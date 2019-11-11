 "У Бухарева с Бакановым все время были стычки", - Арахамия

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью LIGA.net.
"У Бухарева с Бакановым все время были стычки. Эти стычки не приносили никому пользы. Поскольку Баканов главный, и чтобы не возникла ситуация как с Демчиной-Грицаком, когда у нас были фактически две Службы безопасности внутри одной СБУ - это была очень неправильная история - президент Владимир Зеленский принял решение оставить одного Баканова", - рассказал Арахамия.
Кроме того, Арахамия прокомментировал фейк с "выбитым зубом" главы Офиса президента Андрея Богдана, который якобы повздорил с Бакановым. "Я был на этой встрече. Там и рядом не было не то что зубов, а даже повышенных тонов", - заявил глава фракции СН.
Це ми тут ніхєра не бачимо
гавнатакую скульптурную композицию....
Одни в вышиванках,другие в костюмах
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1005103876497681&set=a.193674784307265&type=3&theater
Олександр Погребиський
Слідчий ДБР на прізвисько «УШЛЕПОК» покидає залу суду. Ветерани та волонтери зустрічають його оваціямиhttps://twitter.com/nasia014/status/1193973984162930694
проХфессиАналы решили оставить фальшивого лейтенанта и уволить генерала ... ,
как это по квартальному ... обхохочешься.
так переименуйте службу в "квартал".