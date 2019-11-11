EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 За рубежом
  955  8
Все про:арест (9887) Россия (74237) Фукс (15)

 Российский суд отменил заочный арест Фукса, - адвокат

Московский городской суд отменил постановление о заочном аресте бизнесмена Павла Фукса, обвиняемого в мошенничестве, и отправил дело на новое рассмотрение.

Об этом российскому информагентству "Интерфакс" сообщил адвокат Фукса Мурад Мусаев, передает Цензор.НЕТ.

Ранее Мусаев говорил "Интерфаксу", что защита Фукса обжаловала решение суда о заочном аресте предпринимателя.

Как сообщал Цензор.НЕТ, в начале октября Фукса объявили в России в розыск. Ему заочно было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.

Павел Фукс родился в Харькове, но долгое время прожил в России, где и заработал свой капитал. В 2017 году он сообщил журналистам, что активов в РФ уже не имеет и недавно отказался от российского гражданства, поскольку в 2015 году получил новый украинский паспорт.

Также на Цензор.НЕТ: На кампанию Зеленского деньги дали не только его друзья, но и знакомые Портнова и Фукса

Дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере против Фукса завели из-за проблем со строительством элитного московского долгостроя Sky House на Мытной улице в Москве.

Источник: https://censor.net.ua/n3159066
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Если он чувырло, то может обменять на кого-то хорошего из наших?
 показать весь комментарий
 
Фукс... кхм.. где-то я уже слышал эту фамилию...
 показать весь комментарий
 
 
Фукс - карточный шулер, который похитил статую Венеры Милосской и везет её в чехле от контрабаса.
 показать весь комментарий
 
Точно!
Тоді десь неподалік повинні бути Лом та капітан Врунгель?
 показать весь комментарий
 
Лисицкий играет в Колосе из села Ковалевка... догоняешь?)
 показать весь комментарий
 
Фукс: "С Кернесом дружу 32 года, это мой друг с детства. Причем когда у нас ничего не было - когда мы были никто, и звали нас никак....."
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх