., 320,8 кв. м., 384,6 кв. м., 203,6 кв. м., 128,5 кв. м., 105,2 кв. м., 119,6 кв. м., 209,7 кв. м. и 60 кв. м.);
· 3 автомобиля: BMW (2004 г. в.), Lexus (2005 г. в.) и Mercedes-Benz (2014 г. в.).
Кроме этого, Гордон имел часть в уставном фонде некой компании, в размере 183,2 тыс.грн.
В собственности семьи Дмитрия Гордона было еще 7 квартир общей площадью почти 677,64 кв. м. (155,4 кв. м., 78,8 кв. м., 47,6 кв. м., 27,4 кв. м., 52,64 кв. м., 154,8 кв. м. и 161 кв. м.).
ПОНЕДІЛОК, 11 ЛИСТОПАДА 2019, 18:17
https://news.liga.net/politics/video/bihus-snyali-syujet-o-dubinskom-avtopark-desyatki-kvartir---video
Так о чем новость?.. Вон у Зеленского ещё больше бабла, ещё более успешный шоумен прошлых лет, вот же негодяй какой, да? Порося своего пересчитайте, Гонтареву и прочих Свыней, прокладки шоколадные.