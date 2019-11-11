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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:декларация (1118) журналистика (2524) расследование (2601) Бигус (45) Дубинский (31)

 Семье "слуги народа" Дубинского принадлежат 24 квартиры и 17 автомобилей, - Bihus.info. ВИДЕО

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что будет декларировать свое имущество весной 2020 года.

Журналисты проекта Bihus.info решили помочь ему собрать информацию о нажитом, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В партию "Слуга народа" вступили 27 депутатов фракции, в том числе Арахамия, Дубинский и Тищенко

Авторы расследования выяснили, что депутат и его семья владеют солидным автопарком и десятками квартир. На вопрос о Мазератти, записанной на его мать, Дубинский заявил, что "мама любит скорость". На вопрос, откуда у него столько денег, Дубинский ответил журналистке, что она "не такая талантливая", как он.

"Мама любит скорость!", - сказал Дубинский в ответ на вопрос о люксовых авто.

У пенсионерки и нардепа 17 автомобилей - среди которых Maserati и коллекция Mercedes.

"А еще мама Дубинского, похоже, не любит жить в одном месте дольше суток, так недвижимости в нее - аж 20 объектов! И большинство появилось перед парламентскими выборами, когда ее сын прошел со "слугами" в Раду. Вместе эта вся роскошь обошлась маме и Дубинского в 2,5 миллиона долларов. В сумме получается такой списочек:

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- 24 квартиры (~ 2000 м² площади),

- 70 соток земли,

- 17 автомобилей (и это далеко не Ланосы!),

- 2 дома", - сообщают расследователи.

Семье слуги народа Дубинского принадлежат 24 квартиры и 17 автомобилей, - Bihus.info 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3159069
 
   
 Топ комментарии
 
Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 6 ч.6 часов назад



Знаете, в чем разница между властью в Украине 2014 и 2019? Первая не оправдала лучших ожиданий. Вторая превосходит худшие.
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и вот этот Урод, запрещает нам ковыряться в носу!
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Ну як ще хто про Дубінського не знав, то ось прошу - один з головних борцунів проти Порошенка у соцмережах
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Кто-то поверит, что рядовой, в принципе, журналист может заработать столько одной журналистикой?
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если осваивать бюджеты парашки и групп влияния на мозги лохтората, то может, как агент
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Это что-то типа Сирожи Леща, квартирооптимста, друга миллионера Григоришина

Зеленский: Лещенко должен "Кварталу" магарыч. Мы отвлекли от его квартиры
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В 2004-ом, когда Порошенко и Ющенко защищали людей от титушек, Зеленский агитировал "Молодежь за Януковича"
"Поддержка" Януковича тогда избила людей - граждан вместе с Виктором Ющенко защищал Петр Порошенко
В тот же день "Квартал 95" Зеленского стоял по другую сторону баррикад, проводя агитационный концерт "Молодежь за Януковича".
Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Владимир Симаков, опубликовав документальное подтверждение - афишу концерта юмористов
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К меня есть знакомые журналисты, причем, неплохие. У некоторых из них один автомобиль, средний, скажем так. А некоторые ездят общественным транспортом. Заработал честным трудом, угу...
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Заработал от заказчиков за обгаживание Порошенка и украинцев. А может и агент, если покопаться
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Народний депутат фракції "СЛУГА НАРОДУ", ексжурналіст ОЛЕКСАНДР ДУБІНСЬКИЙ, його дружина і його матір володіють

24 квартирами загальною площею 2000 квадратних метрів,
земельними ділянками площею 70 соток та
17 автомобілями.
Загальна вартість майна складає 2,5 мільйони доларів
Джерело: розслідування "Наших Грошей" на Bihus.Info
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он имел это все до депутатства? если имел, то вопросов нет. их раньше надо было задавать.
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Конечно имел до депутатства.
А вопросы кому было задавать - Зеле? Так он был в курсе
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И что нам Зю рассказывал про новые и безпорочные лица слуг.
Таких как Бужанский- Дубинский-Шефир Сивохо и пр. Все они вместе взятые антиукраинцы.
Все они дружно "сожрали Порошенка, потому что он был как кость в горле у кремлядей. и будут медленно, но уверенно превращать Украину в Малороссию.
И этого уже нельзя не заметить
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Разумков объявил о своей отставке с поста главы партии, объяснив это перегруженностью парламентской работой. На деле же куда убедительнее выглядит версия о том, что Разумкова подвинула с поста группа Коломойского, с которой у спикера не самые лучшие отношения. Версия о том, что спикера парламента убирают из руководства партии в рамках подковерной борьбы и внутрипартийных интриг, похоже, подтвердилась, вылившись в уход Разумкова. Стоит напомнить, что одним из серъезных "звоноков" для него стала отставка губернатора Киевщины Михаила Бно-Айрияна, который учился вместе с Разумковым. Вместо Айрияна президент назначил губернатором Алексея Чернышова, который имел общие бизнес-интересы с Александром Фельдманом, а тот, в свою очередь, с Игорем Коломойским. После избрания нового главы "Слуги народа" делегаты перешли к приему в партию новых членов, и тут весьма примечательным выглядело то, что практически вся группа Коломойского единой колонной влилась в политсилу. Естественно, после вступления в партию медиакиллера Дубинского конфликты в ней разгорятся с новой силой, ведь его патрон Коломойский пытается активно нарастить свое влияние во власти.

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В стилізованій під арештантську робу футболці.
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Дубинский заработал деньги от Коломойского за обсирание врагов Коломойского
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Еще один журнализд, почитатель ЗЕ
Согласно данным декларации Дмитрия ГОРДОНАзначится
· 4 земельных участков общей площадью около 20,5 га (2,5 га, 8148 кв. м., 6060 кв. м. и 3750 кв. м.);
· дом площадью 1548, 9 кв.м.;
· 14 квартир общей площадью почти 2,6 тыс. кв. м. (136,2 кв. м., 99,1 кв. м., 133 кв. м., 311,1 кв. м., 122,7 кв. м., 143,1 кв. м., 187,6 кв. м., 235,7 кв. м., 426,8 кв. м., 158 кв. м., 99 кв. м., 121,5 кв. м., 210,6 кв. м. и 211,7 кв. м.);
· 9 других объектов недвижимости общей площадью 4368 кв. м. (2835,9 кв. м., 320,8 кв. м., 384,6 кв. м., 203,6 кв. м., 128,5 кв. м., 105,2 кв. м., 119,6 кв. м., 209,7 кв. м. и 60 кв. м.);
· 3 автомобиля: BMW (2004 г. в.), Lexus (2005 г. в.) и Mercedes-Benz (2014 г. в.).
Кроме этого, Гордон имел часть в уставном фонде некой компании, в размере 183,2 тыс.грн.
В собственности семьи Дмитрия Гордона было еще 7 квартир общей площадью почти 677,64 кв. м. (155,4 кв. м., 78,8 кв. м., 47,6 кв. м., 27,4 кв. м., 52,64 кв. м., 154,8 кв. м. и 161 кв. м.).
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"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для населення на 14,7%
ПОНЕДІЛОК, 11 ЛИСТОПАДА 2019, 18:17
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Ох и заказуха, просто жесть. Неужели Дубинский приобрел это всё только сейчас? Нет. Работал всю жизнь чиновником? Нет. Обманул кого-то в декларации? Тоже нет.
Так о чем новость?.. Вон у Зеленского ещё больше бабла, ещё более успешный шоумен прошлых лет, вот же негодяй какой, да? Порося своего пересчитайте, Гонтареву и прочих Свыней, прокладки шоколадные.
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