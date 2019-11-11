 Семье "слуги народа" Дубинского принадлежат 24 квартиры и 17 автомобилей, - Bihus.info. ВИДЕО

Журналисты проекта Bihus.info решили помочь ему собрать информацию о нажитом, передает Цензор.НЕТ.

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Авторы расследования выяснили, что депутат и его семья владеют солидным автопарком и десятками квартир. На вопрос о Мазератти, записанной на его мать, Дубинский заявил, что "мама любит скорость". На вопрос, откуда у него столько денег, Дубинский ответил журналистке, что она "не такая талантливая", как он.

"Мама любит скорость!", - сказал Дубинский в ответ на вопрос о люксовых авто.

У пенсионерки и нардепа 17 автомобилей - среди которых Maserati и коллекция Mercedes.

"А еще мама Дубинского, похоже, не любит жить в одном месте дольше суток, так недвижимости в нее - аж 20 объектов! И большинство появилось перед парламентскими выборами, когда ее сын прошел со "слугами" в Раду. Вместе эта вся роскошь обошлась маме и Дубинского в 2,5 миллиона долларов. В сумме получается такой списочек:

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- 24 квартиры (~ 2000 м² площади),

- 70 соток земли,

- 17 автомобилей (и это далеко не Ланосы!),

- 2 дома", - сообщают расследователи.

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