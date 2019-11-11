 Перед последним этапом конкурса на должности глав Института Нацпамяти и Госкино претендуют по 8 человек

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ответ на запрос "Детектор-медиа" сообщили в Нацагентстве по вопросам государственной службы.

Последний этап конкурса предварительно запланирован на 15 ноября.

Претенденты на пост главы Госкино:





Претенденты на пост главы Института нацпамяти:





Напомним, в августе с должности председателя Госкино по собственному желанию ушел Филипп Ильенко.

В сентябре с должности главы Института нацпамяти пошел Владимир Вятрович.