 Перед последним этапом конкурса на должности глав Института Нацпамяти и Госкино претендуют по 8 человек

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ответ на запрос "Детектор-медиа" сообщили в Нацагентстве по вопросам государственной службы.
Последний этап конкурса предварительно запланирован на 15 ноября.
Претенденты на пост главы Госкино:
Претенденты на пост главы Института нацпамяти:
Напомним, в августе с должности председателя Госкино по собственному желанию ушел Филипп Ильенко.
В сентябре с должности главы Института нацпамяти пошел Владимир Вятрович.
Амзаев Февзи Абдрешитович фигурирует как руководитель департамента офиса Президента.
Лицо с такой же фамилией, именем и отчеством, как сообщается на сайте Нацагентства по вопросам госслужбы, также допущено к 5-ти конкурсам: на занятие должностей председателя Государственного агентства лесных ресурсов, председателяГосударственной регуляторной службы, председателя Государственной аудиторской службы, председателя Государственной службы экспортного контроля, председателя Государственного агентства инфраструктурных проектов.
АМЗАЄВ ФЕВЗІ АБДРЕШИТОВИЧ
Фамилия, инициалы физического лица
АМЗАЕВ Ф. А.
Статус физического лица-предпринимателя
Не пребывает в процессе прекращения
Дата регистрации
10.06.2019 ( 5 месяцев)
Виды деятельности
Основной:
10.71 Производство хлеба; производство свежих мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных
Другие:46.47 Оптовая торговля мебелью, коврами и осветительным оборудованием47.11 Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, включая напитки, и табачными изделиями47.59 Розничная торговля мебелью, осветительным оборудованием и прочими бытовыми принадлежностями в специализированных магазинах
Міжнародний суд ООН виніс проміжне, але дуже важливе рішення за скаргою України проти Росії щодо подій у Криму та на Донбасі. Його вагу складно переоцінити: тепер з'явилася гарантія принаймні часткової перемоги української сторони та першого доведення міжнародним судом відповідальності Росії за злочини, що сталися внаслідок її агресії проти України. Друзі України аплодують...
Але чому перемога України лишила геть байдужим керівництво держави?
Адже для команди Зеленського подій у Гаазі немов не було.
Відтоді минули дні - а Банкова досі зберігає мовчанку. Чи не єдиним відомством, яке публічно зраділо успіху України, стало МЗС - бо воно вело процес і ніяк не могло мовчати.
Складається враження, що чинна влада свідомо уникає згадки про цей суд, який має на меті покарати державу-агресора, державу-терориста. Ми, европейські друзі України, маємо підстави стверджувати: це враження вірне.
Чи багато ми чули заяв президента Зеленського із засудженням Росії? Чи часто він вживає термін "агресор" щодо РФ? Чи доводилося чути категоричність у засудженні російських злочинів?
Міжнародні процеси проти Росії є для нової команди на Банковій забороненою темою.
В червні, коли трибунал ООН з морського права наказав Росії звільнити українських моряків, президент та його підлеглі теж тримали мовчанку. Мовчить він і стосовно інших неприємних для Кремля тем. Багато хто звертав увагу на те, що у публічних заявах про Донбас Зеленський уникає термінів "російська агресія" чи "окупаційні війська", віддаючи перевагу більш розмитим формулюванням - тим, які не викличуть напруження у переговорах з Москвою. Але це - не єдина заборонена тема.Майже немає публічних заяв про "Північний потік-2". Нещодавніх подій у Бундестазі для Банкової немов і не було- хоча ми точно знаємо, що їм пропонували вийти із публічною заявою, щоби переконати німецьких депутатів не підтримувати проросійське рішення. Та сама історія - з німецькою дискусією про визнання Голодомору Геноцидом тощо.
Варто зазначити: прямі звинувачення на адресу Росії від Зеленського все ж лунали, але за майже пів року на посаді президента це були лічені рази. І після кожної такої заяви росіяни влаштовували "рознос" на неофіційних консультаціях із Києвом, попереджаючи, що, мовляв, наступна гостра заява поставить хрест на процесі повернення українських полонених. Причому рівень заяв, які долають "больовий поріг" росіян, із часом знижувався.
Саме тому Банкова почала зважувати публічні дії та рішення на предмет того, чи не образять вони Кремль і самого Путіна.
Адже реальні успіхи України у протистоянні агресії зникають з інфопростору, якщо немає заяв керівництва країни, які підтверджують, що це не випадковість. Це добре відомий піар-принцип: перемоги, про яку ніхто не знає, просто не існує.
Історія довела: показавши один единий раз слабину перед шантажем Кремля, українська влада буде вимушена йти на все нові та нові поступки агресору. І саме це ми спостерігаємо на Донбасі, коли Україна воліє закривати очі на проблеми під час розведення, відмовляючись від своїх вимог, які ще вчора лунали як категоричні і необговорювані.
Це надзвичайно небезпечний шлях. Створивши традицію поступок перед вимогами Кремля, Україна сама посуває власні червоні лінії.
Цей процес ще не пізно розвернути... Та чи є кому це зробити?.......
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Що тут такого?
Не треба чіплятися до слів.
Але вже 19 липня 2010 року антиукраїнський ригоАнальний кабінет міністрів України при захопленої прокремлівської влади продажного московського холуя ЗЕКА злочинно призначив головою цього інституту ярого ворога України проклятого комуняку, раніше колишнього старшого наукового співробітника Інституту історії продажної партії при ЦК Компартії України. Був він і завкафедрою в Київській Вищій партійній школі, заввідділом Інституту політдосліджень ЦК прокремлівської КПУ. українофоба В.Ф. Солдатенко. І він відразу за наказом кремля і ЗЕКА, цей комуняка Юда повністю заборонив публічне дослідження архівів, і навіть є підстави про підозру часткового знищення архіву під його керівництвом. Тоді колишній директор архіву СБУ Володимир В'ятрович пов'язав це злочинне призначення зі спробою кремля і їх резидентів з бандитської промосковської влади ЗЕКА про повну ревізію і фальсифікацію історії України. І тільки після зміни продажного маріонеткового режіміма керівництва України в березні 2014 року Володимир В'ятрович очолив цей інститут. Ось тільки тоді і з'явилася широка можливість вивчення історичної правди в секретних архівах України, досі невідомих документів, що стосуються багатогранної мужньої боротьби українського народу за свою незалежність. Тепер до влади пробралися продажні антиукраїнські сили ЗЕбілів - капітулянтів, які яу при Іуді -ЗЕКу також почнуть злочинно спотворювати архівні дані про історію Украіни та боротьбу українського народу за свою незалежність.